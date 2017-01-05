Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий»

Итоги и наиболее важные события 2016 года

Из общемировых событий я бы прежде всего отметил как итоги года Brexit в Великобритании и победу Трампа в США. Эти два события, думаю, неразрывно между собой связаны, причем в нескольких смыслах. С одной стороны, они показывают, что политическое развитие западной цивилизации не идет в одном направлении. Фактически то и другое – своего рода шаги назад, которые могут определить некую тенденцию.

Связывает эти события и то, что они стали возможны благодаря применению новых технологий – в частности, широкое использование big data позволило усовершенствовать предвыборные технологии и обращаться к очень узким группам избирателей, чего раньше никакие социологические методы не позволяли. И хотя я бы не преувеличил влияние этих событий (я думаю, что Трамп не перевернет политику США на 180 градусов и Brexit не разрушит Евросоюз), тем не менее, в мире появляется новая реальность, с которой нужно считаться.

Если переходить к Украине, то, возможно, важнейшим политическим результатом стало то, что президенту Порошенко удалось сконцентрировать в своих руках гораздо больше власти. Что в парламентско-президентской республике, которой сейчас по Конституции является Украина, ему удалось, не имея уверенного большинства в парламенте, тем не менее, провести на пост премьер-министра своего союзника – и одного из ближайших союзников провести на должность генерального прокурора. То есть сейчас можно говорить, что несмотря на то, что во время событий «революции достоинства» большинство украинцев хотели отказаться от персонализации власти, сегодня она вновь персонализована. Не так, конечно, как при Януковиче, но, тем не менее, Петр Порошенко сейчас обладает очень серьезными рычагами власти и, естественно, персонализована и его ответственность за результаты.

Надо сказать, что за прошедший год рейтинг его не вырос, а по некоторым данным, даже снизился, хотя и не очень сильно, в сравнении с концом 2015 года.

Другая очень интересная история в Украине – это обязательное электронное декларирование имущества и доходов государственных чиновников с очень серьезной отвественностью за предоставление недостоверных сведений. Вдруг украинцы узнали, насколько богаты те, кто ими правит. Эффект был, конечно, шокирующий, но главное не это. Главное – что хотя одним электронным декларированием нельзя победить коррупцию, был сделан, фактически, первый и очень серьезный шаг на пути к нулевой толерантности к коррупции. Думаю, последствия этого электронного декларирования мы сможем ощутить в дальнейшем.

Ожидания, прогнозы на 2017 год

Ожидания связаны с тем же Трампом: очень интересно, каковы будут действия очень нестандартного со всех точек зрения президента США, насколько он сможет развернуть огромный американский «корабль», вступит ли он в конфликт с традиционными элитами или будет поглощен ими. Ну, скорее всего, произойдет нечто среднее – Трампу придется учитывать влияние традиционных элит, он подвергнется этому влиянию. Но, скорее всего, новая политика будет все-таки «с его лицом». Во что конкретно это выльется, прогнозировать пока трудно, но тем интереснее будет посмотреть.

Ожидаются политические перемены в Европе – прежде всего, практически неизбежная смена лидера во Франции. Причем президентом, скорее всего, станет один из политиков, придерживающихся достаточно мягкой позиции по отношению к Владимиру Путину. То есть если у России и не появится полноценный союзник, то, по крайней мере, единый «антироссийский фронт» сильнейших европейских держав будет нарушен.

В связи с этим (и не только с этим) можно ожидать если не серьезного смягчения санкций против России, то, по крайней мере, какого-то символических шагов в этом направлении. Таким шагам, вероятно, будет сопротивляться Германия, где Ангела Меркель, скорее всего, сохранит свой пост – хотя ей тоже предстоят непростые предвыборные испытания.

Если говорить об Украине, то из существенных событий ожидаются вот какие. Скорее всего, в первой половине года, если не в первые месяцы, Украина получит безвизовый режим со странами Евросоюза. Это не станет какой-то революцией, но тоже повлияет на ситуацию в Европе.

Кроме того, в 2017 году в Украине весьма вероятны досрочные парламентские выборы. Нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью, что они произойдут, но это все же весьма вероятно, потому что почти все политические силы в них заинтересованы – не заинтересованы, фактически, только Петр Порошенко и его союзники. Ну, может быть, еще и остатки партии «Народный фронт», от которой уже мало что сохранилось, но туда входят достаточно влиятельные политики.

Если эти выборы произойдут, скорее всего, новый состав Верховной Рады станет еще более фрагментированным. Чтобы сформировать правящую коалицию, придется договариваться, и есть опасения, что эти договоренности могут оказаться не только сугубо политическими, но и в определенной степени коммерческими, что, безусловно, станет шагом назад.

В плане экономики Украину, думаю, ждет рост, но небольшой – прямо скажем, едва заметный. Для оптимистов этого будет достаточно, чтобы считать, что страна на правильном пути, а пессимисты будут говорить, что с такими темпами будет слишком долго выбираться из того неважного положения, в котором находится страна.

Самый больной вопрос, конечно, будет по Донбассу. Здесь я не жду большого прогресса, потому что сохраняется все те противоречия, которые существуют сегодня. Россия не согласится заморозить ситуацию без реализации тех условий, которые позволили бы России через донецкую и Луганскую области влиять на всю политику Украины, а для Украины, понятно, такая ситуация останется неприемлемой. Так что тут, скорее всего, будет тупик; надеюсь, что и сильной активизации боевых действий не произойдет. Но и война там по-настоящему не закончится.

Читателям «Полит.ру» – рекомендации, что почитать-посмотреть на новогодних каникулах

Я решил предложить что-нибудь экзотическое. В частности, поскольку я с «Полит.ру» обычно говорю про Украину, предложу читателям приехать на каникулы во Львов. Это такой очень новогодний город: наверное, новогодние праздники там празднуются дольше, чем в любом другом городе любой страны мира. Начинают их праздновать с 1 декабря и заканчивают только после Крещения.

Если читатели «Полит.ру» приедут во Львов, они, скорее всего, не увидят бандеровцев – вернее, могут увидеть людей с соответствующей символикой и портретами Бандеры, если 1 января после встречи Нового года не поленятся и выйдут в центр – 1 января как раз день рождения Бандеры, и вполне могут его немногочисленные последователи пройти памятным маршем, но никакой угрозы для гостей города они представлять не будут. А вот все остальное читателям «Полит.ру» однозначно понравится, потому что в городе есть очень хорошие традиции зимних праздников. Рождество празднуется по любому календарю, работают храмы всех конфессий, и по-русски охотно будут разговаривать.

Пожелания читателям «Полит.ру»

Желаю ориентироваться в потоке информации, отличать настоящие новости от пропаганды. И рассчитываю, что в этом им поможет любимый сайт «Полит.ру».