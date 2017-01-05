Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
5 января 2017, четверг, 16:22
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
05 января 2017, 12:16
Германия Россия США Украина Франция
Георгий Чижов

«Появляется новая реальность, с которой нужно считаться»

Георгий Чижов
Георгий Чижов

Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий»

Итоги и наиболее важные события 2016 года

Из общемировых событий я бы прежде всего отметил как итоги года Brexit в Великобритании и победу Трампа в США. Эти два события, думаю, неразрывно между собой связаны, причем в нескольких смыслах. С одной стороны, они показывают, что политическое развитие западной цивилизации не идет в одном направлении. Фактически то и другое – своего рода шаги назад, которые могут определить некую тенденцию.

Связывает эти события и то, что они стали возможны благодаря применению новых технологий – в частности, широкое использование big data позволило усовершенствовать предвыборные технологии и обращаться к очень узким группам избирателей, чего раньше никакие социологические методы не позволяли. И хотя я бы не преувеличил влияние этих событий (я думаю, что Трамп не перевернет политику США на 180 градусов и Brexit не разрушит Евросоюз), тем не менее, в мире появляется новая реальность, с которой нужно считаться.

Если переходить к Украине, то, возможно, важнейшим политическим результатом стало то, что президенту Порошенко удалось сконцентрировать в своих руках гораздо больше власти. Что в парламентско-президентской республике, которой сейчас по Конституции является Украина, ему удалось, не имея уверенного большинства в парламенте, тем не менее, провести на пост премьер-министра своего союзника – и одного из ближайших союзников провести на должность генерального прокурора. То есть сейчас можно говорить, что несмотря на то, что во время событий «революции достоинства» большинство украинцев хотели отказаться от персонализации власти, сегодня она вновь персонализована. Не так, конечно, как при Януковиче, но, тем не менее, Петр Порошенко сейчас обладает очень серьезными рычагами власти и, естественно, персонализована и его ответственность за результаты.

Надо сказать, что за прошедший год рейтинг его не вырос, а по некоторым данным, даже снизился, хотя и не очень сильно, в сравнении с концом 2015 года.

Другая очень интересная история в Украине – это обязательное электронное декларирование имущества и доходов государственных чиновников с очень серьезной отвественностью за предоставление недостоверных сведений. Вдруг украинцы узнали, насколько богаты те, кто ими правит. Эффект был, конечно, шокирующий, но главное не это. Главное – что хотя одним электронным декларированием нельзя победить коррупцию, был сделан, фактически, первый и очень серьезный шаг на пути к нулевой толерантности к коррупции. Думаю, последствия этого электронного декларирования мы сможем ощутить в дальнейшем.

Ожидания, прогнозы на 2017 год

Ожидания связаны с тем же Трампом: очень интересно, каковы будут действия очень нестандартного со всех точек зрения президента США, насколько он сможет развернуть огромный американский «корабль», вступит ли он в конфликт с традиционными элитами или будет поглощен ими. Ну, скорее всего, произойдет нечто среднее – Трампу придется учитывать влияние традиционных элит, он подвергнется этому влиянию. Но, скорее всего, новая политика будет все-таки «с его лицом». Во что конкретно это выльется, прогнозировать пока трудно, но тем интереснее будет посмотреть.

Ожидаются политические перемены в Европе – прежде всего, практически неизбежная смена лидера во Франции. Причем президентом, скорее всего, станет один из политиков, придерживающихся достаточно мягкой позиции по отношению к Владимиру Путину. То есть если у России и не появится полноценный союзник, то, по крайней мере, единый «антироссийский фронт» сильнейших европейских держав будет нарушен.

В связи с этим (и не только с этим) можно ожидать если не серьезного смягчения санкций против России, то, по крайней мере, какого-то символических шагов в этом направлении. Таким шагам, вероятно, будет сопротивляться Германия, где Ангела Меркель, скорее всего, сохранит свой пост – хотя ей тоже предстоят непростые предвыборные испытания.

Если говорить об Украине, то из существенных событий ожидаются вот какие. Скорее всего, в первой половине года, если не в первые месяцы, Украина получит безвизовый режим со странами Евросоюза. Это не станет какой-то революцией, но тоже повлияет на ситуацию в Европе.

Кроме того, в 2017 году в Украине весьма вероятны досрочные парламентские выборы. Нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью, что они произойдут, но это все же весьма вероятно, потому что почти все политические силы в них заинтересованы – не заинтересованы, фактически, только Петр Порошенко и его союзники. Ну, может быть, еще и остатки партии «Народный фронт», от которой уже мало что сохранилось, но туда входят достаточно влиятельные политики.

Если эти выборы произойдут, скорее всего, новый состав Верховной Рады станет еще более фрагментированным. Чтобы сформировать правящую коалицию, придется договариваться, и есть опасения, что эти договоренности могут оказаться не только сугубо политическими, но и в определенной степени коммерческими, что, безусловно, станет шагом назад.

В плане экономики Украину, думаю, ждет рост, но небольшой – прямо скажем, едва заметный. Для оптимистов этого будет достаточно, чтобы считать, что страна на правильном пути, а пессимисты будут говорить, что с такими темпами будет слишком долго выбираться из того неважного положения, в котором находится страна.

Самый больной вопрос, конечно, будет по Донбассу. Здесь я не жду большого прогресса, потому что сохраняется все те противоречия, которые существуют сегодня. Россия не согласится заморозить ситуацию без реализации тех условий, которые позволили бы России через донецкую и Луганскую области влиять на всю политику Украины, а для Украины, понятно, такая ситуация останется неприемлемой. Так что тут, скорее всего, будет тупик; надеюсь, что и сильной активизации боевых действий не произойдет. Но и война там по-настоящему не закончится.

Читателям «Полит.ру» – рекомендации, что почитать-посмотреть на новогодних каникулах

Я решил предложить что-нибудь экзотическое. В частности, поскольку я с «Полит.ру» обычно говорю про Украину, предложу читателям приехать на каникулы во Львов. Это такой очень новогодний город: наверное, новогодние праздники там празднуются дольше, чем в любом другом городе любой страны мира. Начинают их праздновать с 1 декабря и заканчивают только после Крещения.

Если читатели «Полит.ру» приедут во Львов, они, скорее всего, не увидят бандеровцев – вернее, могут увидеть людей с соответствующей символикой и портретами Бандеры, если 1 января после встречи Нового года не поленятся и выйдут в центр – 1 января как раз день рождения Бандеры, и вполне могут его немногочисленные последователи пройти памятным маршем, но никакой угрозы для гостей города они представлять не будут. А вот все остальное читателям «Полит.ру» однозначно понравится, потому что в городе есть очень хорошие традиции зимних праздников. Рождество празднуется по любому календарю, работают храмы всех конфессий, и по-русски охотно будут разговаривать.

Пожелания читателям «Полит.ру»

Желаю ориентироваться в потоке информации, отличать настоящие новости от пропаганды. И рассчитываю, что в этом им поможет любимый сайт «Полит.ру». 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Флаг Украины
Администрация Порошенко ответила на призыв к компромиссу по Донбассу
Доллары
Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2015 года
Самолет авиакомпании «Аврора»
Авиакомпания опровергла сближение лайнера с самолетом НАТО
ЦРУ
СМИ сообщили о намерении Трампа сократить число спецслужб США
Линдси Грэм
Американский сенатор предложит ужесточить санкции против РФ
16:00 Авиакомпания опровергла сближение лайнера с самолетом НАТО
15:38 Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2015 года
14:59 Администрация Порошенко ответила на призыв к компромиссу по Донбассу
14:47 Турция усомнилась в необходимости присутствия коалиции США на своей базе
13:56 Китай начал производить устойчивую к огню и воде бумагу

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Раиса Горбачева
Раиса Максимовна Горбачева
5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, советский общественный деятель, жена генерального секретаря ЦК КПСС первого президента СССР Михаила Горбачева.
13:40 Власти Турции установили связи организатора теракта в ночном клубе
13:21 Вышедшую на ночную прогулку Елизавету II пытался застрелить охранник
13:07 В Турции задержаны топ-менеджеры из холдинга-владельца Hurriyet
12:45 Самолет НАТО сблизился с лайнером РФ в районе Курил
12:13 «Нафтогаз» признал риск прекращения транзита газа из РФ
12:01 На Крымском мосту наполовину завершены свайные работы
11:51 СМИ сообщили о намерении Трампа сократить число спецслужб США
11:20 В аэропорту Калининграда найден подозрительный предмет
10:57 У американского бомбардировщика двигатель отвалился во время полета
10:33 Американский сенатор предложит ужесточить санкции против РФ
10:28 Глава ЦРУ пожелал улучшения отношений между США и Россией
10:23 Взломавший почту Клинтон хакер назвал обвинения РФ в кибератаках истерией
10:16 Представитель Ле Пен опроверг ее намерение посетить Украину
10:08 Белоруссия повысила тариф на транзит нефти через страну
00:00 Мемория. Раиса Горбачева
04.01 21:13 Новый вице-президент назвал первое дело Трампа во главе США
04.01 21:07 Легендарный советский летчик-испытатель и космонавт умер в Подмосковье
04.01 20:51 Telegram дал 48 часов на удаление уже отправленных сообщений
04.01 20:30 Аэропорт Храброво будет «наверстывать упущенное» всю ночь
04.01 19:57 СМИ узнали о задержании россиян по делу о теракте в Стамбуле
04.01 19:13 Аварийная посадка А320 в Храброво стала поводом для уголовного дела
04.01 18:45 В Германии пойман второй подозреваемый по делу о теракте на ярмарке
04.01 18:26 В автокатастрофе погиб организатор олимпиадного движения Виталий Арнольд
04.01 17:27 Марин Ле Пен предложила избавиться от евро
04.01 17:07 В Китае мужчина ранил ножом 11 детсадовцев
04.01 16:37 Возле ФСИН задержали шестерых пикетчиков в поддержку Дадина
04.01 16:12 Кузнецова повторила рекорд Шараповой по общему количеству побед
04.01 16:07 «Рождественские математические встречи» проходят в Москве
04.01 15:39 Минобороны ответило на обвинения ЦРУ в «выжигании» Сирии
04.01 14:50 Эрдоган назвал цель атак террористов на Стамбул
04.01 14:28 МВД подсчитало количество украинцев в России
04.01 14:03 Глава ЦРУ назвал действия РФ в Сирии тактикой выжженной земли
04.01 13:53 Минобороны показало авиацию «Адмирала Кузнецова» в действии
04.01 13:22 Самой безопасной авиакомпанией признали Cathay Pacific
04.01 13:08 WikiLeaks назначил награду за данные о переписке Клинтон
04.01 12:59 КНР обещала ускорить таможенные процедуры на треть
04.01 12:24 Трамп решил начать вести президентский Twitter с чистого листа
04.01 12:13 МИД Турции назвал дату переговоров по Сирии в Астане
04.01 11:47 Калининградский аэропорт решили оставить закрытым до 13:00
04.01 11:30 Личность напавшего на стамбульский ночной клуб террориста установлена
04.01 10:52 Россиян предложили не пускать на Олимпиаду 2018 года
04.01 10:37 МИД Турции назвал дату приезда экспертов из РФ по сирийскому вопросу
04.01 10:17 Журналист установил скрытую причину гибели «Титаника»
04.01 09:50 СМИ узнали имя главы Комиссии по ценным бумагам США
04.01 09:23 Калининградский аэропорт закрыли после аварийной посадки А320
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.