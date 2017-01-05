Прецедент с душком

Вечером 4 января жители юго-запада Москвы начали жаловаться на резкий неприятный запах, который возник на улицах города. Запах сероводорода, судя по рассказам москвичей в соцсетях, проникал даже в квартиры. Особенно сильно он ощущался возле станции метро Тульская, а также в Марьино, сообщили москвичи.

Вечером в среду москвичи через соцсети пожаловались на сильный запах сероводорода на улицах и в квартирах, запах особенно остро ощущается на юге и юго-западе города, причины пока неизвестны.

В первые часы после того, как начали поступать жалобы, ни власти города, ни экологические службы на них не реагировали.

Сегодня проснулась в 4 утра от сильного запаха сероводорода. О здоровье людей никто не думает, бабло важнее. Район Измайлово. — Fotolotos (@GalinaAvgust) 4 января 2017 г.

Впоследствии Мосэкомониторинг выпустил отчет ,в котором говорилось, что вечером в среду на юго-востоке Москвы в районе Марьино уровень загрязнения воздуха в 28 раз превысил допустимую норму. Если в обычных условиях норма значений сероводорода, как правило, не превышает и 1 доли ПДК, то к 22:00 в среду она достигла своего максимального показателя — ПДК сероводорода. К нормальным значениям количество загрязняющего вещества в этом районе вернулось лишь к 01:00 четверга.

Позднее на проблему отреагировали и специалисты МЧС. Однако по итогам проверки ведомство объявило, что превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе столицы не обнаружено. Дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве заявил: «Специалисты лаборатории МЧС проверили все указанные места, никакого превышения ПДК опасных веществ в воздухе не выявлено. Данная ситуация находится на контроле управления. Указанные проверки повторяются с периодичностью».

Свое слово сказал и Роспотребнадзор. В ведомстве также не нашли повышенного загрязнения воздуха в городе. «Был проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими исследованиями на содержание основных загрязнителей атмосферного воздуха. По результатам лабораторных исследований… в ЮВАО и ЮЗАО, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает допустимых величин», — отчитались чиновники.

Московский нефтеперерабатывающий завод тоже не увидел в сложившейся ситуации никакой проблемы. Директор МНПЗ указал, что предприятие фиксирует «нормальное состояние атмосферного воздуха».

На заводе утверждают, что все цеха работают в обычном режиме, а представитель МНПЗ призвала СМИ воздерживаться от публикаций непроверенных сведений о превышении доли сероводорода.

Как бы то ни было, но столичная прокуратура отреагировала на поступающие жалобы и объявила о начале проверки по ним. Как отметила официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Росссохина, «межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку по факту зафиксированного превышения сероводорода в воздухе в районе Марьино».

По словам прокуроров, им лишь предстоит выявить источник загрязнения воздуха и его последствия. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - пообещали в прокуратуре.