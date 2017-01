Без навигаторов и гугл-указаний

Один из главных сухопутных маршрутов между Египтом и Малой Азией засвидетельствован на небольшом папирусе V в. н.э. Он был куплен в 1935-6 году Эрихом фон Шерлингом из Лейдена у египетского феллаха вместе с другими папирусами, якобы найденными в христианских могилах около Панополя. На папирусе записан маршрут из Гелиополя в Константинополь через 60 географических пунктов в Египте, Палестине и Сирии, включая Иерусалим и Антиохию. В списке так же есть место, связанное с мученичеством святой Феклы, и место суда над коптским мучеником Бершенуфи – следовательно, скорее всего, это маршрут паломника. Дорога (via maris) идет по суше вдоль побережья Палестины и Сирии.

Этот список топонимов практически полностью совпадает с другим путешествием – Феофана, чиновника высокого ранга из египетского города Гермополиса , который отправился по делам в Антиохию в 320-е г. н.э. Описание его поездки также известно нам из одного папируса. Феофан добрался из Египта до Антиохии за 24 дня миновав 35 остановочных пункта.

Папирус с поездкой Феофана

Поскольку он ехал по делам, то воспользовался государственной службой транспорта Римской империи (она же почтовая служба, cursus publicus). Такое путешествие разбивалось на mutationes (перемены лошадей) и mansiones (остановки на отдых). Чтобы ехать с государственной почтой, нужно было получить специальное разрешение. Историк Аммиан Марцеллин, например, жаловался, как государственная почта должна была обслуживать передвижение епископов на соборы и обратно в середине IV века:

Целые ватаги епископов разъезжали туда и сюда, пользуясь государственной почтой, на так называемые синоды, стремясь наладить весь культ по своим решениям. Государственной почте он [император Констанций II] причинил этим страшный ущерб.

Как в случае маршрута неизвестного паломника, так и в случае чиновника Феофана, папирусы с итинерариями, видимо, служили подготовкой планируемого путешествия. Интересно, что кроме маршрута с остановками, Феофан записывал на том же папирусе свои расходы по пути. Так на обратной дороге он купил себе шляпу путешественника за огромную сумму в 2400 драхм, а в Ашкелоне приобрел позолоченную статуэтку императора, чтобы посвятить в ее храме, а также билеты в театр и на концерт. Это кстати стало первым историческим свидетельством о том, что в Ашкелоне в то время существовали театр и концернтный зал (одеон). С маршрутом Феофана по Палестине и Сирии полностью совпадает и маршрут христианского паломника из Бордо, который практически в то же самое время совершил путешествие через Италию в Константинополь, а оттуда через Сирию в Иерусалим. Считается, что это самое древнее христианское паломничество в Иерусалим (хотя описание сохранилось в более поздних рукописях VIII-X вв.).

Дауншифтинг по-христиански

Святая Земля была главным центром притяжения христианских паломников в IV в. Одним из ранних свидетельств групповых паломничеств является письмо святителя Афанасия Великого к девам, которые путешествовали из Александрии в Палестину для молитвы и вернулись обратно. Из этого письма понятно, что монахини посетили пещеру Рождества в Вифлееме, пещеру Воскресения Христова, Гологофу и место Вознесения Христова. Афанасий вынужден утешать их, так как они скорбят, что были оторваны от святых мест и вернулись обратно в Александрию.

Блаженный Иероним в письме от имени сестер Павлы и Евстохии, уже находящихся в Палестине, приглашает Марцеллу приехать из Рима в паломничество по местам земной жизни Христа:

Пойдем в Назарет, и соответственно с значением самого названия его, увидим цвет Галилеи. Не далеко отсюда видна будет Кана, где вода превращена в вино. Взойдем на гору Фавор и увидим там жилище Спасителя, не как хотелось когда-то Петру, с Моисеем и Илиею, но с Отцем и Духом Святым. Отсюда пойдем к Генисаретскому морю, и увидим в пустыне пять тысяч и затем четыре тысячи человек, насыщенных пятью и семью хлебами. Покажется городок Наин, в воротах которого воскрешен сын вдовы. Посмотрим и на Ермоним и горящий Эндор, в котором побежден Сисара. Увидим и Капернаум, обыкновенное место знамений Господних, и вместе с ним всю Галилею.

Но некоторые знатные и богатые римляне, съездив в паломничество за новыми впечатлениями и духовной пищей, все-таки решали остаться жить в святых местах, основывая там коммуны монахов. Близкая ученица Иеронима, римская матрона, а затем монахиня Павла, ездила с ним в паломничество из Антиохии в Египет и Палестину, а потом основала монастырь на Святой Земле. После ее смерти в 404 году Иероним подробно описал ее путешествие по палестинским святыням, которое она совершала вместе с другими женщинами. Другой известной паломницей-монахиней из Рима была Мелания, которая сначала прожила некоторое время в Египте, а затем тоже основала две монашеские общины – мужскую и женскую – в Иерусалиме.

Целью паломничеств могли быть не только библейские места, но и святые старцы и отшельники. В конце IV века Иоанн Кассиан, палестинский монах родом из Марселя провел около десяти лет, путешествуя по Египту и беседуя с египетскими монахами. Учение отцов-пустынников он затем записал в двух книгах «О постановлениях общежитий палестинских и египетских» и «Собеседования» с различными египетскими аввами. Свои книги он написал, чтобы укоренить традицию восточного монашества в западной Европе, как он пишет во вступлении:

Если в здешних странах найду что–нибудь не соответствующее древним правилам, то исправлю это по правилам, какие существуют в древних египетских и палестинских монастырях, потому что не может быть никакое новое братство на Западе в стране Галлии лучше тех монастырей, которые основаны святыми и духовными отцами от начала апостольской проповеди. Если замечу, что какие–нибудь правила египетских монастырей будут здесь неисполнимы по суровости воздуха или по трудности и разности нравов, то заменю их, насколько возможно, правилами монастырей палестинских или месопотамских, потому что если правила будут соразмерны силам, то их и с неравными способностями можно будет исполнять без труда.



Что писали античные туристы на стенах Пирамид?

Но в паломничества ездили не только христиане. Римские императоры отправлялись в путь как с политическими и образовательными целями, так и для аудиенции с богами. Например, Император Веспасиан совершил паломничество в святилище бога Сараписа в Александрии, возможно, в подражание Александру Македонскому, который в 333/2 г. до н.э. отправился в оазис Сива к оракулу Аммона в Ливии. Там он получил возможность беседовать с богом и узнал от него о своей собственной божественной природе. Император Юлиан ездил в Пессинунт, место поклонения богине Кибеле, и на гору Касион, место сражения Зевса с Тифоном. Среди греческих интеллекуталов посещавших Египет в поздней античности были географ Страбон, автор путеводителя по Греции Павсаний, оратор Элий Аристид. Последний утверждает, что был в Египте четыре раза и нет ничего, что бы он не осмотрел.

Сохранилось папирусное письмо II в. н.э. от некого Неарха Гелиодору, где Неарх описывает свое путешествие по Египту. Неарх ездил смотреть на истоки Нила, а затем посетил оракул Аммона в оазисе Сива в Ливии. Он также сообщает что выцарапал имена своих друзей в святых местах для вечного поминовения перед богами. Таких граффити, то есть надписей, выцарапанных на стенах храмов, сохранилось много в разных местах Египта. Их оставляли внутри храмов и святилищ в качестве поминальных записок за себя и своих близких, причем как египтяне, так и греки и римляне. Отдельные группы таких надписей находят в святилищах, куда ездили за исцелением: храм бога-врачевателя Имхотепа в Фивах (Дейр-эль-Бахри), храмы в Дендаре и в Ком Омбо.

Надписи оставляли и в обычных туристических целях. На подножии колоссов Мемнона сохранились граффити по-гречески и латински, в основном от имени римских солдат. Авторы надписей подтверждают, что слышали чудо пения статуй на рассвете, когда, как считалось, герой Мемнон приветствует свою мать, богиню зари Эос. Туристы любили оставлять надписи также в гробницах в Долине Царей , или “сирингах” , как их называли греки из-за узких коридоров, ведущих в погребальную камеру с саркофагом. Половина всех греческих надписей найдена в гробнице Рамзеса IX, которую считали гробницей самого Мемнона. Среди туристов, оставивших надписи – солдаты, врачи, чиновники, юристы.

Даже поэты любили подписывать свое имя на египетских достопримечательностях. Римский элегический поэт Корнелий Галл в 26 г. до н.э., впав в гордыню, начертал “свои деяния” на Пирамидах в Гизе,как сообщает историк Дион Кассий. Другой анонимный поэт записал на Пирамидах латинское стихотворение в честь умершего брата:

Я увидел Пирамиды без тебя, мой дорогой брат, и все что я смог сделать, я пролил слезы о тебе и в память об этом горе я высек это причитание, да будет имя Децима Гентианнна, понтифика и участника твоего триумфа, Траян, консула и цензора моложе 30 лет, на высокой пирамиде.

Пирамиды для римлян были символом вечной памяти и очень хорошо подходили для таких надписей. О чем еще писали античные туристы на стенах? Одна из главных тем граффити -- восхищение перед удивительными сооружениями: часто встречаются слова “я удивлен”, “чудо”, “необычно”.

Греческая надпись "я увидел" в египетской гробнице

Другая тема – желание увидеть своими глазами и исследовать, изучить. Глагол “исследовать” по-гречески historeuo употреблен более, чем в 200 графитти. Одна запись гласит: «Я, Филоксен, сын Филоксена, исследовал все сиринги. 11 год, 20 месяца фаофи». Другая: «Элпидий , юрист и историк из Александрии, изучив, я был поражен». Получается, что римляне и греки в поздней античности отправлялись в Египит с теми же целями, что и за 700-800 лет до них “отец истории” Геродот.

