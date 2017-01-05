Сенатор-республиканец Линдси Грэм завил, что намерен внести на рассмотрение американского парламента законопроект, который предусматривает ужесточение санкций в отношении России.

Критикуя позицию избранного президента США Дональда Трампа, Грэм, обращаясь к нему, заявил: «Надеюсь, после пятницы вы поймете, что русские действительно вмешались в наши выборы». Сенатор уверен, что именно Россия инициировала обнародование неприятной для Демократической партии информации, что так или иначе отразилось на результатах выборов. Грэм считает, что следующей жертвой подобных атак может быть и Республиканская партия, а Россия, уверен он, «представляет угрозу для всего демократического мира».

Одновременно агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что американские разведслужбы получили «неопровержимые доказательства» причастности России к передаче через третьих лиц сайту WikiLeaks материалов, полученных путем взлома. Доклад с данными об этом должен был быть представлен президенту Бараку Обаме во вторник, но его подготовка затянулась.

По данным ABC News, доклад все-таки будет представлен Обаме во второй половине четверга — то есть в ночь на пятницу по московскому времени. Этот же доклад получит и Дональд Трамп — он как избранный президент уже имеет доступ к секретной информации. Причем и для Обамы, и для Трампа презентацию доклада будут делать руководители главных разведывательных ведомств США — в том числе Национальной разведки, Агентства национальной безопасности (АНБ), Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

По информации издания в понедельник доклад будет представлен Конгрессу и одновременно будет опубликована сокращенная, публичная версия. Эта незасекреченная версия будет, по информации ABC News, гораздо менее разоблачающей.

Глава ЦРУ Джон Бреннан ранее заявил, что секретный доклад о кибератаках на политические партии США будет посвящен только России. Это, по словам Бреннана, «всесторонний и исчерпывающий отчет» о вовлеченности России в политический процесс США. Как отметил глава ЦРУ, доклад посвящен тому, «что и как делала Россия и как мы об этом узнали».

При этом Трамп уже успел назвать подозрительным тот факт, что разведка откладывает оглашение доклада. «Доклад разведки о так называемых российских хакерах отложен до пятницы. Возможно, нужно больше времени, чтобы подготовить дело. Очень странно!» — написал Трамп в твиттере.

По данным The Wall Street Journal Трамп вообще готовит реформу американской разведки, так как считает, что выводы о вмешательстве России в выборы сильно политизированными. Сейчас, утверждает издание, Трамп консультируется со своими советниками по вопросам реструктуризации Офиса директора Национальной разведки США (ODNI) и ЦРУ. В частности, обсуждаются планы по урезанию персонала в штаб-квартире ЦРУ в Виргинии и увеличения числа людей, работающих на ЦРУ в разных странах.

«Команда Трампа считает, что разведывательное сообщество становится абсолютно политизированным», — сказал изданию один из собеседников. «Все они [агентства] должны быть упрощены. Основное внимание будет сосредоточено на реорганизации агентств и их взаимодействии между собой», — добавил он.