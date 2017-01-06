Николай Петров, политолог, профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований Научно-исследовательского университета Высшая школа экономики.

Итоги и наиболее важные события 2016 года

К самым значимым событиям года для России я бы отнес ее активное участие в войне в Сирии и «политические качели» в ситуации с Турцией. В то же время в области внутренней российской политики самыми главными, безусловно, были залповое обновление элит и ослабление неформальных институтов и силового блока.

И, конечно, если говорить о главных событиях года в международном масштабе, то к ним относятся Brexit и избрание президентом США Дональда Трампа.

Ожидания, прогнозы на 2017 год

Чего следует или можно ожидать в 2017 году? Думаю, в первую очередь скандального завершения ожидаемого «медового месяца» в отношениях с США – возможно, даже до его начала. Еще можно ожидать поражения популистов на выборах во Франции и в Германии. И, думаю, начала «разрядки» в отношениях с Западом.

Внутри России в 2017 году, на мой взгляд, будут происходить активные кадровые перестановки в партийно-политическом блоке и государственном управлении.

Читателям «Полит.ру» – рекомендации, что почитать-посмотреть на новогодних каникулах

Я бы рекомендовал выйти на берег из бурного потока сиюминутных новостей, благо он заметно обмелеет в начале года, и обратиться вовнутрь. Почитать, скажем, переписку Бориса Пастернака с родителями и сестрами…

Пожелания читателям «Полит.ру»

Желаю хорошо встретить счастливый семейный Новый Год! Отдохнуть и отвлечься, набраться сил – они понадобятся.