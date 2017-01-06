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06 января 2017, 21:05
история Париж религия
Максим Руссо

Дом, где сварили Бога

Внутренний двор дома 24 по улице Архивов
Внутренний двор дома 24 по улице Архивов
Wikimedia Commons

Парижский дом номер 24 по улице Архивов, известен под названием «Дом, где сварили Бога» (La maison où Dieu fut bouilli). История этого названия восходит к легенде XIII века.

В 1215 году в Риме прошел очередной вселенский собор католической церкви (IV Латеранский). Среди принятых на нем решений была и так называемая «доктрина о пресуществлении», согласно которой вино и хлеб в ходе таинства евхаристии становятся кровью и телом Иисуса Христа. Само понятие пресуществления обсуждалось богословами с первых веков христианства, а после собора 1215 года оно лишь получило официальное подтверждение.

Вскоре после этого события в европейских народных верованиях распространился сюжет о похищении гостии – хлеба, используемого при причастии. Верили, что различные ведьмы и колдуны мечтают завладеть гостией после того, как во время богослужения она пресуществилась в тело Христово, и использовать ее для своих темных обрядов. Но, так как считалось, что пресуществление происходит только в последний момент перед тем, как священник дает гостию прихожанину, достать ее для колдуна было делом трудным. Единственный возможный способ состоял в том, чтобы каким-то образом договориться с одним из прихожан, чтобы тот не глотал доставшуюся ему гостию, а держал ее во рту, а вернувшись из церкви, отдал бы колдуну.

Католическая церковь сурово осуждала подобные действия, так как, по ее мнению, в данном случае подвергался осквернению не только богослужебный предмет, но и само тело Христово. В «Кодексе канонического права» и сейчас есть статья, определяющая наказание за осквернение гостии: «Кто выбрасывает Святые Дары либо похищает или удерживает их со святотатственной целью, тот подлежит отлучению по заранее вынесенному судебному решению, сохраняемому за Апостольским Престолом; клирик же, кроме того, может быть подвергнут и другому наказанию, не исключая лишения статуса клирика» (CIC 1367).

Особым вариантом сюжета о краже гостии стали рассказы, где главными героями выступали евреи. Наряду с историями об убийствах христианских младенцев с ритуальными целями предания о кощунстве, совершенном евреями над гостией, были распространенным видом антииудейской церковной пропаганды. Часто распространение слухов о том, что местные евреи похитили и осквернили гостию, становилось поводом для массовых убийств евреев или же их изгнания. Обвинение евреев в осквернении гостии встречались как среди католиков, так и у православных, англикан и лютеран. В XIX веке в осквернении гостии стали наряду с евреями обвинять и масонов. Последняя казнь евреев по приговору суда за осквернение гостии произошла в Нанси в 1761 году. Последний случай такого обвинения засвидетельствован в трансильванской деревне Бырла (Берлад) в 1837 году.

Парижская же история, благодаря которой появилось название дома на улице Архивов, была одним из первых случаев обвинения евреев в осквернении гостии. История изложена в средневековой пьесе-миракле Le Mistère de la Saincte Hostie. Дело было в 1290 году. Согласно легенде, на месте нынешнего дома 24 стоял дом еврея-ростовщика Якова Муссе (Jacob Mousse). Одна женщина взяла у него в долг 30 парижских солей, оставив в залог свои лучшие наряды. Однако, когда пришло время праздника Пасхи, женщина захотела пойти в церковь в этих одеждах, чтобы не было стыдно перед соседями, но вернуть долг к этому времени не могла. Тогда ростовщик предложил ей сделку: он отдаст женщине ее одежду, если та взамен принесет ему гостию, полученную во время пасхального причастия. Женщина отправилась в церковь Сен-Мерри и, вернувшись, передала Якову принесенную во рту гостию.

 

Когда женщина ушла, Яков, созвав детей и жену, объявил им, что намерен выяснить, действительно ли хлеб превращается в тело христианского Бога. Он начал колоть гостию ножом, и из хлеба стала сочиться кровь. Испуганные жена, дочь и сын стали умолять его остановиться, но Яков продолжал наносить удары по гостии ножом, мясницким секачом и копьем. В ярости он пытается забить в гостию гвоздь и наносит по ней удары бичом. Но ему не удавалось разрубить гостию, которая лишь продолжала истекать кровью. Наконец, он бросил хлеб в котел с кипящей водой, гостия взлетела в воздух, и над котлом чудесным образом возник образ распятого Христа.

 

Испуганный еврей спрятался в своей кровати, а остальные члены семьи покинули дом. На улице они встретили людей, возвращавшихся с пасхальной службы. Сын Якова рассказал о случившемся соседке-христианке. Она, заинтересованная этой историей, проникла в дом. Она увидела крест над котлом и парящую в воздухе гостию. Женщина забрала гостию и отнесла ее в ближайшую церковь Сен-Жан-ан-Греве, рассказав обо всем священнику.

 

О происшествии в доме еврея стало широко известно, его схватили и, признав виновным в святотатстве, сожгли на Гревской площади. Жена же его и дети под впечатлением от чуда гостии приняли христианство. Сама же гостия хранилась потом в церкви Сен-Жан-ан-Греве до времен Великой французской революции.

Сходную версию этих событий рассказывает хронист Ян ван Тилроде (ум. 1298). По его словам, еврея-ростовщика звали Ионафан бен Хайм (Jonathas Ben Haym), а гостию он получил от служанки по имени Мария Отьер (Marie la Hautière).

История о сваренной гостии отражена в произведениях церковного искусства. В частности, фигуру распятого Христа, возникшую над кипящим котлом, изображает один из витражей в парижской церкви Сент-Этьен-дю-Мон. Сбоку изображены сцена сделки еврея и женщины и момент, когда женщина получает причастие. А витражи церкви Сент-Элуа в Руане последовательно показывали всю историю и были снабжены стихотворными подписями.

 

Витраж из церкви Сент-Этьен-дю-Мон

Фрагмент витража

Дом казненного еврея был разрушен, и на его месте установили часовню. С 1299 года она по велению короля Филиппа Красивого была передана членам недавно основанного ордена госпитальеров Милосердия Богородицы (les frères hospitaliers de la Charité-Notre-Dame), чтобы те устроили там регулярные богослужения. Со временем вокруг часовни возник монастырь и кладбище. Горожане, естественно, называли его «монастырем, где сварили Бога» (couvent où Dieu fut bouilli). С 1633 года монастырь принадлежал ордену кармелитов. Во время Революции церковь и монастырь были закрыты, а здания их проданы частным владельцам. В 1808 году с разрешения Наполеона городские власти продали здание церкви на улице Архивов лютеранской общине. С тех пор и по сей день там расположен лютеранский храм.

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