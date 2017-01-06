Ледяной сочельник

На Рождество в Москве температура воздуха опустится ниже минус 30 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра России. Метеорологи отмечают, что рекордно низкая температура для рождественской ночи в столице была зафиксирована в 1891 году, тогда столбик термометра опустился до минус 34,8 градуса. К выходным станет еще холоднее — температура понизится до минус 35 градусов. МЧС призывает жителей столицы тепло одеваться и воздержаться от дальних путешествий на автомобилях.

Предупреждение москвичей о снижении температуры в столице до минус 35 градусов распространяется на 7 и 8 января. В эти дни максимальное понижение температуры в Москве и столичном регионе ожидается в ночные часы — с десяти вечера до десяти утра. Среднесуточная температура в эти часы будет на 12-14 градусов ниже климатической нормы. С понедельника, 9 января, холода понемногу начнут ослабевать, и к середине недели температура вернется в норму.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в ночные часы 7 и 8 января (сильный мороз до -35C )https://t.co/24p3kD4q3A pic.twitter.com/BRCWkIa8xQ — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 6 января 2017 г.

В МЧС напомнили, что «в условиях низких температур» может увеличиться число аварий на дорогах и число пожаров. Морозы могут привести к авариям в коммунальных системах Москвы. Кроме того, из-за возможных обморожений спасатели рекомендовали воздержаться от долгих прогулок на улице. Перед выходом на улицу необходимо надевать теплую одежду и обувь. Водителей предостерегли от дальних поездок.

Рекорд за рекордом

Отметим, что и ночь на 6 января установила своеобразный рекорд — она стала в Москве самой холодной с начала текущей зимы. На базовой столичной метеостанции температура опустилась до отметки минус 24,7 градуса.

При этом похолодание пока не повлияло на работу систем жизнеобеспечения города. Как сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в условиях сильных морозов все городские системы работают в штатном режиме. Сбоев в тепло-, энерго-, газо- и водоснабжении потребителей не было.

Тем временем, службы метрополитена переведены на усиленный режим работы из-за аномально сильных морозов в Москве. В частности, сообщается, что диагностический комплекс «Синергия» вышел на Бутовскую линию для мониторинга пути на наличие наледи.

Добавим, что необычные для москвичей сибирские холода все же внесут изменения в рождественские массовые гуляния в столице. Сообщается, что из-за сильных морозов режим работы площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» изменится. 6 января площадки в центре города будут работать с 12:00 до 20:00, а площадки в округах — с 12:00 до 18:00.

Синоптики и ранее предупреждали о том, что к Рождеству температура в Москве опустится ниже 28 градусов. Метеорологи предупреждали, что морозы будут сопровождаться северным ветром силой до 3-8 м/c. В связи с похолоданием глава МЧС России Владимир Пучков предложил развернуть в столице в местах массовых гуляний полевые кухни.