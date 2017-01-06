В Санкт-Петербурге в четверг вечером полиция задержали одного из участников акции дальнобойщиков, которые, протестуя против решения городских властей сделать платным построенный на частично бюджетные деньги Западный скоростной диаметр (ЗСД), заблокировали на несколько часов эту магистраль. Об сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«В отдел был доставлен один гражданин за неповиновение требованиям полиции», — сообщили в полиции, в его отношении был составлен административный протокол.

Кроме того в полиции отметили, что зафиксированные 5 декабря на ЗСД «несколько ДТП», которые «вызвали пробки в Московском районе Петербурга», «были оформлены в установленном порядке».

Также вечером компания «Магистраль северной столицы», которая управляет ЗСД, допустила подачу исков о компенсации причиненного материального ущерба к протестующим. «Будет рассмотрен вопрос о подачи исковых заявлений о компенсации причиненного материального ущерба, в том числе недополученных средств в связи с блокировкой полос пункта взимания платы», — сообщается на сайте компании.

Представители компании отмечают, что несанкционированные акции являются незаконными вне зависимости от места их проведения.

Напомним что ранее в четверг десять водителей на грузовике, «Газели» и трех легковых автомобилях почти одновременно протаранили шлагбаумы на пунктах взимания оплаты со стороны аэропорта. Из-за этого более трех часов въезд на ЗСД со стороны Пулково был, фактически, блокирован — движение на семи из девяти полос стояло.

Объединение перевозчиков России (ОПР), которое организовало акции, протестует против платного проезда по магистрали, построенной не только за частные, но и за государственные деньги.

У петербургского издания «Фонтанка» есть дополнительная версия возникновения конфликта. По данным этого издания, в конце декабря координатор петербургского отделения ОПР Андрей Бажутин приехал на пункт взимания платы у съезда на Благодатную улицу, чтобы проверить, исправен ли там шлагбаум — ранее его сына обвинили в том, что тот, якобы, сломал шлагбаум. «Андрею пришло сообщение, что его сын, якобы, управляя легковушкой, сломал шлагбаум на ЗСД. И он решил заснять на видео доказательство того, что шлагбаум исправен», — рассказал его коллега. Но когда он вышел из машины и стал рукой двигать шлагбаум, чтобы показать, что он цел, сотрудники ЗСД применили к нему силу. При этом в компании «Магистраль Северной столицы» ситуацию видят иначе. По словам представителя консорциума, Бажутин остановил свой автомобиль на пункте пропуска на Благодатной улице, заблокировал полосу, включив «аварийку», после чего принялся раскачивать шлагбаум. «Охрана вежливо и корректно попросила оплатить проезд и не трогать имущество, он не внял и продолжил эксперименты. Пришлось вызвать полицию», — рассказал начальник отдела по связям с общественностью «Магистрали Северной столицы» Андрей Цапу и отметил, что в 2016 году Audi Бажутина уже один раз сломала шлагбаум и сотрудники магистрали вызвали ГИБДД, чтобы зафиксировать происшествие.

Как бы то ни было, акция протеста уже вызвала резонанс. Так, депутат городского парламента Борис Вишневский уверен, что дальнобойщики правы: «Требование платы за проезд по ЗСД, построенному или за счет бюджета, или за счет контролируемых государством банков, является совершенно грабительским. Нигде в мире платные дороги не строят за счет казны».

Западный скоростной диаметр — первая в России платная внутригородская трасса, ее строительство началось еще в 2005 году, а последний участок, центральный, открылся в декабре 2016 года. Стоимость Центральной части ЗСД составила 120 млрд рублей, из которых 51 млрд рублей дал бюджет города, остальные вложил инвестор, «Магистраль Северной столицы». По данным прессы, 50% в этой компании принадлежат банку ВТБ, 41,5% — Газпромбанку. Номинальным держателем доли в 8,5% является кипрский юрист Роис Потамитис.