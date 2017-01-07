Холодное и темное Рождество

Праздник Рождества Христова в этом году не для всех россиян начался празднично. Рекордные морозы в очередной раз застали систему ЖКХ врасплох – в итоге тысячи людей остались без тепла и света.

Ночь на 7 января стала в московском регионе самой морозной рождественской ночью с начала столетия. В ряде районов температура опускалась до -33 градусов. Предыдущий рекорд XXI века принадлежал Рождеству 2003 года – тогда фиксировались морозы до -26 градусов. Если же рассматривать всю историю метеонаблюдений, до абсолютного рекорда минувшей ночи не хватило меньше двух градусов: самой холодной рождественская ночь в московском регионе была в 1891 году, когда в столице стояли морозы -34,8 градуса.

Вот в эти рекордные морозы, когда особенно хочется тепла, и в праздник, который ассоциируется со светом, жители Подмосковья остались без тепла и света.

Сначала «повезло» жителям городов и населенных пунктов, привязанных к центральной распределительной станции в подмосковных Люберцах. Из-за аварии без электричества остались обитатели части Люберец, Дзержинского, Лыткарино, Котельников – в целом более 100 тысяч человек. Отдельным «счастливчикам» пришлось сидеть не только без света, но и без воды (к аварии на распределительной станции добавились промерзшие трубы) и без отопления – прорыв на теплотрассе, по сути, стал следствием аварии на электроподстанции.

Еще более серьезная ситуация сложилась в подмосковном Королеве. Жители 59 многоквартирных жилых домов в микрорайоне Юбилейных остались без тепла, когда температура воздуха в городе составляла -28 градусов.

По заявлению местных властей, ремонтникам удалось оперативно восстановить подачу тепла более чем в 40 домов. Проблемы остались с 16 домами, в которых проживают в общей сложности более тысячи человек.

Пресс-секретарь министерства ЖКХ Московской области Вадим Кудасов заверил, что ситуация находится на контроле ведомства, «в ближайшие несколько часов подачу тепла планируется возобновить в полном объеме». Власти обещали восстановить теплоснабжение в полном объеме к 16 часам, однако затем время было сдвинуто на 18 часов. В замерзающих домах установили тепловые пушки, для жителей развернули два пункта обогрева в близлежащих школах.

Померзнуть в рождественскую ночь пришлось и жителям Новосибирска: при -25 градусах на улице авария нарушила подачу тепла в пять многоквартирных домов.

Накануне без тепла и горячей воды сидели жители целого микрорайона в Твери – опять же, из-за аварии. Почти сутки провели без тепла более 500 жителей исторического центра Пскова.

Без электричества остались почти 5 тысяч жителей Ленинградской области – также из-за аварии, но на этот раз иной природы. Грузовик протаранил опору ЛЭП, в результате оказались обесточены 16 многоквартирных жилых домов.

Между тем, синоптики обещают, что аномальные морозы продержатся в Центральном федеральном округе минимум до 10 января, а также на большей части Северо-Западного, Приволжского и Уральского округов – среднесуточная температура будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

В этой ситуации порадовал оптимизм московских властей: несмотря на морозы, столичный департамент транспорта решил не отменять назначенный на 8 января велопарад. Хотя метеорологи пообещали в этот день -30 градусов и объявили в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности, в ведомстве заявили: «Погодные условия не повлияют на сроки проведения мероприятия». И это несмотря на предупреждение столичного главка МЧС: «В условия низких температур, по возможности, воздержитесь от продолжительного пребывания на улице».

Впрочем, о риске роста числа аварий «на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города, что может привести к нарушению жизнедеятельности населения» ведомство тоже предупреждало – судя по ситуации, толку от этого предупреждения мало.