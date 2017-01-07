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07 января 2017, 12:35
ГРУ Россия США хакеры Хиллари Клинтон
Илья Карпюк

Доклад о хакерах РФ - незасекреченный и неоднозначный

Фото: Marco Verch
Фото: Marco Verch
wuestenigel / Flickr

Офис директора национальной разведки США опубликовал незасекреченный вариант доклада о вмешательстве России в американские выборы. В этом документе говорится, что президент Владимир Путин лично распорядился вмешаться в ход избирательной кампании. В докладе подчеркивается, что американская разведка пришла к такому выводу «с высокой степенью уверенности».

По данным американской разведки, деятельность российских спецслужб заключалась во взломе компьютерных систем на территории США, в раскрытии полученной информации, а также в «неприкрытой пропаганде». По мнению американской разведки, за хакерскими атаками стояло ГРУ, которое «сливало» данные проектам WikiLeaks и DCLeaks.

Цель работы российских спецслужб, по мнению американской разведки — подрыв доверия общества к демократическому процессу и дискредитация Хиллари Клинтон, кандидата в президенты от Демократической партии. По мнению разведки, Клинтон не нравилась России, к тому же ее обвиняли в подстрекательстве к массовым протестам 2011-2012 гг.

Между тем американские политики, которым разведка представила полную версию доклада, уже начали на нее реагировать.

Действующий президент Барак Обама заявил в эфире канала ABC News, что Россия действительно «собиралась вмешиваться» в выборы США и «вмешалась». Кроме того, Обама пожаловался на неких «представителей Республиканской партии», которые, якобы, больше доверяют Владимиру Путину, чем своим согражданам-сторонникам Демократической партии. Таким образом президент, по всей видимости, завуалированно обратился к Дональду Трампу.

Избранный президент США Дональд Трамп также не отмалчивается. В интервью Associated Press он заявил, что «многое узнал» на встрече с руководством разведки США, где ему и был представлен доклад. «Это была действительно отличная встреча, мне очень понравились эти люди. Я узнал многое, и, полагаю, они тоже», — заявил избранный президент.

Чуть позже в своем твиттере Трамп написал: «Грубая небрежность Национального комитета Демократической партии позволила совершить хакерскую атаку. Национальный комитет Республиканской партии имел сильную защиту!».

Интересно, что на опубликованный доклад успели отреагировать даже в WikiLeaks. В официальном твиттере организации появилось сообщение, в котором приводится цитата из доклада о том, что некоторые выводы основаны на «поведении лояльных Кремлю политиков, государственных средствах массовой информации и соцсетях прокремлевских политиков, которые Кремль напрямую использует для передачи сообщений или которые подотчетны Кремлю». «Доклад о "российских хакерах" основан на просмотре телевизора и чтении постов в твиттере», — сделали вывод в WikiLeaks.

В России официально на доклад американской разведки пока никак не отреагировали. Процитировать можно разве что главного редактора канала Russia Today Маргариту Симоньян, которая обратила внимание на то, что в докладе приведена иллюстрация из заставки ее передачи шестилетней давности. «Главное доказательство влияния России на выборы США — заставка моего шоу 6-летней давности. Я не шучу!» — написала она.

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