Подводная охота

Сотрудники Росгвардии наряду с некоторыми российскими военными уже в 2018 году получат на вооружение автомат, способный производить выстрелы как на суше, так и под водой. Об этом сегодня сообщило предприятие-производитель ​Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия НПО «Высокоточные комплексы», которое входит в структуру «Ростеха».

По словам директора предприятия Андрея Сорокина, подобные автоматы, помимо Росгвардии, уже заказали в Минобороны России, ФСБ России и МВД. Он пообещал, что со следующего года начнется их серийное производство.

«Для того чтобы стрелять в другой среде, нужен минимальный набор манипуляций», — рассказал Сорокин. Он отметил, что оружие не является принципиально новым, а стало модификацией двухсредного автомата или АДС. Связанные с эргономикой оружия изменения позволили отказаться от замены ряда деталей при смене режима стрельбы. Теперь все регулировки несъемные, а переход на специальный патрон осуществляется простой заменой магазина.

Разработчиком данного вида оружия выступило тульское конструкторское бюро приборостроения. Автомат, в отличие от зарубежных аналогов, стреляет не игольчатыми патронами, которые устойчивы в воде, но на поверхности начинают отклоняться от траектории, а уникальными боеприпасами, которые сохраняют точность в двух средах.

Еще в сентябре прошлого года уникальные автоматы поступили на вооружение боевых дайверов. Тогда в Минобороны отчитались, что оружие успешно прошло испытания, которые длились дольше запланированного, и получило только положительные отзывы, несмотря на то, что в ходе испытаний к АДС возникли определенные вопросы. До момента перевооружения боевые пловцы использовали подводные автоматы АПС и пистолеты СПП-1. Они стреляли игольчатыми пулями, как и немецкие подводные пистолеты Р-11. Если на суше такая пуля летит по траектории, пока под действием сопротивления не начинает терять скорость, то на поверхности она пролетает всего несколько метров, после чего начинает вращаться вокруг своей оси и, теряя убойную силу, сходит с траектории. В этом случае бойцам приходилось переходить на сухопутные автоматы и пулеметы и брать боеприпасы к ним.

В какие операциях может быть использовано подобное оружие? Речь идет о диверсиях, когда на днище корабля ставится специальная мина, а, кроме того, патрулировании стоянки своих кораблей. Боевые пловцы способны из-под воды штурмовать корабли, проводить диверсии на военно-морских базах и незаметно проникать на вражескую территорию.

Новый автомат выполнен по схеме «булл-пап», которая предполагает, что спусковой крючок расположен перед магазином и спусковым механизмом. АДС имеет в длину чуть более 60 см весит всего 4,5 кг. Согласно некоторым данным, его прицельная дальность стрельбы на суше порядка 500 м, а под водой боевой дайвер на глубине 5 м попадет в цель на расстоянии 25 м, а на глубине до 20 м — на удалении 18 м. Пуля автомата весит всего 16 г, а ее скорость в воздушной среде составляет примерно 330 м/с. Образующаяся при стрельбе вокруг пули кавитационная полость или воздушный пузырь позволяет ей точно идти по заданной траектории и с высокой скоростью.

С учетом того, что в воде, как правило, невысокая дальность видимости, характеристики нового АДС позволяют применять его практически в любой точке земного шара.

А вот и одно из первых видео испытаний нового автомата - от 2011 года.