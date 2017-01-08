Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ён Хе рассказал, что КНДР собирается уже к 2018 году разработать межконтинентальную баллистическую ракету. Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын также говорил, что страна переходит к завершающему этапу разработки ракеты.

«Северная Корея поставила перед собой цель создать уменьшенные ядерные заряды, которые можно будет разместить в ракетах, способных достичь США, к 2017 или началу 2018 года, учитывая политические перемены в Южной Корее и Соединенных Штатах», — заявил Тхэ Ён Хе.

Из Северной Кореи в последние годы граждане мигрируют достаточно активно, но представители элиты, как правило, обычно все-таки лояльны к руководству. Поэтому показания дипломата так интересны и важны — редко удается получить информацию из такого источника.

Другое дело, что данные о разработке межконтинентальной ракеты у Южной Кореи и США уже имеются. Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к нации заявил, что разработка межконтинентальной баллистической ракеты вышла на завершающую стадию.

Фактически о том же самом говорится в докладе Института стратегии национальной безопасности при Национальном агентстве разведки Южной Кореи. Аналитики утверждают, что КНДР может разработать ракету, способную достичь континентальной части США, к 2020 году. Эксперты также отмечали, что ядерная программа КНДР достигла прогресса во время четвертого и пятого испытаний, которые были проведены 6 января и 9 сентября 2016 года.

Интересно, что практически одновременно южнокорейское информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники в армии сообщило, что американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи сформируют специальное подразделение, целью которого будет убийство лидера КНДР Ким Чен Ына, а также нейтрализация всего высшего политического и военного руководство КНДР.

Предполагается, что в бригаде, которая будет сформирована уже в этом году, будут служить одна-две тысячи человек. Причем американские военные будут действовать под началом южнокорейского командования. Уже в ближайшее время США и Южная Корея, согласно этим данным, проведут совместные тренировки.

Впрочем, специалистов по Северной Корее интересуют не только детали ядерной программы КНДР. Сбежавший дипломат Тхэ Ён Хо также рассказал подробности празднования дня рождения северокорейского вождя.

Руководитель КНДР родился 8 января, и об этом факте в Северной Корее, в принципе, известно. Но, по словам дипломата, из-за того, что Ким Чен Ын боится показаться слишком молодым (ему, по разным данным, от 33 до 35 лет), он отмечает свой праздник без огласки.

«Ким Чен Ын должен вести за собой многих 30-40 летних кадровых работников, и если всплывет его возраст, то не подумают ли они, что он годится им в младшие братья?» — пояснил дипломат. И хотя все знают, что день рождения главы государства именно 8 января, этот день не отмечается как национальный праздник, несмотря на то, что его отец и дед практиковали такой способ консолидации нации вокруг своей фигуры.