Видео дня. Теракт в Иерусалиме

Издание Ynetnews разместило в своем твиттере видеозапись сегодняшнего теракта в Иерусалиме. Террорист на грузовике протаранил толпу в Старом городе, который является популярным среди туристов районом. Жертвами теракта стали четыре человека. Инцидент произошел на автобусной остановке.

Среди погибших,по последним данным, — три женщины и один мужчина, военнослужащие израильской армии. Еще 13 человек пострадали.

Стало известно имя террориста - им оказался палестинец Фади аль-Канабир. Его застрелили на месте.

Как сообщили в полиции, на грузовике были израильские номерные знаки, украденные с другой машины.

WATCH: #Palestinian truck driver ramming into group of pedestrians in #Jerusalem's East Talpiot https://t.co/1AuwF0qG6u pic.twitter.com/IQRBwINXoO