Просветитель Виталий Арнольд

4 января 2017 года в автокатастрофе на 512 км. трассы «Балтия» погиб Виталий Дмитриевич Арнольд (род. 4 октября 1968), просветитель, один из создателей Московского центра непрерывного математического образования, Летней школы в Дубне, известный организатор олимпиад школьников и внешкольного математического обучения, учитель информатики гимназии №1543. Публикуем слова его памяти, пришедшие в редакцию за эти дни.

Прощание с Виталием состоится 9 января в траурном зале морга Центральной клинической больницы (Москва). Начало в 14:00. Адрес: Маршала Тимошенко ул., 25. Около ЦКБ большая парковка для автомобилей, въезд с улицы Маршала Тимошенко.

* * *

Алексей Брониславович Сосинский, вице-президент (по международным вопросам), профессор Независимого Московского университета:

Погиб Виталий Арнольд. Это трагедия, в это невозможно поверить, невозможно осознать. А когда все-таки приходит осознание, то сразу возникает вопрос: как же мы теперь без него?

Кто теперь будит проводить ЛШСМ, замечательную летнюю школу «Современная математика» под Дубной? Ведь Виталик был её главным создателем, определил её уникальную атмосферу и, под скромным титулом зам. председателя Оргкомитета, был её главным руководителем в течении 16-ти лет. Невозможно себе представить ЛШСМ-17 без Виталия Арнольда во главе.

На юбилее А.Б. Сосинского в октябре 2012 года:

А что будет с МЦНМО, одним из создателей которого был Виталий? С самого основания Центра, его внутренним функционированием управлял Виталий Дмитриевич, опять-таки под скромным титулом замдиректора, предоставляя директору МЦНМО заниматься вопросами математического образования в национальном масштабе, зная, что Центр в надёжных руках.

А что теперь будет с сайтом МЦНМО, созданным В.Д., одним из самых посещаемых в мире математических сайтов? Кто еще сможет совершить такие издательские подвиги, как размещение на этом сайте факсимильных копий всех номеров «Кванта» с полной и прекрасно организованной базой данных, позволяющей найти статьи не только по авторам и названиям, но и по ключевым словосочетаниям в тексте? А кто еще может додуматься до таких ходов, как помещение на сайте скана Арифметики Магницкого с рукописными пометками Петра Великого?

А реальное руководство логистикой олимпиад, работой с московскими учителями в рамках Центра педагогического мастерства, Летняя Лингвистическая Школа в Дубне (реальное руководство которой тоже взял на себя Виталик), преподавание в Школе №1543.

Когда человек уходит из жизни, особенно так рано, его значимость определяется не титулами, не наградами, не известностью, а тем, что он делал как никто другой, тем, в чем его никто другой заменить не может. Таким был Виталий Дмитриевич Арнольд: несравненный организатор, умеющий создать вокруг себя удивительную атмосферу, скромный учитель, умеющий не только учить детей математики, но и учить нас всех чему-то важному и светлому, которое я не умею выразить словами.

На закрытии Летней школы в Дубне 2012 года

* * *

Юлий Сергеевич Ильяшенко, президент Независимого Московского университета, профессор мехмата МГУ и Корнельского университета (США):

Умер Виталий Дмитриевич Арнольд. Просветитель. Не только математик, но и гуманитарий с необычайно широким взглядом на мир. Человек, прекрасно знавший и любивший историю своей страны. Лучше, чем кто-нибудь другой сохранивший для нас память о своем гениальном родственнике В.И. Арнольде. Соприкасаясь с ним, вы входили в мир доброго знания, которым В.Д. щедро делился. Мы потеряли мудрого со-работника, любимого друга, человека, благодаря которому этот мир становился теплее и лучше.

В.А. Успенский и В.Д. Арнольд на церемонии премии "Просветитель", 24 ноября 2011 года

* * *

Московское математическое общество (текст написан академиком РАН В.А. Васильевым):

Правление ММО с болью сообщает, что 4 января 2017 года трагически погиб замечательный труженик Российского математического образования Виталий Дмитриевич Арнольд.

Выдающийся учитель и организатор, главный мотор летних школ в Дубне, реальный руководитель ряда олимпиад, создатель ключевых информационных ресурсов в области математического просвещения, Виталий Дмитриевич сочетал одухотворенность и романтизм в своих мотивировках и инициативах с поразительным здравым смыслом, энергией и предприимчивостью в их воплощении. Само общение с ним было исключительно благотворно для воспитания детей, да и для взрослых, имевших счастье быть с ним рядом. Без него нам будет заметно труднее и темнее на нашем пути.

* * *

Татьяна и Сергей Никитины, барды:

Весть о гибели Виталия потрясла нас. Жутко обидно, что судьба распорядилась так несправедливо.

В нашей действительности, когда положиться не на кого и не на что, так важно было сознавать, что рядом есть Виталий Арнольд – человек, который никогда не скажет «нет» на твою просьбу, который всегда готов объяснить что-то непонятное, помочь как специалист и просто как отзывчивый человек.

Наверное, недаром свою жизнь Виталий посвятил детям, ведь их на мякине не проведешь. Дети безошибочно чувствовали в Учителе Арнольде человека честного, порядочного, интеллигентного и внутренне абсолютно свободного. С уходом Виталия множество людей почувствуют себя осиротевшими, в том числе и мы.

* * *

Сергей Дориченко, руководитель математического профиля школы №179, председатель жюри Турнира городов, главный редактор журнала «Квантик»:

Я ещё помню доисторические времена, когда Виталий не проводил Матпраздник и Московскую математическую олимпиаду, не возил московских школьников на Всероссийскую. Сейчас трудно себе представить эти мероприятия без его участия. Школа «Современная математика», МЦНМО, гитарная школа Кузнецовых – в сознании всё это не существует отдельно от Виталия.

Он ни на кого не был похож – только он мог так шутить, рассказывать истории... Всегда и везде боролся с глупостью и головотяпством – не выносил их.

Смерть Виталия не могу уложить в голове. Уже не услышу в трубке привычное «Тебе ни до чего или есть минута?». Даже когда он звонил вроде бы с тем, чтобы что-то от тебя получить – ответ на вопрос, совет, участие в каком-то полезном деле, – в итоге обычно выходило наоборот: выяснялось, что Виталий уже сам сделал что-то замечательное и теперь делится результатами, или увидел непорядок в каких-то твоих делах и советует, как исправить, или предлагает помощь.

Он всегда был полон идей о новых конкретных делах и осуществлял эти идеи. При каждой встрече начинал с того, что «это тебе может быть интересно». А в ответ на «спасибо» говорил: «да это я так, мимо проходил». Сколько всего он сделал, скольким помог, просто проходя мимо – потому что не умел быть равнодушным.

Теперь надо жить без него. Светлая память.

Фото из ФБ Татьяны Кашиной

* * *

Иван Аржанцев, докт. физ.-мат.н., декан факультета компьютерных наук НИУ-ВШЭ:

Я знал Виталия много-много лет. Каждый раз, приезжая на летнюю школу в Дубну, я приходил на открытие школы. Это мероприятие длительное, заканчивается поздно. Вначале представления курсов, потом Виталий и Алексей Брониславович Сосинский рассказывают про историю школы, ее цели и традиции. И в конце рассказ Виталия о распорядке дня и правилах поведения. Я всегда оставался в зале до конца рассказа.

Историю о том, как возникла идея проведения школ «Современная математика», как взять напрокат велосипед для поездки в Дубну и каков алгоритм действий слушателя школы, желающего искупаться в реке, я слышал многократно. Но каждый раз рассказ Виталия был очень ярким и оригинальным. И я не мог отказать себе в удовольствии прослушать новую версию этой замечательной истории. Наверное, странно, что я пишу об этом сейчас. Есть много большого и важного, о чем хотелось бы вспомнить. Но первое, о чем подумал, когда узнал о гибели Виталия, это открытия дубнинских школ.

Виталий жил тем, что делал. Без этого нельзя сделать что-то по-настоящему значимое. Таких людей немного, и на них всё держится.

После новогодних праздников у моего сына-восьмиклассника в школе 1543 начнутся уроки информатики. Мы ждали, что его учителем будет Виталий Арнольд. Это было бы так здорово...

* * *

Ксения Гилярова, лингвист, один из организаторов Московского фестиваля языков, член жюри Международной олимпиады по лингвистике, композитор задач:

На Летней Лингвистической школе в Дубне он носил мелких детей на плечах, а старшим служил трамплином для прыжков в воду. И в жизни я всегда ощущала его плечи и его трамплин. Он всегда всем помогал, мог решить любую проблему, с ним было не страшно и надежно.

Нашу олимпиадную лингвистическую братию он всегда был готов спасти и приютить: в Дубне, в МЦМНО и Центре педагогического мастерства. Когда в этом ноябре МПГУ неожиданно отказал в проведении Фестиваля языков за два дня до фестиваля, с помощью Виталия фестиваль был молниеносно перенесён и ЦПМ и успешно там проведён.

Когда в апреле мы проводили в отбор на Международную олимпиаду по лингвистике, плохо договорились, кто за что отвечает, и внезапно оказались перед закрытыми дверями и без распечатанных задач, мы позвонили Арнольду, разбудили его ранним воскресным звонком, и он по телефону поднял на уши всех в ЦПМ, нам выдали ключи и всё распечатали. При этом Виталий конечно пообещал нас убить, потому что не терпел безответственности, неорганизованности и халтуры ни в чём – ни в важных делах, ни в мелочах.

Думаю, каждый, кто знал Виталия Арнольда, был ему чем-то обязан. Его безвременный уход – огромная несправедливость и большое горе на всех нас. Мы всегда будем вспоминать его с теплотой и благодарностью.

* * *

Наталия Демина, научный журналист:

Я не помню, когда познакомилась с Виталием Арнольдом, кажется, почти одновременно с тем, как я начала заниматься научной журналистикой в 2007-2008 годах. К нему всегда можно было обратиться за ценным советом или комментарием, если речь шла об олимпиадах или математике.

Мы порой дискутировали о том, что стоит публиковать, а что нет, и не скажу, что это общение было ровным. Про одного коллегу, который как ему казалось, не так стал подавать один конфликт, он написал "Я на него не сержусь. Я его жалею. Он не ведает, что творит". Кажется, в этой фразе весь Виталий.

Помню, как ужасно загруженный в феврале 2009 года ("У меня завтра математический праздник... Это на весь день!"), он все же написал свой коммент на фразу Фурсенко, который взбудоражил многих тем, что сказал, что высшая математика в школе не нужна и что она убивает креативность. Виталий постарался понять, в каком контексте эти слова министра не выглядят по-дурацки, а имеют смысл, и именно в этом контексте и их прокомментировал. Его заметка называлась "В преподавании математики нужно чувство меры".

Помню, что я на него обижалась, когда он говорил, что ничего не стоит писать о проблемах в подготовке олимпиадников по математике (когда они очередной раз проигрывали Китаю), хотя многие другие коллеги это делали. Вот пример нашего диалога в июле 2015 года: НД: Не могли бы Вы поделиться Вашими соображениями для "Полит.ру", почему в этом году наши ребята дружно не решили 2, 3 и 5-ю, а некоторые и 6-ю задачи на Матем. олимпиаде? Можете ли оценить их сложность и те области математики, которые оказались узким местом в подготовке нашей сборной? Или всему виной jet lag? или что-то еще? ВА: Призываю Вас и Ваших коллег к предельной аккуратности и тактичности в этом вопросе. Количество желающих кидаться словами типа "провал" в этом контексте велико. А ситуация СОВСЕМ не столь однозначна, а, главное, что ВООБЩЕ не факт, что она в математической плоскости... И наконец – я сам хорошо знаю МНОГИХ из этих шестерых. И в некоторой степени знаю ситуацию в "тренерском штабе" и ситуацию вокруг IMО вообще. Мое глубочайшее убеждение, что ХОРОШО выступить на эти темы в данный момент ни "ТрВ", ни "Полит.ру" не смогут по полутора десяткам разных причин. Посему мой административный совет и моя человеческая просьба – доведя это "журналистское расследование" до какого-то итога, отложите публикацию анализа происходящего хотя бы на полгода. Информационный повод найдется всегда. НД: Просто в социальных сетях все постят статью NN про провал и какая-то спокойная публикация м.б. больше с уклоном на сами задачи была бы полезна. Я понимаю, что Вы, скорей всего, не следите за соцсетями, но там вот эта фраза про "провал" очень распространилась и по идее надо бы противопоставить ей альтернативу. Промолчать в данной ситуации хуже всего. ВА: Нет! не надо популяризовать малопрофессиональный бред NN. "Полит.ру" и "ТрВ" с другой соц репутацией, а ситуация СЛОЖНАЯ. (....) В этом году публикация о математической олимпиаде тоже не вышла, уж больно конфликтогенной оказалась эта тема, если её подавать без диалога заинтересованных сторон, вместо этого в 2016 году хотели провести круглый стол на эту тему, но как-то не срослось. Еще одна дискуссия была о том, где проходит граница открытости, в августе 2015 года: НД: Виталий, добрый день! А.Б. Сосинский рассказал об интересных вечерах вопросов и ответов во время Летней школы в Дубне. Вопрос: не вели ли вы видео или аудио запись? Если да, то не считаете ли полезным опубликовать расшифровку части выступлений? Можно было бы сделать совместную публикацию МЦНМО и "Полит.ру". ВА: Нет. Записи на подобных вечерах мы сознательно НЕ делали. Это бы разрушило некоторую домашнесть обстановки и её внутреннюю искренность... НД: Честно говоря, не понимаю... Одно дело снимать просто для архива, не показывая посторонним, а другое - не записывать вообще. Это же уникальное событие, а жизнь проходит, люди смертны, ... Потом будете жалеть. ВА: И впрямь не понимаете... Поговорим при встрече.

Жалею, что общалась с ним меньше, чем могла бы, и на Летней школе в Дубне была только в 2012 году, и сейчас бы спросила о куче вещей... С ним было полезно спорить, это продвигало всех оппонентов к какому-то новому пониманию ситуации. Виталий, вернитесь, давайте еще поговорим.

* * *

Научный редактор «Полит.ру» Борис Долгин:

Летом 1990 г., на одной из первых конференций по истории диссидентского и неформального движения Александр Даниэль говорил о том, что среди характеристик источниковой базы истории диссидентства – подразумеваемость многих сведений, присутствие их в качестве общего знания среды, а не в документе.

С тех пор было сделано многое для записи этих сведений – в формате ли устной истории или комментариев к публикациям. Но большой вес подразумеваемого, незаписанного знания – это вряд ли специфика истории диссидентства. Скорее характеристика любой среды, в которых значимую часть составляют личностные неформальные взаимодействия.

Именно поэтому не очень просто понять точные масштабы воздействия Виталия Арнольда: оно происходило далеко не только там, где можно найти прямое упоминание его имени, его подпись. Подбросить идею, подтолкнуть, свести, напомнить, рассказать о важном, но еще не ставшем известным собеседнику – прокурировать и спродюсировать. Это важные функции, от которых остаются дела, рабочие и личностные связи, но часто совсем не прямые следы. Некоторые из следов проявляются в некрологах, что-то станет понятно со временем.

* * *

Отклики в Фейсбуке:

Антон Сомин, один из организаторов Московского Фестиваля Языков:

Дорогие друзья, случилось горе. В автокатастрофе погиб Виталий Дмитриевич Арнольд, математик, один из главных организаторов московских олимпиад школьников и один из руководителей Центра педагогического мастерства. Именно благодаря ему мы всё же смогли провести Фестиваль в этом году, когда МПГУ отменил его за полтора дня до проведения.

Тогда в девять часов вечера пятницы я позвонил Виталию Дмитриевичу и описал ему ситуацию, спросив, может ли он нам помочь. Он обречённо помолчал с минуту, прощаясь со своим единственным выходным, сказал предварительное «да», и уже через полчаса мы обсуждали, как за один день перенести в небольшое здание мероприятие на тысячу человек. Всё воскресенье он провёл с нами, придя одним из первых и уйдя одним из последних, хотя накануне, в субботу, организовывал днём ещё одно мероприятие на несколько сотен школьников, а вечером лично проверял и обсуждал с нами расписание Фестиваля и решал последние оргвопросы.

Таков он был во всём. Внешне суровый, Виталий Дмитриевич имел одно из самых добрых сердец и был всегда готов прийти на помощь, жертвуя своим личным временем ради благого дела. Совершенно невозможно поверить и понять, что его больше нет.

* * *

Михаил Берштейн, математик (ИППИ РАН, ИТФ им. Ландау):

Хочу написать о Виталии Арнольде, чтобы как-то освободиться от мыслей об этом. Повод, конечно, сбивающий с ног. Но я люблю такие короткие воспоминания, и, кажется, Виталик считал такие вещи важными. Он собирал подобные воспоминания на страничке МЦНМО.

Светлый человек. Рядом с ним возникало какое-то чувство комфорта и защищенности. Огромное удовольствие слушать его рассказы. Конечно, не со всем, что он говорил, я был согласен, но было ясно, что спорить не надо, а надо слушать и «мотать на ус». Ясно, что невозможно вспомнить все, что я узнал от Виталика, из случайного – от него я впервые услышал фамилию Зализняк, из мелких вещей – шутку про «летних дураков» или анекдот про «забыл велосипед».

Мудрый человек. Очень помню добрые и точные суждения про друзей, про учеников. Его слова 15-летней давности, что у меня в речи слишком много сомнений и всяких, но – я до сих пор к ним возвращаюсь в минуты рефлексии. Виталик довольно легко давал советы, я этим пользовался и запоминал вопросы для обсуждения с ним. Как минимум, один личный и важный вопрос так и остался не заданным, теперь думать самому.

Очень любил Москву. Помню, как он лет 15 назад с воодушевлением рассказывал о том, как ремонтировали Садовое кольцо, перекрыв его всего на пару минут или про ремонт какого-то здания, который начался с рытья котлована. Личное воспоминание, о том, как он провел импровизированную экскурсию на моей свадьбе для гостей во время плавания на кораблике по Москве-реке. Я могу вспомнить одну из его шуток: «скажите, математики, сколько концов у кольца? Например, у Бульварного кольца?»

Конечно, многое из того, что он делал, останется и будет продолжено. Но такого яркого, полного идей человека всегда будет не хватать. Очень сильно не хватать.

* * *

Александр Хачатурян, учитель математики, зав. кафедрой математики гимназии №1543:

Що у вас на думцi? – интересуется у меня Facebook. Погано у меня на думцi. 2016 год, забери меня обратно. Не могу поверить, что нет Виталика Арнольда, не могу представить себе даже размеры той пустоты, которая образовалась. Он всегда был настолько естественно рядом, что даже в голову не могли прийти страшные мысли, это как за себя самого не боишься. Я читал его правки к обзору, который я написал, в тот момент, когда позвонил Серёжа и сказал про это.

Когда Виталик хвастался, сделав что-то хорошее (а сколько же хорошего он делал!), он говорил: «Это вот этими тёплыми руками сделано!» И теперь нет тёплых рук, нет его большого сердца, нет человека, готового днём и ночью прийти на помощь. Не могу представить, каково сейчас Наташе, о детях даже подумать страшно.

Я признаюсь, – что уж теперь, – ведь часто прятался за его спину. Он лишь на год старше меня, но умнее и опытнее, и так было хорошо, что есть такой как бы старший брат, который всегда рядом, когда трудно. А вот всё теперь одному. Всё одному. Мне через полтора месяца стоять на этой сцене. Без него.

А. Хачатурян и В. Арнольд

* * *

Константин Кноп, преподаватель математики (СПб):

Я никогда не жил с В.Д. в одном городе, не участвовал в регулярных посиделках и сравнительно редко пытался решать проблемы с его помощью. Но всегда обращал внимание на такую вещь. Есть работа, которая всем в радость – проводить занятия для детей, готовить задачи для олимпиад и т.п. На такую работу всегда есть волонтеры. А есть работа, которую большинство делает очень неохотно – она и воспринимается как вторичная, менее важная и существенно менее интересная – записать чужое занятие на видео, расшифровать его в текст, отсканировать какую-то раритетную книжку и выложить ее в общий доступ...

Вообще, есть много способов поделиться с другими тем, что сейчас у тебя уже есть, а у других ещё нет. И вот для Виталика именно эта сфера деятельности была «в удовольствие», он получал самое настоящее удовольствие, когда бескорыстно делился с другими. Я не знаю никого другого ни в каком ином круге своего общения, кому было бы настолько же кайфово от возможности подарить другим что-то, во что вложена частичка тебя самого. И это самая страшная беда…

* * *

Александр Шаповалов, преподаватель математики, композитор задач, автор книг о математике:

Он умел как бы мимоходом говорить или действовать так, что запоминалось и оставалось надолго. Шутя настроил мне раздачу WiFi на телефоне – работает до сих пор. Заглянув разок на турнир Савина в начале 2000-х, посоветовал больше лекций – и хоть с опозданием на 5 лет, но лекции начались. Он останется в нашей памяти легким и светлым, а теперь я понимаю, что ещё и глубоким.

См. также отклики памяти В.Д. Арнольда на сайте Олимпиада.ру.

Фото из ФБ Татьяны Кашиной