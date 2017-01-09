Тема сбитого над Донбассом малайзийского «Боинга» внезапно получила продолжение. Во всяком случае, такого развития событий мало кто ожидал.

В аэропорту Амстердама полиция изъяла у независимого нидерландского журналиста Михела Спеккерса обломки самолета и даже фрагмент кости, который, вероятно, принадлежит одной из жертв крушения.

Спеккерс собрал все эти предметы на месте крушения самолета на востоке Украины. Он поехал туда для съемки документального фильма о повседневной жизни в зоне конфликта. Там, общаясь с местными жителями, журналист узнал, что множество обломков все еще разбросаны в районе крушения самолета, именно этот факт он и решил проверить лично.

В итоге Спеккерсу удалось собрать множество мелких обломков самолета, он нашел даже фрагмент кости. Все это было изъято полицией Нидерландов когда журналист вернулся на родину. Более того, изъяты были также все материалы, которые журналист записал для своего фильма, в том числе записи тех, кто пожелал остаться анонимным. Из-за этого журналист даже заявил, что беспокоится за безопасность своих собеседников.

Обломки Боинга малайзийского рейса MH17 / tsn.ua

Нидерландский союз журналистов добился «герметизации» изъятых данных, то есть полиция теперь получит право доступа к ним только в случае получения санкции суда, но вполне вероятно, что оно вскоре будет получено.

Полиция Нидерландов изъяла обломки самолета, а также видео- и фотоматериалы, так как расследование крушения «Боинга» еще продолжается, по всей видимости считается, что все это может помочь установить причастных к катастрофе.

Напомним, самолет Boeing 777 был сбит над Украиной 17 июля 2014 года, погибли 298 человек, все пассажиры и члены экипажа. Официальное расследование ведет комиссия специалистов из Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Украины и Австралии — граждане этих стран погибли в результате крушения самолета. Согласно уже опубликованным выводам комиссии, «Боинг» был сбит зенитным ракетным комплексом «Бук» с территории, которая находилась под контролем сепаратистов. Причем сам «Бук» приехал на Донбасс с территории России. Кто управлял «Буком», в докладе не сообщается, это один из вопросов, на который комиссия пока не ответила — пока расследование не завершено, основная масса материалов следствия остается секретной.

Фрагменты MH17. / rt.com

Российские власти не признают результатов расследования — тем более, что они пока носят неофициальный характер. Очевидно международная комиссия собирается представить результаты своей работы в суде.

Интересно, что, судя по фейсбуку Михела Спеккерса, за его судьбой пристальней всего следят именно в России — во всяком случае, он «репостит» репортажи российских каналов и сообщает, что интервью у него берут каналы «Россия 24», Life и РЕН.

Сам Спеккерс пытается доказать, что полиция и прокуратура Нидерландов не прилагают все возможные усилия к тому, чтобы собрать все возможные улики с места крушения «Боинга».