Создание правительства Украины в изгнании вполне реально, убежден бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Отвечая на вопросы журналистов, он объяснил, что для формирования такого кабинета министров нужны определенные условия, причем в первую очередь непосредственно на Украине.

«Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия», — приводит газета «Известия» отрывок из его интервью. Экс-премьер также прокомментировал факт вынесения Дорогомиловским судом Москвы решения о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом. Он назвал это первым шагом в борьбе «Комитета спасения Украины», председателем которого и является Азаров.

В сущности, слова Азарова о создании кабмина свидетельствуют о том, что масштаб претензий экс-премьера к действующей украинской власти уменьшился. К такому выводу в беседе с «Полит.ру» пришел политолог Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». Он отметил, что ранее Азаров уже поднимал тему создания правительства Украины в изгнании и тогда не оговаривал, что для этого нужны будут какие-то специальные условия.

В то же время сами по себе заявления Азарова, подчеркнул эксперт, не вызывают реакции на Украине, поскольку этот бывший политик не является в настоящее время и даже прежде не был популярным на родине.

Украинский флаг на берегу реки. / pixabay.com

«Николай Азаров уже создавал правительство Украины в изгнании, это уже обсуждали где-то летом 2015 года. Тогда не произносили никаких слов о том, что это возможно лишь при определенных условиях. А сейчас Азаров, фактически, говоря то, что цитируют СМИ, признает, что нынешнее правительство Украины осуществлять свои функции способно. И только если оно покажет свою неспособность, тогда… То есть, видимо, претензии бывшего премьер-министра к власти несколько снизились.

Ну, а если говорить серьезно, то эти заявления, конечно, ни о чем. Во-первых, он не пользуется в Украине совершенно никакой поддержкой. А во-вторых, и настроения сейчас на Украине не такие. Многие критически относятся к президенту и к правительству Гройсмана, но возвращения прежней власти, существовавшей при Януковиче, ярким представителем которой был Николай Азаров, практически никто не хочет, даже сторонники оппозиционного блока.

Так что, думаю, это нечто из разряда политических курьезов, каких-то неадекватных представлений о происходящем.

Вообще не очень понятно, для кого делаются эти заявления, потому что не очень ясно, кто слушает Азарова и воспринимает его всерьез. Но, тем не менее, он, видимо, считает, что таким вот образом продолжает политическую деятельность. Однако на Украине о нем редко вспоминают, а если вспоминают, то в каком-то негативно-уничижительном контексте», — сказал Георгий Чижов.

Говоря о возможности обращения Азарова и его сторонников в международные суды по поводу признания украинских событий 2014 года государственным переворотом, эксперт отметил, что большого смысла в таком обращении не видит.

«Это уже, как говорят, когда во дворе играют в футбол, «заиграно». Если в 2014 году это можно было обсуждать, то к настоящему времени на Украине давно уже сложилась легитимная власть. И как бы ни были трактованы события февраля 2014 года, последствий у этого быть фактически не может. Это все уже — за рамками реальной политики», — объяснил Чижов.

Напомним, Азаров был премьер-министром при Викторе Януковиче, а после бегства того из страны и победы «Евромайдана» вместе с некоторыми другими активными деятели прошлого режима перебрался в Россию. В конце июля 2015 года стало известно, что Азаров собирается представить своеобразное правительство Украины в изгнании. А в августе 2015 года он рассказывал журналистам о создании «Комитета спасения Украины». Главной задачей этой организации Азаров назвал смену политической власти на Украине.

Годовщина Майдана в Киеве. / pixabay.com

Добавим, что еще тогда аналитики отмечали: шансы на возвращение бывших украинских политиков во власть близки к нулю. На сей же раз тема правительства Украины в изгнании и смены власти в этой стране всплыла в печати в связи с тем, что 27 декабря Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании смены власти на Украине в 2014 году государственным переворотом.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, в решении суда подчеркивается, что поддержка США и ЕС этого переворота, антиконституционного по своей сути, привела к расколу украинского общества и возникновению вооруженного конфликта. При этом одним из важных факторов смены власти на Украине российский суд признал участие в этом процессе вооруженных националистических организаций.