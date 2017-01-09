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9 января 2017, Понедельник, 17:58
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09 января 2017, 10:03
военная авиация Дальний Восток Дональд Трамп Израиль Минфин Минэкономразвития Россия теракт Федеральная таможенная служба Япония
Илья Карпюк

Заголовки утра. 9 января

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Экспресс-доставка попала в быструю заморозку» пишет о том, что ФТС решила проверять документы любителей онлайн-покупок.

«Америка разошлась по разные стороны России»: отношение к Москве стало критерием патриотизма.

«Забайкалье приравнивают к Дальнему Востоку»: Белый дом признал его потребность в усиленной господдержке.

РБК: «Глава Минэкономразвития назвал основные проблемы российской экономики». Одним из основных факторов, замедляющих рост экономики России, является бедность населения, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

«Помощник Трампа допустил принятие мер против России из-за кибератак»: Будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус заявил, что администрация Дональда Трампа примет какие-то меры в отношении России.

«Ильдара Дадина доставили в колонию в Алтайском крае»: Осужденный за нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин, о месте нахождения которого не было известно с начала декабря, нашелся.

«Известия» сообщают: «"Молчунам" дадут слово». Минфин скорректировал концепцию индивидуального пенсионного капитала.

«Иностранцы скупают рубли»: российская валюта за январские праздники укрепилась до двухлетнего максимума.

«Запрет-2033»: Минздрав предлагает навсегда запретить продажу табака всем родившимся в 2015 году и позже.

«Газета.ru» составила топ-10 самых интересных мировых политиков наступившего года, посмотреть на него можно в статье «2017: Кто изменит мировую политику».

«Новый Ил-112В взлетит вместо украинского Ан-140»: в 2017 году впервые взлетит легкий военно-транспортный самолет Ил-112В.

Когда в 2017 году лучше купить автомобиль, можно узнать в статье «Дешевые автомобили закончатся зимой».

The Economist: «Японская демография. В поисках молодых людей» (Japanese demography: Seeking young people). Численность молодежи в Японии, особенно в городах, тревожным образом сокращается.

«Россия и американские выборы: отчет спецслужб сообщает, что Путин устроил кампанию в помощь Трампу» (Russia and the American election: An intelligence report says Putin ordered a campaign to help Trump). Согласно отчету, Россия стремилась к тому, чтобы очернить кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и подорвать общественное доверие к демократическому процессу.

Bloomberg: «Трамп говорит, что только "дураки" считают хорошие отношения с Россией чем-то плохим» (Trump Says Only ‘Fools’ See Good Ties With Russia as Bad). Избранного президента США Дональда Трампа призывают нанести России ответный удар за то, что она, по утверждениям американских спецслужб, вмешивалась в президентские выборы в США. Трамп вместо удара предлагает улучшить отношения.

«Британские покупатели готовятся к новому испытанию в связи с Brexit'ом; инфляция набирает обороты» (U.K. Shoppers Brace for New Brexit Test as Inflation Picks Up). Британские потребители, которые сделали свой вклад в то, что экономика почти не пострадала от решения покинуть ЕС, сейчас столкнутся со следующим большим испытанием на прочность.

The Wall Street Journal: «Четверо погибли из-за того, что в Иерусалиме грузовик врезался в пешеходов» (Four Killed as Truck in Jerusalem Plows Into Pedestrians). Палестинец в воскресенье направил грузовик в израильских военных, в результате чего погибло четверо человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это терактом.

«Бывший президент Ирана Рафсанджани умер в возрасте 82 лет» (Former Iranian President Rafsanjani Dies at 82). Бывший президент Ирана Акбар Хашеми Рафсанджани, один из главных умеренных иранских политиков, скончался в возрасте 82 лет, как передают государственные СМИ.

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