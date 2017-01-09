Данные из доклада американской разведки не являются доказательством вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. «У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений. Это напоминает в полный рост охоту за ведьмами», — отметил он.

Вообще реагировать на доклад Кремлю пока действительно рано — в самих Соединенных Штатах, похоже, пока не определились, какие выводы делать из этого документа. Во всяком случае политики, которые требуют немедленно и жестко ответить Москве, кажется, не в большинстве.

Другое дело, что в России вряд ли готовы принять хоть какие-то доказательства от американской разведки, так что обмен мнениями обещает продолжаться еще долго.