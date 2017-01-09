Законы нового года
С нового года в силу вступило множество документов — на сайте «Российской газеты» можно ознакомиться с внушительном списком федеральных и региональных законов, а также приказов многочисленных министерств и ведомств. Проблема в том, что для простого прочтения всех этих документов может уйти много часов, куда интереснее посмотреть на важнейшие нововведения.
Рост цен
С 2017 по 2019 год государство продолжит постепенно повышать ставки акцизов на вина и шампанское (кроме отечественного), пиво, сидр, медовуху, крепкий алкоголь, любой табак, бензин 5-го класса, дизельное топливо и средние дистилляты. Акцизы впервые вводятся на электронные сигареты и нагреваемый табак. По замыслу правительства, пачка сигарет в 2017 году должна в среднем подорожать на 10%, а к 2019 году — на 27%.
«Налог на Google» — его смысл в том, что иностранные компании должны с 2017 года платить НДС с продажи в России мультимедийного контента: электронных книг, изображений, музыки, аудиозаписей, игр и компьютерных программ. Из-за этого, например, Google уже решил увеличить стоимость своих сервисов ровно на 18%.
С 1 января система «ЭРА-ГЛОНАСС» стала обязательной для всех автомобилей в России. Эта система способна в автоматическом режиме оповещать о ДТП экстренные оперативные службы. Так как оплачивать установку системы государство, естественно, не собирается, дополнительная нагрузка ляжет на покупателей новых автомобилей.
Недвижимость
С 1 января вступает в силу закон, который обязывает физических лиц — то есть граждан страны — сообщать в налоговые органы об объектах налогообложения, то есть, например, о недвижимости, автомобилях и т. д. Сообщение должно быть отправлено до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. В противном случае придется заплатить штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налогов.
С 1 января 2017 года можно будет приобрести машиноместа в паркингах в ипотеку и обозначать их краской, наклейками или другими способами. Ранее российское законодательство практически никак не формализовало понятие машиноместа, так что и брать кредит под его залог было затруднительно. Теперь, если владелец решит продать свое машиноместо, он должен будет письменно известить об этом остальных владельцев парковочных мест в гараже, причем с указанием цены и условий сделки.
С 1 января 2017 года в России начинает работать единый реестр недвижимости и учетно-регистрационная система, в которых будет содержаться вся информация об объектах недвижимости. Благодаря этому удастся сократить сроки регистрации прав на недвижимость, можно будет подавать заявления на регистрацию в ближайшем отделении и т. д.
С нового года в платежках за квартиру появится новая строчка — оплата общедомовых нужд в многоквартирных домах. Первоначально ее планировали включить в платежки еще в апреле 2016 года, но затем было принято решение о переносе на начало 2017 года.
Пенсии, социальные выплаты и налоги
С нового года страховые взносы переводятся в ФНС, теперь это будет единый социальный страховой сбор (ЕССС). Таким образом, именно налоговая служба теперь будет проверять страхователей и заниматься распределением полученных средств. Это, как считается, позволит повысить собираемость налогов и упростит процедуру для плательщиков.
С 1 января 2017 года пенсионный возраст у государственных и муниципальных служащих будет постепенно повышаться. К 2026 и 2032 году соответственно женщины будут уходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет. Изменения коснутся и стажа госслужбы, который нужен для получения пенсии за выслугу лет. По новым правилам — стаж не менее 20 лет. Сейчас этот срок на пять лет меньше.
Закон о выплате материнского капитала, принятый в 2007 году и рассчитанный на 10 лет, продолжит действовать вплоть до конца декабря 2018 года. С 2017 года сертификат будут выдавать как в бумажном, так и в электронном видах, сумма выплаты — 453 тысячи рублей.
С 2017 года на всю страну распространяется практика выдачи электронных больничных листов. Эти листы нетрудоспособности будут иметь такую же силу, что и бумажные. Заполняться электронные больничные будут при помощи автоматизированной информационной системы, а заверяться электронной подписью уполномоченных для этого лиц.
И так далее
С 1 января 2017 года государство начинает активно регулировать рынок микрозаймов. Вводятся ограничения на размер процентов и других обязательных платежей по микрозаймам сроком до одного года. Размер начисляемых процентов не сможет превышать сам кредит более чем в три раза. Кроме того, микрофинансовым организациям будет позволено начислять штрафы и пени только на непогашенную часть суммы основного долга. При этом если заемщик допустит реальную просрочку по кредиту, то ограничение по процентам составит двукратную сумму непогашенной части займа.
Также начинает работать закон о защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности («закон о коллекторах»). Теперь даже частное лицо для возращения долга размером более 50 тысяч рублей будет должно действовать через коллекторов. Кредитор больше не имеет права напоминать должнику о возврате долга ни устно, ни письменно, ни по телефону, ни по электронной почте. Всем этим должны заниматься сугубо коллекторы. Но даже коллектору разрешено лично общаться с должником один раз в сутки, два раза в неделю и 8 раз в месяц (вести переписку допускается в 2 раза чаще). А через 4 месяца такого общения должник вправе общаться с взыскателем через адвоката.