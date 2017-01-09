С нового года в силу вступило множество документов — на сайте «Российской газеты» можно ознакомиться с внушительном списком федеральных и региональных законов, а также приказов многочисленных министерств и ведомств. Проблема в том, что для простого прочтения всех этих документов может уйти много часов, куда интереснее посмотреть на важнейшие нововведения.

Рост цен

С 2017 по 2019 год государство продолжит постепенно повышать ставки акцизов на вина и шампанское (кроме отечественного), пиво, сидр, медовуху, крепкий алкоголь, любой табак, бензин 5-го класса, дизельное топливо и средние дистилляты. Акцизы впервые вводятся на электронные сигареты и нагреваемый табак. По замыслу правительства, пачка сигарет в 2017 году должна в среднем подорожать на 10%, а к 2019 году — на 27%.

«Налог на Google» — его смысл в том, что иностранные компании должны с 2017 года платить НДС с продажи в России мультимедийного контента: электронных книг, изображений, музыки, аудиозаписей, игр и компьютерных программ. Из-за этого, например, Google уже решил увеличить стоимость своих сервисов ровно на 18%.

С 1 января система «ЭРА-ГЛОНАСС» стала обязательной для всех автомобилей в России. Эта система способна в автоматическом режиме оповещать о ДТП экстренные оперативные службы. Так как оплачивать установку системы государство, естественно, не собирается, дополнительная нагрузка ляжет на покупателей новых автомобилей.

Недвижимость

С 1 января вступает в силу закон, который обязывает физических лиц — то есть граждан страны — сообщать в налоговые органы об объектах налогообложения, то есть, например, о недвижимости, автомобилях и т. д. Сообщение должно быть отправлено до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. В противном случае придется заплатить штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налогов.

С 1 января 2017 года можно будет приобрести машиноместа в паркингах в ипотеку и обозначать их краской, наклейками или другими способами. Ранее российское законодательство практически никак не формализовало понятие машиноместа, так что и брать кредит под его залог было затруднительно. Теперь, если владелец решит продать свое машиноместо, он должен будет письменно известить об этом остальных владельцев парковочных мест в гараже, причем с указанием цены и условий сделки.

С 1 января 2017 года в России начинает работать единый реестр недвижимости и учетно-регистрационная система, в которых будет содержаться вся информация об объектах недвижимости. Благодаря этому удастся сократить сроки регистрации прав на недвижимость, можно будет подавать заявления на регистрацию в ближайшем отделении и т. д.

С нового года в платежках за квартиру появится новая строчка — оплата общедомовых нужд в многоквартирных домах. Первоначально ее планировали включить в платежки еще в апреле 2016 года, но затем было принято решение о переносе на начало 2017 года.

Пенсии, социальные выплаты и налоги

С нового года страховые взносы переводятся в ФНС, теперь это будет единый социальный страховой сбор (ЕССС). Таким образом, именно налоговая служба теперь будет проверять страхователей и заниматься распределением полученных средств. Это, как считается, позволит повысить собираемость налогов и упростит процедуру для плательщиков.

С 1 января 2017 года пенсионный возраст у государственных и муниципальных служащих будет постепенно повышаться. К 2026 и 2032 году соответственно женщины будут уходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет. Изменения коснутся и стажа госслужбы, который нужен для получения пенсии за выслугу лет. По новым правилам — стаж не менее 20 лет. Сейчас этот срок на пять лет меньше.

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Закон о выплате материнского капитала, принятый в 2007 году и рассчитанный на 10 лет, продолжит действовать вплоть до конца декабря 2018 года. С 2017 года сертификат будут выдавать как в бумажном, так и в электронном видах, сумма выплаты — 453 тысячи рублей.

С 2017 года на всю страну распространяется практика выдачи электронных больничных листов. Эти листы нетрудоспособности будут иметь такую же силу, что и бумажные. Заполняться электронные больничные будут при помощи автоматизированной информационной системы, а заверяться электронной подписью уполномоченных для этого лиц.

И так далее

С 1 января 2017 года государство начинает активно регулировать рынок микрозаймов. Вводятся ограничения на размер процентов и других обязательных платежей по микрозаймам сроком до одного года. Размер начисляемых процентов не сможет превышать сам кредит более чем в три раза. Кроме того, микрофинансовым организациям будет позволено начислять штрафы и пени только на непогашенную часть суммы основного долга. При этом если заемщик допустит реальную просрочку по кредиту, то ограничение по процентам составит двукратную сумму непогашенной части займа .

Также начинает работать закон о защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности («закон о коллекторах»). Теперь даже частное лицо для возращения долга размером более 50 тысяч рублей будет должно действовать через коллекторов. Кредитор больше не имеет права напоминать должнику о возврате долга ни устно, ни письменно, ни по телефону, ни по электронной почте. Всем этим должны заниматься сугубо коллекторы. Но даже коллектору разрешено лично общаться с должником один раз в сутки, два раза в неделю и 8 раз в месяц (вести переписку допускается в 2 раза чаще). А через 4 месяца такого общения должник вправе общаться с взыскателем через адвоката.