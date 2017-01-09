Лекция Михаила Никитина о происхождении жизни. Видео

Полит.ру» публикует видеозапись выступления биолога, младшего научного сотрудника НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ, автора книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаила Никитина. Беседа на тему «Зарождение жизни на Земле и других планетах» состоялась 15 декабря в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева в рамках цикла "Публичные лекции "Полит.ру"".

Другие лекции цикла можно увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.