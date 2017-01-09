Россия намерена сократить объем поставок нефти в Белоруссию до 4 миллионов тонн за первые три месяца года. Это связано с неурегулированностью газового вопроса в отношениях между странами.

Первоначально предполагалось, что в первом квартале Россия поставит Белоруссии 4,5 миллиона тонн нефти, но, по данным источников газета «Коммерсантъ», Москва решила изменить график поставок. Это решение было принято после того, как власти Белоруссии установили новые, повышенные тарифы на прокачку нефти по своей территории на первые три месяца года.

Повышение тарифов аналитики связывают с «газовыми войнами» между странами. Напомним, с начала 2016 года Белоруссия потребовала снизить стоимость газа и, без заключения каких-либо договоренностей на этот счет с Россией, стала платить за него меньше. В связи с этим Россия уже объявляла о сокращении поставок нефти, что, по ее мнению, могло бы простимулировать Белоруссию погасить образовавшуюся задолженность, которая к ноябрю достигла уже 425 миллионов долларов.

Сергей Агибалов Клуб логистов

Вскоре после снижения объемов поставки нефти и стало известно о намерениях Минска повысить тарифы за прокачку нефти. Как пояснил тогда в беседе с «Полит.ру» заведующий сектором Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов, никаких иных, не связанных с газовым вопросом, предпосылок для такого повышения не было.

«В целом есть основания предположить, что произошедшее, с учетом того, что был нарушен целый ряд процедур по установлению тарифов, может быть связано с ходом затянувшихся газовых переговоров. На предыдущих их этапах Россия прибегала к стимуляции переговорной деятельности путем введения некоторых ограничений на поставки нефти. Видимо, теперь сделан некий ответный шаг с белорусской стороны.

При этом каких-либо предпосылок к существенному росту тарифа (а заявлен был 50%-ный рост), экономических обоснований для такого роста в принципе нет. До сих пор белорусские нефтетранзитные предприятия были достаточно прибыльными и имели привлекательные тарифные условия», — сказал тогда он.

В итоге было принято решение повысить тарифы не в полтора раза, а значительно меньше. По данным газеты, тариф для ОАО «Полоцктранснефть Дружба» вырастет на 11,76%, а для ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — на 7,7%, и эти показатели будут действительны до апреля. Источники издания утверждают, что цифры Россию устроили, хотя ее беспокоит, что тарифы установлены на короткий срок. Не устроили ее просьбы о дополнительных уступках в виде кредита, что и привело к идее вновь изменить график поставок нефти.

Эксперты полагают, что достаточно скоро стороны все же пойдут на уступки друг другу. По мнению Алексея Белогорьева, заместителя директора Института энергетики и финансов, по крайней мере уровень поставок нефти с большой вероятностью вновь будет повышен. В то же время в беседе с «Полит.ру» он отметил, что сами требования Белоруссии противоречат принципам, положенным в основу создания ЕАЭС, хотя именно на факт создания этого союза как основу для своих требований Минск и ссылается.

«Противоречие тут лежит в объективном несоответствии ожиданий, которые основаны на неравном экономическом обмене между странами. То, что получает Россия от Белоруссии в общеэкономическом масштабе, значительно меньше того, что получает Белоруссия от сотрудничества с Россией. Соответственно, когда у России становится меньше возможностей экономических, в особенности возникают проблемы с бюджетом, отношения обостряются. Потому что для России становится более чувствительным то экономическое субсидирование, которое она, по сути, осуществляет по отношению к Белоруссии.

Для Белоруссии тоже чувствительность возрастает, потому что динамика белорусской экономики очень сильно зависит от того, что происходит в России. Когда в России наблюдаются экономическая стагнация и рецессия, примерно аналогичные процессы наблюдаются и в Белоруссии. А вопрос о поставках российской нефти является крайне существенным для макроэономической стабильности Белоруссии.

Основная проблема сейчас заключается в том, что белорусское руководство совершенно иначе, чем российское, понимало и понимает реальность создания Евразийского экономического союза. За последние два года стало очевидно, что главный интерес белорусской стороны тут заключается именно в снижении цен на энергоресурсы (прежде всего — на природный газ), причем в сроки, которые совершенно не соответствуют проекту договора о создании Евразийского союза. Если в договоре прописано создание общего рынка газа к 2025 году, то Белоруссия, фактически, требует всех выгод, которые возникают из создания общего рынка, уже сейчас. А Россия на это никогда не подписывалась.

Есть и более фундаментальная проблема: эти преференции, то есть снижение цен на газ для Белоруссии до уровня внутрироссийских цен, до уровня цены, по которой «Газпром» поставляет газ российским потребителям (плюс дополнительная сумма с учетом транспортировки), сам механизм ценообразования газа, согласно концепции основания общего рынка газа ЕАЭС, основаны на рыночной цене газа, на биржевых котировках. А, как показывает опыт других стран, в частности, Европейского союза, развитие биржевой торговли газом является очень долгим процессом. И чтобы в рамках биржевой торговли получать желаемый эффект, должен пройти период длительностью не менее семи-восьми лет, а то и больше, потому что необходимо добиться минимального уровня ликвидности торгов, а это очень долгое дело.

В России механизм биржевых торгов газом был запущен примерно два года назад, в октябре 2014 года, и пока результаты достаточно удручающие. Чтобы в этой торговле могла полноценно участвовать Белоруссия, потребуются годы. Это предполагает и тот механизм, который заложен в основу создания ЕАЭС. А то, чего сейчас требует Белоруссия, — это совершенно не рыночное ценообразование, а просто привязка к регулируемым ценам на газ в России. Это является уже откровенной формой субсидирования и никак не соотносится ни с теорией, ни с практикой построения общих рынков.

То есть, само требование Белоруссии противоречит тому, о чем была достигнута договоренность в рамках создания Евразийского экономического союза. В то же время Белоруссия постоянно ссылается именно на факт создания этого союза в качестве обоснования своих требований о снижении цен на газ. При этом с начала прошлого года она в одностороннем порядке снизила размеры оплаты за газ. А что касается российского ответа в части снижения поставок нефти в Белоруссию, то здесь ситуация чуть более сложная. Белоруссия сама постоянно снижает уровень поставок нефтепродуктов, произведенных из этой нефти, на российский рынок. И у России все последние годы было и «негазовое» обоснование для сокращения поставок нефти.

В заключение я бы обратил внимание на то, что Россия все-таки не прекращает поставки нефти на белорусский рынок. Мы по-прежнему поставляем им порядка 60% от того максимума, который планировалось поставлять. Речи о том, чтобы совсем прекратить поставки, не идет, хотя большого интереса белорусский рынок для России не представляет. Поэтому, скажем так: российские нефтяные компании в этой ситуации не будут настаивать на том, чтобы вновь увеличить поставки, и в то же время, думаю, снижение поставок ниже обозначенного уровня в 3,5-4 миллиона тонн маловероятно. Скорее всего, даже если вопросы к концу первого квартала года не будут урегулированы, этот уровень будет повышен. Все-таки он слишком низок», — объяснил Алексей Белогорьев.

Добавим, что Минск, уже выразил несогласие с идеей нового сокращения поставок. В Минэнерго к моменту написания статьи комментировать ситуацию отказывались.