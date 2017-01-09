На нумизматическом аукционе, проведенном аукционным домом Heritage Auctions в США, была продана уникальная монета 1942 года, изготовленная из стекла. Предпродажная оценка лота составляла 30 тысяч долларов, но в результате ожесточенной торговли между двумя участниками итоговая цена составила 70 500 долларов.

Стеклянная монета была изготовлена для эксперимента Монетного двора США. В годы войны его руководство думало над использованием для чеканки монет альтернативных материалов, чтобы сэкономить для военных нужд никель, медь и олово. Предлагались твердая резина, древесная целлюлоза, бакелит, различные виды пластика. В итоге в 1942 году для участия в конкурсе на изготовление монет достоинством в один цент были приглашены восемь производителей пластика и компания Blue Ridge Glass Corporation из штата Теннеси, выпускавшая стекло.

Главный гравер монетного двора США Джон Синнок (John R. Sinnock) разработал конкурсный образец. Его аверс повторял колумбийскую монету в два сентаво с головой Свободы, смотрящей влево, и словами «Свобода» и «Справедливость». На реверсе была надпись «Монетный двор США» в оливковом венке. Образец был отправлен всем компаниям, участвовавшим в конкурсе.

Blue Ridge Glass Corporation, несмотря на определенные технологические сложности, изготовила по данному образцу монеты из закаленного стекла. К ним был приложен отчет о технологии, который сейчас хранится в Национальном архиве США. Как выяснилось, на стеклянной монете хуже передаются мелкие детали, а чистота обработки ее поверхности ниже, чем у монет из металла. К тому же использованное стекло было подвержено растрескиванию. Сеть мелких трещинок отчетливо видна на реверсе монеты, проданной с аукциона.

Но эти обстоятельства не смутили Федеральное казначейство. Компании Blue Ridge Glass Corporation сообщили, что она получит заказ на производство партии стеклянных монет. Она уже начала расширять производство и планировать необходимые меры безопасности, связанные с изготовлением денег, как внезапно Федеральное казначейство сообщило, что проект отменен.

В официальных документах казначейства говорилось, что причиной отказа от стеклянных монет была большая хрупкость материала. Но истинная причина долгие годы хранилась в строжайшей тайне. На самом деле стеклянные монеты погубило то, что изначально стало причиной их выбора. Казначейство планировало добавлять в состав стекла небольшое количество оксида урана. В результате изготовленные их этого стекла монеты флуоресцировали бы в ультрафиолетовом свете, что значительно облегчило бы выявление фальшивых монет. Планы казначейства были свернуты, так как в это время в США уже велись работы по созданию ядерного оружия. Они были начаты в 1939 году, а особый размах приобрели с сентября 1943 года, когда стартовал «Манхэттенский проект». Поэтому правительство США не могло тратить дефицитный уран на изготовление разменной монеты. Все запасы урана со складов Blue Ridge Glass Corporation были переправлены в Оук-Ридж, где разрабатывались методы его обогащения.

Ни один из других альтернативных материалов для монет тоже не был принят Монетным двором США из-за невозможности обеспечить нужное качество продукции. Но способ экономии металла был найден. Одноцентовики военного времени начали чеканить из стали с цинковым покрытием. Первая такая монета была изготовлена в 1943 году. Она весила 2,7 грамма, тогда как вес стандартной монеты из медно-никелевого сплава, выпускавшейся ранее, составлял 3,11 грамма. В 1944 году вернулись к прежнему весу и перешли на латунь (95 % меди, 5 % цинка). От довоенных центов центы 1944 года отличались лишь отсутствием в составе сплава олова. С 1946 года центы олово вернули в состав металла. Снова отказались от его применения в 1962 году, а с 1982 года монеты стали делать из цинка с покрытием из меди (97,5 % цинка, 2,5 % меди).

Экспериментальных монет, выпущенных для конкурса 1942 года, известно очень мало, так как большинство их было уничтожено Монетным двором США. Уцелело некоторое количество монет из красного пластика. Помимо проданной недавно стеклянной монеты сохранился еще один образец из стекла, но он разломан на две половины.