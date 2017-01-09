Канал «Россия 1» стал лидером по популярности среди российских телеканалов, обойдя многолетнего лидера - «Первый канал». Об этом говорится в исследовании компании Mediascope (бывшая TNS Russia), результаты которого 9 января опубликовали сразу несколько российских СМИ.

По данным компании, среднегодовая доля аудитории «России 1» среди зрителей старше 18 лет в городах РФ с населением от 100 тысяч увеличилась с 13,4 до 13,6%, в то время как аудитория «Первого канала» уменьшилась с 14,3 до 13,3%. «Россия 1» также обогнала «Первый» на 0,2% и по аудитории старше 4 лет, сделавшись самым популярным каналом у 12,9% зрителей этой возрастной категории. Исследование показало и рост доли аудитории, по которой продается реклама, у «России 1», и ее сокращение к «Первого».

По мнению программного директора «России 1» Александра Новикова, аудитория канала увеличилась за счет аудитории региональных новостей, обновления и запуска новых дискуссионных шоу в будни и выходные, а также обновления кинопоказа и популярности утреннего шоу. По мнению представителей «Первого канала», результаты исследования не вызывают доверия, и саму систему этих недостоверных исследований пора реформировать, пишет газета «Коммерсантъ».

Лидером новогоднего телеэфира стала «Россия 1». Однако аудитория «Первого канала» 31 декабря и утром 1 января была больше, пишет информационное агенство РБК со ссылкой на данные Mediascope. Как напоминает газета «Ведомости», «Первый» был лидером российского эфира большую часть времени и лишь в 2012 году проиграл по доле каналу НТВ.

В социальных сетях обсуждают результаты исследования и высказывают мнение относительно их правдоподобности.

«И, конечно же, хорош комментарий "Первого"», – отмечает на своей странице в Facebook Герман Клименко, советник президента России, приводя высказывание представителей канала о том, что они не видят причин доверять исследованию.

«Мы тоже не доверяли "Первому" и не смотрели его, и вряд ли что-то произойдёт в 2017-м. "Канал" – д***о, а последний тренд направлен на уход зрителей в инет, а не на смену телеканалов», – откликнулся на эти слова Андрей Лагунчик, адвокат, заместитель председателя президиума московской Коллегии адвокатов «На Таганке».

«Зритель Первого канала уходит в интернет, зритель "России" остается на кнопке – вот и результат. Пы.Сы. Ну, и про качество новостного контента уже выше сказали…», – высказывает сходную точку зрения Юрий Елистратов из Риги, координатор по развитию компании Orlandino's Family.

Результаты бейсбольного матча на смартфоне. / pixabay.com

«В начале декабря же выбирали телеизмерителя на 3 года и единогласно включая Первый все проголосовали за Mediascope. Так что этот вопрос закрыт вроде», – выражает недоумение позицией «Первого канала» Василий Черный, директор по маркетинговым коммуникациям компании Brand Analytics. «Ну, пока "Первый" – первый, то да, а когда "Первый" – второй, то уже не все закрыто», – иронически поясняет Герман Клименко.

«Ну, как бы там ни было, ничего лучше ТНС не изобрели, и вся федеральная тройка смотрит только на его цифры. Как бы там кто ни говорил, что не доверяет, но на это смотрят все. А потом, непонятно, что это за анонимные представители у телеканалов. Реформы планировал Эрнст, однако в чем они могут заключаться – вопрос. Даже если поменяет компания иностранного учредителя на отечественного – принципы будут те же. Да и рекламодатели будут на цифры смотреть ровно так же.

А по поводу низкорейтинговых сериалов НТВ – вообще смешно. Этот человек хоть раз топ-10 недельного НТВ видел? Я считаю, что цифры такие, какие есть на самом деле. Аудитория, которая смотрит ТВ, не сильно изменилась. А вот «Россия 1» проделала много: совместила политоту и шоу-бизнес и все имеет у них хорошие рейтинги», – убежден Алексей Столяров (Alexey Stolyarov) из Екатеринбурга, известный как пранкер Лексус. «Новости "России" выигрывают. Общественно-политические передачи – тоже. По развлекательным идут почти вровень», – делится он собственными представлениями о положении дел.

Отвечая на вопрос, можно ли считать результат исследования случайностью, Анна Качкаева, профессор НИУ ВШЭ, журналистка, радиоведущая, телевизионный обозреватель, прокомментировала ситуацию так: «Если вы про измерителя, то конспирологию можно подогнать.:) Они "нос в нос" уже год. Но тенденция обозначена: на Р1 подкрутили "программинг" – точнее стали разбираться с тайм-слотами их нехитрого набора; ну, и "Первый" – без прорывов в этом сезоне.

Кадр из передачи "Вечерний Ургант". / YouTube.com

К тому же, аудитория Р1 более гомогенная, этот канал никак не работает с той аудиторией, с которой работает "Первый" после 22.00. Условно, на Урганта, Познера с Дон-Кихотом и Шерлоком иногда заходит аудитория "отложенного смотрения" или "поттерианы" и шоу на ТНТ, которая не пересекается с аудиторией того же Первого до 21.00, и уж тем более – с аудиторией Р1. Так что наложилось. И, в каком-то смысле, символично. Так ли уж нужно нынче быть "Первым"?)))

Ну, и у "Первого" уже была похожая история – с НТВ, но недолго».