Топ новостей 9 января
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Кремле заявили об усталости от обвинений Вашингтона в хакерских атаках, участники премии «Золотой глобус» раскритиковали Дональда Трампа, а Минздрав предложил новые запреты для курильщиков.
В Кремле заявили об усталости от обвинений Москвы в хакерских атаках
Дмитрий Песков сравнил обвинения России в хакерских атаках с «охотой на ведьм» и констатировал «серьезную усталость» Москвы от подобных подозрений. Он также сообщил, что в новогодние каникулы у Кремля не было контактов с командой Дональда Трампа, а встреча на высшем уровне возможна только после вступления его в должность.
Стали известны имена обладателей «Золотого глобуса»
На церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» победил Райан Гослинг, сыгравшей в картине «Ла-Ла-Лэнд». Фильм стал лидером по числу номинаций в этом году. За песню к этой трагикомедии получил награду композитор Джастин Гуревич. Лучше актрисой признана Эмма Стоун, сыгравшая в «Ла-Ла-Лэнде» главную роль. Лучшим режиссером и сценаристом года стал режиссер мюзикла Дэмьен Шазелл. Сама картина была избрана лучшей в номинации «Лучший комедийный фильм или мюзикл».
Не обошлось и без скандала - ведущий премии Джимми Фэллон и актриса Мэрил Стрип раскритиковали Дональда Трампа прямо во время церемонии. На это новый президент ответил, что не удивлен критике «либеральных киношников», назвав Стрип «поклонницей Хиллари».
Our host @jimmyfallon kicks things off at the 74th Annual #GoldenGlobes! pic.twitter.com/kK8t8dwcTw— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 января 2017 г.
At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 января 2017 г.
Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 января 2017 г.
Трамп ответил на критику актрисы Мэрил Стрип pic.twitter.com/34fGcztfm7— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 9 января 2017 г.
СМИ узнали подробности новой антитабачной концепции Минздрава
Минздрав предложит ввести полный запрет на курение табака в коммунальных квартирах и на всех видах автомобильного общественного транспорта. Также нельзя будет курить в личном транспорте и в помещении в присутствии несогласных лиц. В проекте есть и запрет на продажу табачных изделий лицам, рожденным после 2015 года. Наконец, Минздрав хочет увеличить рабочий день курильщиков. В Кремле заявили, что пока не сформировали позицию по этому вопросу.
если бы вместо "курение убивает" на сигаретах печатали спойлеры к популярным сериалам, процент курения среди подростков снизился бы в двое.— ˗ˏˋ джусифрут♡ ˎˊ˗ (@horan_viktoriya) 7 января 2017 г.
"Минздрав предложил запретить продажу табака родившимся в 2015 году".— Ярослав Свиридов (@yasviridov) 9 января 2017 г.
2065 год:
50-летний мужик 52-летнему: Дядь, дядь, а купи сигарет.
В Нидерландах задержали вернувшихся из Донбасса журналистов
Нидерландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс задержаны в аэропорту Амстердаме после их возвращения из Донбасса с места крушения лайнера «Малайзийских авиалиний». У них конфисковали обломки самолета и все отснятые в Донбассе материалы, включая интервью с местными жителями. Прокуратура Нидерландов заявила, что у полиции «создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно».
СМИ сообщили о сокращении нефтяных поставок РФ в Белоруссию
В первом квартале 2017 года Минэнерго РФ сократит экспорт нефти в Белоруссию на 12%, поставив 4 млн тонн вместо заявленных в ранее утвержденном графике 4,5 млн тонн. Такое сокращение может быть вызвано неурегулированным спором о выплате долга за газ.
России хочет сократить поставки нефти в Белоруссию https://t.co/82kQL02nku - Помните, батька чего-то там не подписал? Поторгуемся?— Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) 9 января 2017 г.
Росстат пересмотрел оценку падения экономики в 2015 году
Росстат переоценил падение российской экономики в 2015 году,заявив, что спад ВВП составил не 3,7, а 3%. Он выяснил, что валовая добавленная стоимость сектора госуправления и обеспечения военной безопасности показала рекордный рост на 3,4% вместо падения на 0,8 %. Улучшение показателей может быть связано с поставками военной техники в Сирию, начавшимися в третьем квартале 2015 года.
Интересный трюк. Тем самым поднята "база" для 2016-го и 2017 годов. Такой хренью балуются китайцы, Россия перенимает "передовой" опыт. https://t.co/EKvwDOll7U— Гурьянов Сергей (@Segozavr) 9 января 2017 г.
Доля государства в экономике достигла 70%. А пропаганда продолжает вопить о "засилье либералов". Идиоты.— Владимир Рыжков (@Respublicanez) 9 января 2017 г.
СМИ рассказали об одобрении кандидатуры Панайотова на участие в «Евровидении»
Финалист шоу «Голос» Александр Панайотов может поехать от России на «Евровидение» в Киеве. Его кандидатуру уже одобрили в музыкальной дирекции Первого канала, сообщил источник. Сам Панайотов заявил, что он пока не в курсе решения Первого канала. На канале возможность его отправки на конкурс не комментируют.
Крупнейший экспортер российской водки признал себя банкротом
Владелец Roust Corp Рустам Тарико попросил суд США признать банкротом второго в мире по величине производства водки. Он хочет реструктурировать долг в размере 1,14 млрд долларов. Причинами обесценивания активов в документе названы экспортно-импортные ограничения и неравная конкуренция. Сейчас компания уже договорилась о реструктуризации долга с держателями 90% кредитных нот.
На достройку «Зенит-Арены» выделили еще два миллиарда рублей
На стадион «Зенит-Арена» из бюджета Санкт-Петербурга дополнительно выделено два миллиарда рублей. Их выдали ОАО «Метрострой» авансом, чтобы обустроить зоны контроля доступа стадиона, а также на подготовку «Зенит-Арены» к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира 2018 года. Вернуть дополнительно потраченные средства власти планируют позже, взыскав их через суд с бывшего генподрядчика.
Так выглядит бумажка, по которой можно получить авансом (!!) 2 млрд из бюджета. Снова на "Зенит-Арену", там всё мало https://t.co/mKPvcSSd2O pic.twitter.com/sT9ysEeWFK— Alexey Navalny (@navalny) 9 января 2017 г.
и, конечно, контракт снова без конкурса и конкуренции. Оформили как "чрезвычайную ситуацию"— Alexey Navalny (@navalny) 9 января 2017 г.
СМИ сообщили об отказе «Коммерсанта» от «Денег» и «Власти»
ИД «Коммерсантъ» может закрыть еженедельники «Деньги» и «Власть» из-за падения доходов от рекламы. Об этом сообщили сотрудники еженедельников. Позднее в ИД подтвердили, что печатные версии журналов прекратят существование, но их выход продолжится в интернете..
ИД Коммерсант прекратил выпуск журналов Власть и Деньги. Я их 20 лет читал. Политики и Денег в России нет. Так что логично.— Vladimir Garnachuk (@volgaport) 9 января 2017 г.