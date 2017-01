Топ новостей 9 января

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Кремле заявили об усталости от обвинений Вашингтона в хакерских атаках, участники премии «Золотой глобус» раскритиковали Дональда Трампа, а Минздрав предложил новые запреты для курильщиков.

Дмитрий Песков сравнил обвинения России в хакерских атаках с «охотой на ведьм» и констатировал «серьезную усталость» Москвы от подобных подозрений. Он также сообщил, что в новогодние каникулы у Кремля не было контактов с командой Дональда Трампа, а встреча на высшем уровне возможна только после вступления его в должность.

На церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» победил Райан Гослинг, сыгравшей в картине «Ла-Ла-Лэнд». Фильм стал лидером по числу номинаций в этом году. За песню к этой трагикомедии получил награду композитор Джастин Гуревич. Лучше актрисой признана Эмма Стоун, сыгравшая в «Ла-Ла-Лэнде» главную роль. Лучшим режиссером и сценаристом года стал режиссер мюзикла Дэмьен Шазелл. Сама картина была избрана лучшей в номинации «Лучший комедийный фильм или мюзикл».

Не обошлось и без скандала - ведущий премии Джимми Фэллон и актриса Мэрил Стрип раскритиковали Дональда Трампа прямо во время церемонии. На это новый президент ответил, что не удивлен критике «либеральных киношников», назвав Стрип «поклонницей Хиллари».

Our host @jimmyfallon kicks things off at the 74th Annual #GoldenGlobes ! pic.twitter.com/kK8t8dwcTw

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....