Топ новостей 9 января

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Кремле заявили об усталости от обвинений Вашингтона в хакерских атаках, участники премии «Золотой глобус» раскритиковали Дональда Трампа, а Минздрав предложил новые запреты для курильщиков.

Дмитрий Песков сравнил обвинения России в хакерских атаках с «охотой на ведьм» и констатировал «серьезную усталость» Москвы от подобных подозрений. Он также сообщил, что в новогодние каникулы у Кремля не было контактов с командой Дональда Трампа, а встреча на высшем уровне возможна только после вступления его в должность.

На церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» победил Райан Гослинг, сыгравшей в картине «Ла-Ла-Лэнд». Фильм стал лидером по числу номинаций в этом году. За песню к этой трагикомедии получил награду композитор Джастин Гуревич. Лучше актрисой признана Эмма Стоун, сыгравшая в «Ла-Ла-Лэнде» главную роль. Лучшим режиссером и сценаристом года стал режиссер мюзикла Дэмьен Шазелл. Сама картина была избрана лучшей в номинации «Лучший комедийный фильм или мюзикл».

Не обошлось и без скандала - ведущий премии Джимми Фэллон и актриса Мэрил Стрип раскритиковали Дональда Трампа прямо во время церемонии. На это новый президент ответил, что не удивлен критике «либеральных киношников», назвав Стрип «поклонницей Хиллари».

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 января 2017 г.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 января 2017 г.

Трамп ответил на критику актрисы Мэрил Стрип pic.twitter.com/34fGcztfm7 — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 9 января 2017 г.

Минздрав предложит ввести полный запрет на курение табака в коммунальных квартирах и на всех видах автомобильного общественного транспорта. Также нельзя будет курить в личном транспорте и в помещении в присутствии несогласных лиц. В проекте есть и запрет на продажу табачных изделий лицам, рожденным после 2015 года. Наконец, Минздрав хочет увеличить рабочий день курильщиков. В Кремле заявили, что пока не сформировали позицию по этому вопросу.

если бы вместо "курение убивает" на сигаретах печатали спойлеры к популярным сериалам, процент курения среди подростков снизился бы в двое. — ˗ˏˋ джусифрут♡ ˎˊ˗ (@horan_viktoriya) 7 января 2017 г.

"Минздрав предложил запретить продажу табака родившимся в 2015 году".

2065 год:

50-летний мужик 52-летнему: Дядь, дядь, а купи сигарет. — Ярослав Свиридов (@yasviridov) 9 января 2017 г.

Нидерландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс задержаны в аэропорту Амстердаме после их возвращения из Донбасса с места крушения лайнера «Малайзийских авиалиний». У них конфисковали обломки самолета и все отснятые в Донбассе материалы, включая интервью с местными жителями. Прокуратура Нидерландов заявила, что у полиции «создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно».

В первом квартале 2017 года Минэнерго РФ сократит экспорт нефти в Белоруссию на 12%, поставив 4 млн тонн вместо заявленных в ранее утвержденном графике 4,5 млн тонн. Такое сокращение может быть вызвано неурегулированным спором о выплате долга за газ.

России хочет сократить поставки нефти в Белоруссию https://t.co/82kQL02nku - Помните, батька чего-то там не подписал? Поторгуемся? — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) 9 января 2017 г.

Росстат переоценил падение российской экономики в 2015 году,заявив, что спад ВВП составил не 3,7, а 3%. Он выяснил, что валовая добавленная стоимость сектора госуправления и обеспечения военной безопасности показала рекордный рост на 3,4% вместо падения на 0,8 %. Улучшение показателей может быть связано с поставками военной техники в Сирию, начавшимися в третьем квартале 2015 года.

Интересный трюк. Тем самым поднята "база" для 2016-го и 2017 годов. Такой хренью балуются китайцы, Россия перенимает "передовой" опыт. https://t.co/EKvwDOll7U — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 9 января 2017 г.

Доля государства в экономике достигла 70%. А пропаганда продолжает вопить о "засилье либералов". Идиоты. — Владимир Рыжков (@Respublicanez) 9 января 2017 г.

Финалист шоу «Голос» Александр Панайотов может поехать от России на «Евровидение» в Киеве. Его кандидатуру уже одобрили в музыкальной дирекции Первого канала, сообщил источник. Сам Панайотов заявил, что он пока не в курсе решения Первого канала. На канале возможность его отправки на конкурс не комментируют.

Рустам Тарико владелец бренда "Русский стандарт". / Вячеслав Прокофьев/Коммерсантъ

Владелец Roust Corp Рустам Тарико попросил суд США признать банкротом второго в мире по величине производства водки. Он хочет реструктурировать долг в размере 1,14 млрд долларов. Причинами обесценивания активов в документе названы экспортно-импортные ограничения и неравная конкуренция. Сейчас компания уже договорилась о реструктуризации долга с держателями 90% кредитных нот.

На стадион «Зенит-Арена» из бюджета Санкт-Петербурга дополнительно выделено два миллиарда рублей. Их выдали ОАО «Метрострой» авансом, чтобы обустроить зоны контроля доступа стадиона, а также на подготовку «Зенит-Арены» к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира 2018 года. Вернуть дополнительно потраченные средства власти планируют позже, взыскав их через суд с бывшего генподрядчика.

Так выглядит бумажка, по которой можно получить авансом (!!) 2 млрд из бюджета. Снова на "Зенит-Арену", там всё мало https://t.co/mKPvcSSd2O pic.twitter.com/sT9ysEeWFK — Alexey Navalny (@navalny) 9 января 2017 г.

и, конечно, контракт снова без конкурса и конкуренции. Оформили как "чрезвычайную ситуацию" — Alexey Navalny (@navalny) 9 января 2017 г.

ИД «Коммерсантъ» может закрыть еженедельники «Деньги» и «Власть» из-за падения доходов от рекламы. Об этом сообщили сотрудники еженедельников. Позднее в ИД подтвердили, что печатные версии журналов прекратят существование, но их выход продолжится в интернете..