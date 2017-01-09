Англоязычные СМИ обсуждают доклад американских спецслужб о российском вмешательстве в американские президентские выборы и реакцию на это избранного президента США Дональда Трампа.

Доклад, объяснял The Economist, настаивает, что никаких сомнений в том, кто устроил кибератаку, нет. Источники, обосновывающие эту уверенность, в докладе не приводятся по причине секретности, однако декларируется «высокая степень уверенности» американских спецслужб в том, что они знают, кто виновник. Виновник, по их версии, - российский президент Владимир Путин, который якобы устроил целую кампанию в помощь тогда еще кандидату в президенты США Трампу. Задача кампании, как сообщает доклад, была в том, чтобы очернить его оппонентку Хиллари Клинтон и подорвать доверие американских граждан к демократии.

Билл и Хиллари Клинтон. / flickr.com/photos/hillaryclinton

Эта история про российские кибератаки представляется автору шокирующей, но не из-за того, что «есть надежное свидетельство тому, что Россия успешно повлияла на результаты выборов», а потому что «политические лидеры и две партии не смогли объединиться на защиту своей страны». Особенно возмутительной автору представляется реакция Трампа, который по итогам публикации переписки не только отпустил ряд язвительных замечаний в адрес кампании Клинтон, но еще и поставил под сомнение компетентность американских спецслужб.

Wall Street Journal пишет, что два именитых республиканца из конгресса собираются расширить санкции против России в ответ на кибератаки. Эти республиканцы – Джон Маккейн, проигравший кандидат в президенты США на выборах 2008 г., и Линдси Грэм, участвовавший в президентской гонке в прошлом году. По мнению автора, такие инициативы могут затруднить Трампу поставленную им задачу наладить отношения с Кремлем. Они, пишет WSJ, собираются предложить законопроект, который даст новой президентской администрации новые инструменты для введения дополнительных санкций против России.

Почти одновременно с этим появились новости о том, что Трамп признал вывод о причастности России к кибератакам во время президентских выборов в США и заявил, что, может быть, примет по этому поводу ответные меры. Об этом пишет Reuters со ссылкой на одного из его помощников. В материале оговаривается, что речь шла только о причастности российских хакеров, однако помощник не уточнил, считает ли Трамп, что кибератаки проводились по прямому распоряжению российского президента.

Ноутбук с наклейками. / pixabay.com

Так или иначе, оговаривают авторы, это был первый случай, начиная с избрания Трампа, когда его команда признала, что в деле замешана Россия. Прежде Трамп отмахивался от сообщений о том, что российские хакеры помогли ему победить, и ссылался на то, что на самом деле атаки могли исходить, например, от Китая или от любой другой державы. Теперь, когда до инаугурации (она должна состояться 20 января) осталось меньше двух недель, на Трампа усилилось давление со стороны его однопартийцев, которые хотят, чтобы он признал заключения спецслужб о кибератаках справедливыми. В частности, авторы ссылаются на упомянутых WSJ Маккейна и Грэма.