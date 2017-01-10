В начале года Росстат «обрадовал» следящих за экономикой россиян интересной новостью: согласно новым оценкам, в 2015 году экономика страны сократилась на 3% ВВП, а не на 3,7%, как считалось ранее.

Невинная, на первый взгляд, корректировка — все-таки речь идет не о только что завершившимся 2016 годе, а об интересном ныне только историкам 2015 — на деле может многое значить для отечественной статистики. Дело в том, что каждый год является «базой» для расчета последующих лет, так что пересмотр скорости спада ВВП в 2015 году может, чисто формально, сказаться и на результатах 2016 года, и на итогах 2017-го.

Все это может в очередной раз возобновить дискуссию об адекватности макроэкономической статистики, которую представляет Росстат. Российское статистическое ведомство постоянно пересматривает те или иные данные или методики, а при расчете достаточно важных показателей использует довольно странную методологию. Например, бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко обращает внимание на то, что при расчете расходов населения покупка валюты учитывается не как инвестиции, а как текущие расходы — как покупка одежды или еды.

Между тем министр экономики Максим Орешкин в разговоре с «Коммерсантом» поделился своим взглядом на проблемы российской экономики. По его словам, одним из основных факторов, замедляющих рост экономики России, является бедность населения. Причем он уверен, что сейчас борьба с бедностью важнее решения проблемы неравенства.

Министр экономического развития Максим Орешкин / Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

«Бедность является серьезным ограничением. Это не только социальная проблема, но в том числе и серьезная угроза для экономического роста, учитывая, что значительная доля малообеспеченных сегодня у нас это семьи с детьми», — сказал Орешкин.

В числе ограничений, которые препятствуют росту российской экономики, Орешкин также выделил проблемы, связанные с инвестиционной активностью, инновациями, международным сотрудничеством и экспортом, и высокий уровень транзакционных издержек в экономике. Особо глава Минэкономразвития выделил проблему высокой доли теневой экономики в стране. По его мнению, эта часть общей экономики создает множество искажений в показателях экономического роста.

Руководство страны такие тонкости, похоже, мало волнуют. Во всяком случае, в самом начале января Администрация президента опубликовала список поручений президента на тему сокращения дефицита региональных бюджетов. Дано задание и Центральному банку — оно, правда, аккуратно называется рекомендацией, ЦБ по Конституции является независимым органом.

Президент Путин рекомендовал Банку России «провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам Российской Федерации кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение». То есть, иными словами, глава государства попросил ЦБ сделать так, чтобы коммерческие банки не слишком завышали ставки при выдаче кредитов регионам. Учитывая, что большую часть кредитов выдают государственные банки, просьбу, возможно, стоило бы направить правительству, но Путин решил иначе.

Нефтяная платформа в северных широтах. /rosneft.ru

Одновременно стало известно, что Россия 1-8 января сократила суточную добычу нефти с уровня октября на 130 тысяч баррелей — до 11,1 млн баррелей. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», сообщает Bloomberg со ссылкой на сотрудника Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Ранее стало известно, что добыча нефти в России в 2016 году обновила рекорд, увеличившись до 547,499 млн тонн — при этом в рамках договоренности с ОПЕК с начала 2017 года все нефтяные компании в России должны сократить добычу в равной степени на 2,7%. Минэнерго не стало устанавливать жесткие квоты и разрешило компаниям договариваться между собой.