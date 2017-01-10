Представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», возможно, будет Александр Панайотов, один из финалистов популярного шоу «Голос». Эта информация была подтверждена представителями Первого канала.

О том, что именно Панайотов выбран для участия в конкурсе, 9 декабря сообщило новостное издание Life со ссылкой на неназванный источник. Позже представители Первого канала подтвердили, что финалист пятого сезона «Голоса» Александр Панайтов действительно может быть отобран для участия в конкурсе, который в этом году пройдет в Киеве, однако пока рассматривается несколько кандидатур, и окончательное решение не принято.

«Я не знаю, откуда взялась эта информация. Кандидатура, которая представит нашу страну на конкурсе "Евровидение" в этом году, еще не отобрана. Среди прочих мы можем рассматривать и Александра Панайотова, и других артистов, у нас есть некое количество артистов, которые потенциальны интересны, чтобы их кандидатуры рассмотреть», – привело информационное агентство РИА Новости слова директора музыкального вещания Первого канала Юрия Аксюты.

Сам Панайотов заявил журналистам, что будет счастлив представить Россию на конкурсе, если такое решение будет принято, но пока ничего не знает о его принятии.

Тем не менее, ряд СМИ отнесся к известию о возможном участии певца в «Евровидении» как к сообщению о его непременном участии и задался вопросом, не возникнет ли у Панайотова проблем с въездом на Украину, закрывшую границы для ряда российских артистов. Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко высказал мнение, что проблем у Панайотова не будет, если тот не внесен в список лиц, которым запрещен к въезду в страну, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко / nfront.org.ua

Так 32-летний Александр Панайотов, уроженец Украины, уже около 10 лет выступающий на российской эстраде, и его предполагаемое участие в международном конкурсе стали предметом обсуждения социальных сетей. Почитатели таланта певца подчеркивали, что тот обладает красивым голосом и прилагает большие усилия для улучшения своего сценического образа. Они называли его «отличным вокалистом» и даже возможной «будущей звездой».

«Все к тому и шло! Даже в комментах после Евровидения 2016 кто-то предпологал, что он – самая подходящая кандидатура, т.к. кроме того, что он родился в Украине, он еще и петь умеет, что тоже немаловажно! Слежу за ним с первых его шагов и могу сказать, что у парня большой потенциал, а у меня на будущих звезд есть чуйка! Проверено с годами!», – уверена Татьяна Ангелова, арт-директор «Студио «Антураж».

«Да все круто, Саша – достойнейший исполнитель! И неважно, в какой стране петь, главное, чтобы песня была достойная. Ну, и чтобы "костюмчик сидел"!:)», – так оценил ситуацию Константин Легостаев, работающий в Театре Аллы Пугачевой в Москве. «Друзья! Он, Панайотов, – самый-самый! Я с ним учился в университете культуры в Киеве. Оч хороший парень и крепчайший вокалист. Хороший вариант для Евровижн в Киеве. Шансы прекрасные!!!», – так отрегагировал, например, на эту информации житель Харькова Павел Беззубец.

Поклонники высказывали предположение, что Панайотов имеет достаточно шансов на успех, в том числе и потому, что, будучи родом из Запорожья, многими воспринимается как устраивающая и Россию, и Украину фигура. Это обстоятельство отмечали даже скептики и те, кто вовсе не был в восторге от певца. «Ну, всё логично: нам ничего не светит, и что туда оправлять приличного? Хотя судя по фото – он будет политически корректно там выглядеть», – писала, например, пользователь Галина Ильина из Клина.

«На мой взгляд, очень правильное и очевидное решение. Александр – уроженец Запорожья, не был замечен в политических высказываниях, поёт очень хорошо и получил новый импульс в карьере с помощью шоу "Голос". В сложившихся условиях, когда артистов обе стороны конфликта используют в информационной войне и упрекают звёзд в выступлениях на "вражеской территории", Александр хорошая компромиссная фигура.

Конечно, не всем это решение понравится, особенно тем, кто высказывает сомнения в уверенной харизме артиста. Но я надеюсь, что ещё одно испытание поможет Александру стать ещё увереннее в себе!», – так считает Алексей Остудин, телепродюсер, журналист, ведущий телеканала «Москва Доверие».

Некоторые пользователи утверждали, что Панайотову пока не хватает харизмы, что он малоизвестен и что было бы куда интереснее, если бы на конкурсе Россию представляла группа «Ленинград» или лично Сергей Шнуров, ее лидер. «Кто это вообще? Давайте лучше Сергея Шнурова))», – в шутку предложила пользователь Вера Березовская из Екатеринбурга. «Вот, я тоже за «Ленинград»!:)», – поддержала ее пользователь Анна Москвина.

Сергей Шнуров.

«Сегодня все сообщают, что на "Евровидение" поедет Александр Панайотов.

А я сразу был за то – чтобы Дарья Антонюк. Теперь думаю, что был не прав. Даша – она такая раскованная, мятежная, немного хулиганистая и надрывная - а европейцы же ныне хлипкие, испугаются в очередной раз русских.... :) Нет уж, пусть едет Панайотов – академичный, лакированный, сдержанный и набриолиненный…

Но днем стало ясно, что нет – пока он не едет. Я звонил на Первый канал, спрашивал... Нет, он еще думают. И там ведь у них еще совсем недавно рядом бы Сергей Шнуров. Вот он с Антонюк был бы ядреной парочкой! :) Со страху бы их в Европе обоих поставили на 1-е место!», – шутит Александр Алексеев, обозреватель разделов культуры и спорта в «Аргументы и Факты – ТелеГлаз».

Некоторые пользователи соцсетей недовольны не столько самим певцом, сколько тем, что представителя страны для «Евровидения» выбирают представители Первого канала, а не на специальном конкурсе. «Всё как всегда, никакого конкурса. Кого захотели, того назначили», – замечает Анатолий Шатунов. Высказываются даже мнения наподобие «Специально посылают этого, чтобы не выиграл», поскольку «Евровидение – шоу, завязанное на политике. А не по талантам».

В целом же победы на конкурсе от Панайотова, фактически, не ждут. «Парень сам пишет песни, но они совсем не хиты. Поёт ОЧЕНЬ правильно, но без харизмы. Наши бабушки («Бурановские бабушки», российский музыкальный коллектив, выступавший на Евровидении – прим.ред.) были круче.:))) С учётом политической направленности любого международного события в стиле ДАЙ ПО МОРДЕ РОССИИ И ПУТИНУ, вряд ли выиграет», – полагает пользователь из Санкт-Петербурга Наталия Крылова, и сходной точки зрения придерживаются многие.

«А оно нам надо? Второй год подряд у меня этот вопрос. Послали бы кого не жалко, для галочки, и всё», – резюмирует эти сомнения и ожидания неуспеха пользователь Екатерина Виноградова из Костромы.