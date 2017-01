«Коммерсантъ» в статье «Мы пришли к вам с Кашмиром» пишет о том, как стратегическое партнерство России и Индии подверглось испытанию.

«Иномарки притормозили в цене»: валютный рынок поддержал автоконцерны.

О том, как автовладельцы осваивают онлайн-покупку ОСАГО, написано в статье «Купить за 30 минут».

РБК в статье «Экспорт по погоде» пишет об историческом рекорде зарубежных поставок газа в 2016 году.

В статье «Инвесторы поверили в Россию-2017» утверждается, что Россия оказалась в числе трех из 22 крупнейших развивающихся рынков, встретивших 2017 год притоком инвестиций.

Cможет ли агрегатор CarFix изменить рынок авторемонта, можно узнать в статье «В поисках честного сервиса».

«Известиям» дал интервью замминистра финансов Алексей Моисеев — оно опубликовано с говорящим заголовком «В активах правительства много компаний, которые нужно продать».

«Центробанк будет блокировать опасные сайты за один день»: регулятор закрыл более полутора тысяч вредоносных ресурсов и нацелился на большее.

Интервью с постпредом России при ООН Виталием Чуркиным озаглавлено не менее символично: «Некоторые члены СБ ООН до сих пор подогревают конфликт в Сирии».

«Газета.ru» в статье «Россию выведут на чистый воздух» делает обзор того, как борются с никотиновой зависимостью в России и мире.

«Стыдно, что Голландия не может собрать тела с MH17»: некоторые материалы о MH17 удалось спасти от полиции.

«"Мэхэн" обстрелял иранские катера»: эсминец ВМС США открыл предупредительный огонь по иранским катерам.

The Economist: «Языковые технологии. В поисках голоса» (Language technology: Finding a voice). Компьютеры со временем научились лучше переводить, узнавать голоса и синтезировать речь. Однако эти успехи очень скромны по сравнению с тем, чего ожидали от таких разработок.

«Политика в Китае: Си и большая перетасовка» (Politics in China: Xi’s big reshuffle). Президент Китая Си Цзиньпин готовится к большим перестановкам.

Bloomberg: «Меркель, призывая к единству ЕС, заявила, что Британия должна соблюдать четыре свободы» (Merkel Says UK Must Observe Four Freedoms in EU Unity Call) Канцлер Германии Ангела Меркель требует от Британии следования правилам ЕС о свободе передвижения в обмен на доступ к единому рынку.

«Североирландское давление из-за Brexit'а растет, замещающий первый министр уходит в отставку» (Northern Irish Brexit Pressure Grows as Joint Leader Resigns). Замещающий первый министр Северной Ирландии Мартин Макгиннес ушел в отставку. Это усугубило напряженность в регионе по отношению к решению отделить Британию от ЕС.

The Wall Street Journal: «Американские и российские пилоты играют в опасную игру в небе над Сирией» (U.S., Russian Pilots Playing Risky Game in Skies Over Syria). Небо над Сирией представляют собой полигон, на котором может произойти небывалый международный инцидент: американские и российские самолеты столпились в одном и том же воздушном пространстве, ведя две параллельные войны.

«Отчет о кибератаках осложняет Трампу планирование мирового порядка» (Hacking Report Complicates Trump’s View of World Order). Трамп первоначально планировал подружить США с Россией, чтобы вместе образовать противовес Китаю в сфере торговли и безопасности. Однако отчет создает здесь политические трудности.