Следователь по делу Улюкаева заявил в суде, что «часть свидетелей обвинения по делу работает в Минэкономразвития, а также в Росимуществе». «Они находились в непосредственном подчинении обвиняемого», — уточнил он. Таким образом стало понятно, что дело строится, в том числе, и на показаниях бывших коллег Алексея Улюкаева.

Для того, чтобы понять атмосферу, царящую в экономическом блоке правительства, нужно знать ответы на несколько вопросов. Сотрудники Улюкаева сами пришли в Следственный комитет или инициатива была все-таки на стороне следователей? Показания были открыто обличающими или следствие их просто ловко интерпретировало?

Как бы то ни было, работа министра в правительстве Дмитрия Медведева выглядит все менее привлекательно.