В понедельник стало известно о том, что Издательский дом «Коммерсантъ» прекращает выпуск журналов «Власть» и «Деньги» на бумажных носителях. Не то чтобы это событие является неожиданным, об убыточности этих изданий говорили давно, да и вообще бумажные издания в последние годы переживают трудные времена. Но любителям качественно сделанных еженедельников от этого не легче.

Еженедельный журнал «Деньги» начал издаваться в 1994 году, журнал «Власть» традиционно отсчитывает свою историю с 1992 года, хотя его привычная нам версия появилась только в 1997 году. Последние печатные номера вышли в свет 26 декабря 2016 года.

Информация о печатных изданиях ИД "Коммерсант" на сайте издательского дома

Заявленный тираж «Власти» и «Денег» — 60 тысяч экземпляров, они выходили по понедельникам в формате A4 и имели по 80 полос. Согласно данным самого ИД, 46% экземпляров «Власти» распространялось в розницу, 20% — по подписке, 34% — по спецконтрактам. По 67% тиражей журналов «Власть» и «Деньги» приходилось на Москву. Аудитория одного номера «Власти» в России составляла около 370 тысяч человек, журнала «Деньги» — около 390 тысяч человек.

«Огонек» и Weekend, два других журнала ИД «Коммерсантъ», продолжают выходить на бумаге, во всяком случае пока.

Гендиректор ИД Владимир Желонкин объяснил РБК, что решение о прекращении издания еженедельников принято «в связи с желанием повысить EBITDA издательского дома». «Вопрос заключается в том, что бумажные доходы фактически равны расходам на печать. И поэтому смысл выпускать их в бумажном виде уже отсутствует в настоящий момент», — сказал Желонкин.

Агентству RNS Жилкин объяснил, что, несмотря на прекращение выпуска бумажных версий журналов, «Деньги» и «Власть» продолжат существование в онлайне. «Все сотрудники, занятые в выпуске печатных версий, продолжат работу в издательском доме — они будут работать и над онлайн-версиями, и в других проектах издательского дома», — рассказал он.

Однако будет ли смысл в онлайн-версиях журналов «Власть» и «Деньги», пока непонятно. С одной стороны, отказ от бумаги закономерен — все больше читателей предпочитают получать информацию с экранов компьютеров, планшетов или телефонов. С другой стороны, нельзя забывать и о специфической аудитории этих журналов: «Власть» и «Деньги» любят читать высокопоставленные чиновники, для многих из которых психологически важно проглядывать бумажные журналы, а не распечатки публикаций в интернете.

Фото: kremlin.ru

Тут можно рассуждать о том, что интернет-издания вряд ли смогут исполнять важную консолидирующую роль бумажных изданий: читатели журналов понимают, что получают тот же продукт, что и тысячи других людей, которые по какой-то причине для них привлекательны — социальным статусом, позицией в какой-то структуре и т. д.

Однако закрытие бумажных изданий, и, в первую очередь, еженедельников, судя по всему, является своего рода объективным процессом. Можно хотя бы вспомнить, что 12 декабря 2016 года главный редактор The New Times Евгения Альбац объявила, что печатная версия журнала уходит из розничной продажи с целью «снижения издержек», теперь журнал будут печатать «ровно столько экземпляров, сколько у нас будет подписок».

8 декабря гендиректор медиахолдинга «Эксперт» Валерий Фадеев заявил, что нет средств на восстановление выпуска журнала «Русский репортер», который был приостановлен в июле того же года. При этом главный редактор издания Виталий Лейбнин отметил, что шансы на дальнейшее существование издание «высокие».

Еще ранее «Афиша» официально объявила о закрытии печатной версии журнала. В конце 2015 года журнал перешел на ежеквартальный график выхода, однако в 2016 году не вышел ни один номер.