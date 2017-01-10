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10 января 2017, 16:07
борьба с курением Всемирная организация здравоохранения законотворчество здравоохранение в России Минздрав правительство
Василий Власов

«Почти все новые антитабачные предложения неэффективны»

Курение вредит вашему здоровью!
Курение вредит вашему здоровью!
Pavel Starikov

Министерство здравоохранения России разработало новую и масштабную концепцию борьбы с курением. Она включает в себя ряд новых мер и, в частности, запретов, которые, по мнению авторов предложения, стоило бы ввести в 2017-2020 годах.

Документ, получивший название «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу», в частности, предусматривает запрет на кальяны в кафе, предложение продлевать рабочий день курящих сотрудников на время, которое они потратили на перекуры, а также запрет  на продажу табачной продукции лицам, родившимся после 2014 года.

Кроме того, как сообщает Rambler News Service, концепция предполагает введение так называемого экологического налога на сигареты с 2018 года, а в целом, согласно ей, предлагается непрерывно повышать ставки на табачные изделия до уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ. Концепция также предусматривает включение лечения табачной зависимости в рамки обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как рассказал газете «Известия» официальный представитель ведомства Олег Салагай, концепция предусматривает «обеспечение оказания гражданам медицинской помощи при синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», то есть по полисам ОМС. По его словам, используемые для этого препараты предлагается внести в список жизненно необходимых.

Документ, копией которого располагает информационное агентство РБК, по данным агентства, уже разослан на согласование в 18 ведомств, включая Минфин, Минэкономразвития и МВД. После получения заключений от них концепция должна быть утверждена или отклонена правительством.

Большинство новых предложений по борьбе с курением, вероятнее всего, при ближайшем рассмотрении будут признаны неэффективными и будут отклонены. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Василий Власов, профессор Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), президент Общества доказательной медицины. 

«Действительно, меры затруднения доступа к табачной продукции и всяким устройствам для курения и повышение цен на эту продукцию, а также создание нетерпимости к курению – это три самых важных, самых эффективных направления действий в деле сокращения числа курящих.

 
Открытие свободной от курения зоны на Старом Арбате
АГН "Москва"

Надо сказать, что в России было принято довольно хорошее законодательство по защите людей от табачного дыма. К сожалению, это законодательство до сих пор не реализовано. Если в общественных местах у нас запрещено курение и люди там уже фактически не курят, во всяком случае во многих общественных местах, то некоторые общественные места, а именно парки, подъезды – все те места, куда не дотягивается общественный контроль – продолжают оставаться закуренными и задымленными.

Но поскольку это законодательство явно работает, явно достигаются некоторые успехи, как всегда, набегают людишки, часто с депутатскими мандатами, которые по существу дела ничего не понимают, но хотят сесть на облучок двигающегося экипажа. Так они поступают с абортами, число которых у нас сокращается, и считают, будто это их заклинания и колокольный звон влияет на количество абортов; точно так же они поступают с курением.

Почти все предложения, о которых идет речь, обречены на то, чтобы оказаться неэффективными, если не глупыми. Я думаю, что на все эти предложения министерства и наше правительство, не лишенные здравого смысла, дадут отрицательный отзыв, и они никуда не пройдут. Но поскольку тема сейчас интенсивно обсуждается, расскажу следующее.

Включать лечение от курения в ОМС нет никакого смысла. Почему? Потому что эффективных способов лечения табачной зависимости не существует. Существуют препараты, которые облегчают процесс прекращения курения, но они имеют, к сожалению, очень невысокую эффективность, и если человек хочет бросить курить, то он бросает и без них, сам. И тратить драгоценные и очень ограниченные средства здравоохранения на такое очень неэффективное вмешательство, конечно же, не следует.

 
Фото: Khuroshvili Ilya

Все знают, что у нас существуют тяжелые больные, люди, которые могли бы сохранить трудоспособность, но не сохраняют ее, потому что им не оказывается правильная помощь – например, при инфаркте миокарда или при раке. Это хорошо известно, и тратить и так недостаточные деньги на препараты для облегчения бросания курения совершенно никуда не годится.

Что касается увеличения продолжительности рабочего дня для курящих, то эта мера, на первый взгляд, кажется правильной. Действительно, если ты делаешь перерывы на перекур, то и давай, работай дольше! Но, во-первых, это все находится в руках работодателя, который может просто запретить перерывы на курение, и все дела, нет никакой необходимости в новых законах; а во-вторых, если даже у работодателей будет такое право, прописанное в законе, все равно его применение будет зависеть от того, насколько он захочет напрягать своих работников-курильщиков.

То есть, фактически, работодатель может все это делать уже сегодня, но делать этого, судя по всему, никто не станет. Другое дело, что для подавления курения на рабочем месте, на предприятиях у нас уже принимаются меры, которые являются вполне эффективными. На, по крайней мере, городских, столичных предприятиях и в столичных офисных зданиях курение полностью запрещено, и хождение, допустим, в двадцатиградусный мороз на улицу, чтобы покурить, является довольно действенным стимулом для того, чтобы в течение рабочего дня все же не курить.

Так что это предложение, на первый взгляд, выглядит разумным, но в действительности оно трудно реализуемо и не дает ничего дополнительно к тому, что уже есть на сегодняшний день.

Что касается повышения всякого рода сборов с пачки сигарет, то это как раз эффективная мера. К сожалению, у нас цена на сигареты растет медленно – должна была бы расти быстрее. А как называть это повышение цены на сигареты – природным налогом, экологическим, налогом на рак или налогом на хронические болезни легких, – это совершенно неважно. Важно сделать пачку курева более дорогой. Это работало, это работает и это у нас заложено в законе – просто повышение цены не производится настолько быстро, насколько это необходимо», – сказал Василий Власов.

 
Табачная фабрика "Ява"
Фото Москвы / Moscow-Live

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле пока не заняли никакой позиции по антитабачной концепции Минздрава. Он подчеркнул, что подобные предложения должны тщательно обсуждаться и рассматриваться с разных сторон.

«Это ведомственное предложение. Какой-либо позиции у Кремля на этот счет нет и быть не может. Естественно, ведомство, которое занимается здравоохранением, оно в первую очередь, скажем так, свои ведомственные ориентиры продвигает вперед. Конечно, такие предложения, они могут выноситься, но потом они подлежат очень серьезному обсуждению и принятию во внимание достаточно большого количества точек зрения, а не только точки зрения одного ведомства», – приводит информационное агентство РИА Новости слова Пескова.

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