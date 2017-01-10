21 ноября в Центральном Доме журналиста прошла очередная постановка ProScience Театра. С темой «Магия науки и наука магии» выступили биолог Александр Панчин и иллюзионист Николай Фомушин. Вечер вел журналист Никита Белоголовцев.

Н. Белоголовцев: Добрый вечер, дамы и господа, здравствуйте. Я очень рад приветствовать вас на очередном представлении в «ProScience Театре», огромное спасибо, что вы до нас сегодня дошли, что вас так много. Вы сегодня станете свидетелями эксперимента – у нас два гостя, хотя обычно бывает один, потому что мы будем говорить сегодня о двух взаимосвязанных темах – о магии науки и о науке магии.

Один наш гость больше отвечает за науку, другой - за магию. Александр Панчин и Николай Фомушин сегодня главные герои у нас в «ProScience Театре». Здравствуйте, джентельмены. Для тех, кто не знает: Александр Панчин чуть больше будет отвечать за науку, а Николай Фомушин – за магию. Джентльмены, спасибо вам, что согласились на такой необычный эксперимент на этой сцене. Для начала – несколько слов о наших героях.

М. Блохина: Александр Панчин родился в Москве в 1986 году. В 2008 окончил факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. В 2011 защитил кандидатскую диссертацию. Является старшим научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН. Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Член совета просветительского фонда «Эволюция». Последние восемь лет Александр Панчин активно занимается просветительской деятельностью, публикует статьи и выступает с лекциями. На днях он стал лауреатом премии «Просветитель» 2016 года за книгу «Сумма биотехнологии». С чем мы его, конечно же, поздравляем.

Николай Фомушин родом из Калуги, но с раннего детства живет в первом наукограде России – Обнинске. Он — профессиональный иллюзионист и менталист. Параллельно работает в Обнинском филиале НИЯУ МИФИ, занимаясь проектной работой и преподаванием управленческих дисциплин. Зрителей Николай удивляет не только визуальными фокусами и трюками, но и психологическими экспериментами, которые позволяют иначе взглянуть на возможности человеческого сознания. В 2011 году Николай Фомушин принял участие в шоу «Удиви меня» на ТВ-3. Он является консультантом и постановщиком трюков для различных проектов (в том числе шоу «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» на СТС).

Александр и Николай входят в Экспертный совет Премии имени Гарри Гудини, которая призвана популяризовать скептическое отношение к заявлениям о существовании паранормальных способностей.

Н. Белоголовцев: Николай, все ли верно? Я почувствовал дополнительное родство с вами, когда услышал, что вы из Обнинска: там работает и преподает мой дедушка. Поэтому я на вас надеюсь, вы должны доказать, что Обнинск – лучший город и в России, и на Земле.

Н. Фомушин: Я постараюсь.

Н. Белоголовцев: Александр и Николай, у меня к вам первый вопрос по поводу премии Гудини. Расскажите в двух словах, чуть подробнее, потому что у любого разумно-скептического человека при любых фантазиях на тему «магия, наука, иллюзионист, менталист» возникает в лучшем случае – скептицизм, а в худшем – мысли о том, что сейчас будут что-то пытаться оправдывать и говорить, что нечто несуществующее – существует, и сразу какая-то неловкость…

А. Панчин: На самом деле, процент людей, которые верят в паранормальные явления, на удивление высок. Не только в нашем обществе, в мире в целом. И задача премии – дать ознакомиться всем, как проверяют у людей, заявляющих, что у них есть паранормальные способности, наличие этих способностей. И подтвердить или не подтвердить их наличие. Мы предлагаем миллион рублей любому, кто докажет, что обладает такими способностями. Идея премии была позаимствована из аналогичного проекта, который существует на Западе – Фонд Джеймса Ренди, основанный фокусником-иллюзионистом, предлагал на протяжении нескольких лет миллион долларов любому, кто докажет, что обладает паранормальными способностям. Но до сих пор никто этот миллион не получил.

Н. Белоголовцев: А какие должны быть соблюдены условия для получения этих серьезных денег?

А. Панчин: Во-первых, нужно подать заявку на сайт этой премии. Необходимо, чтобы какой-нибудь ученый за вас поручился или какой-то журналист написал про вас статью. Или предоставить видеозапись демонстрации ваших способностей. Если одно из этих условий выполнено, то заявка рассматривается, публикуется, и мы на нее отвечаем предложением регламента, то есть, предложением способа проверить заявленное. И мы ее дальше обсуждаем между заявителем и экспертным советом.

Задача – сформулировать такую процедуру проверки, чтобы, с одной стороны, заявитель сказал: «Да, я это могу, я справлюсь», а с другой стороны, чтобы мы могли сказать, что здесь не получится смухлевать, все будет честно. И дальше два раунда испытаний: предварительное и основное. Предварительное – упрощенное, основное – сложнее, но похожее.

Н. Белоголовцев: Николай, понятно, как Александр и его коллеги смотрят на магию, иллюзию и все остальное. Подход понятен. А в чем ваши функции при разоблачении чего бы то ни было?

Н. Фомушин: Первая моя функция была заработать этот миллион, конечно, обманув ученых. Следить за подобными попытками – в этом состоит моя задача и задача моего коллеги в этой премии. Потому что можно найти много заявлений, когда экстрасенс обманул ученых. Да, ученые – специалисты в своей области, те, кто разбирается в химии, физике, биологии, все эти моменты могут отследить. Но иногда все с одной стороны – очень сложно, с другой – просто. Например, когда имеет место трюк с определенной подачей. И тогда ученый просто не может объяснить это, потому что он – тоже человек, и его мозг способен допускать ошибки и что-то не замечать. Иллюзионисты знают эти техники, поэтому моя задача не раскрыть что-то, а проследить, чтобы мой коллега, который не может заработать на корпоративах, не пришел сюда попытаться заработать репутацию и получить миллион. Поэтому я просто отслеживаю, чтобы фокусников не было. И пока их и не было, что нас удивило. Пока что приходили люди из категории «искренно заблуждающихся».

Н. Белоголовцев: Хорошо. Джентльмены, о чем будет сегодня наша лекция и о чем будет представление?

А. Панчин: Наше представление будет о том, почему люди верят в паранормальные явления, и о том, как аккуратно проверить разного рода сомнительные заявления. Николай все очень правильно сформулировал – очень часто ученые верили в те или иные паранормальные способности, потому что им кто-то что-то продемонстрировал. И это были вполне серьезные ученые, вплоть до президента Британского королевского общества, который верил в духов, потому что ему показали снимки этих духов, которые были сделаны по технике двойной экспозиции, но он про это не знал. Бывали примеры, когда ученых обманывали, поэтому, собственно, наше сотрудничество с Николаем и началось – когда премия Гудини организовывалась, нужен был иллюзионист, которые мог бы объяснить, как нас можно обмануть. И наше выступление нужно начать с выступления Николая, который покажет, как наше восприятие может быть обманчивым.

Н. Фомушин: Да, я хотел бы показать один эксперимент или фокус, называйте, как хотите. Суть в том, что один «экстрасенс», «мистик» или, вернее, мой коллега фокусник Ури Геллер обманул им ученых. Но перед тем, как я начну, я хочу обратить ваше внимание, что всю лекцию на сцене будет находиться вот такой закрытый ящик. Мы к нему не будем подходить, он сыграет свою роль в самом конце. В сцене нет никаких люков, здесь есть только технический люк. Если вдруг во время лекции оттуда вылезет маленькая ручонка, вы мне скажите, потому что мне будет интересно на это посмотреть.

Н. Белоголовцев: Простите, а нож лежит, чтобы как-то сразу пресечь?

Н. Фомушин: Да, чтобы можно было сразу по пальцам!

Самое главное – это чистота эксперимента, о чем мы сегодня тоже поговорим. А начать хотелось бы вот с чего: есть нож и есть вилки. Вилки обычные, нержавейка, купленные в «Метро» за 20 рублей. Если кому-то очень сильно интересно, у меня еще несколько есть – за 17 рублей, специально для вас. Дайте мне одну.

Смех

Можно попробовать и убедиться, что их легко можно согнуть, приложив небольшое усилие. Ну, цена-качество ясны. Все, что я делаю, это кладу вилку на руку вот так и начинаю слегка ее тереть. Словно передаю вилке энергию, тем самым заставляя ее деформироваться. Вы тоже можете пробовать, у вас есть вилка. Может быть, у вас получится, тогда сразу отхватите миллион. Пока слабо заметно, особенно с дальних рядов, может показаться, что я на нее давлю и использую силу. Смотрите: двумя пальцами я держу вилку здесь, одним пальцем я начинаю тереть вилку и заставляю ее деформироваться. Вот так.

Следующая догадка, которую я часто слышу: что здесь используется специальный сплав, от нагревания которого вилка деформируется. Я докажу, что это не так и буду воздействовать на вилку дистанционно. Просто представляю, что могу ее согнуть и сделаю это на ваших глазах, согнув зубец.

Смотрите: держу вилку двумя пальцами и одним слегка касаюсь так. Более того, мне кажется, что, как я только вошел сюда, тут же почувствовал энергетику, вашу энергетику. Можно вас попросить встать? Идите сюда. Как вас зовут? Альбина? Поаплодируем Альбине. Альбина, смотрите, сделайте вот так. Альбина, главное – вера. Смотрите, Альбина начинает тереть. Да, я сам в шоке, если честно, я думал, только я так могу. Но нет! Потрясающе! Альбина, останьтесь пока здесь, я чувствую, что у нас будет хороший тандем. Смотрите: у меня нет возможности подменить вилку. Альбина, у вас сейчас вообще вип-место, вам все видно. Смотрите все: прошу каждого из вас представить, что мы можем вместе воздействовать на металл. Потому что это станет правдой, прямо на ваших глазах. Альбина, посмотрите - она обычная, настоящая. Альбина, а вы левша или правша? Тогда понадобится ваша левая рука. Рука Альбины – поднимите руку, пожалуйста. Вы сейчас очень похожи на статую Свободы. Я не буду касаться вилки в этом сегменте. Если что-то произойдет, оно произойдет в руках Альбины и, возможно, вы это почувствуете. Альбина уже в шоке, все верно. Держите, сожмите сильнее. Прислушайтесь к ощущениям, они могут возникать во всем теле, кстати. Что вилка? Закрутилась спиралью.

Раскрутите спираль. Вообще, за мою практику только три человека смоги раскрутить спираль, но они были очень крупные и очень пьяные, это было делом чести. Я тоже не могу раскрутить спираль, тем не менее, воздействовать на металл можно. Смотрите, я держу вилку двумя пальцами. И представляю, что могу ее согнуть. Альбина, эта вилка – сувенир вам. Если вы склонны к предрассудками, носите ее с собой. Она защитит от сглаза, упырей и таких, как я. Аплодисменты для Альбины, а мы начинаем нашу лекцию!

А. Панчин: Моя функция здесь – рассказывать, как делается магия, но я понятия не имею, как она делается, это не ко мне, к сожалению. А Николай свои тайны хранит очень тщательно. Я буду рассказывать сегодня, как устроено магическое мышление. И рассказ о магическом мышлении стоит начать с упоминания этого человека – Джейм Фрейзер. Он написал книгу под названием «Золотая ветвь», он антрополог и он изучал, как в разных народах представляют себе эффективные магические ритуалы, что в них есть общего. И, изучая эти ритуалы, он вывел два закона так называемой «симпатической магии».

Первый закон – «закон подобия» или «магия имитации»: если вы хотите что-то сделать, вы должны имитировать действия. Если, например, вы хотите убить человека, вы должны сделать его куклу и проткнуть ее иголкой. Если вы хотите вылечить импотенцию, вам нужен хороший фаллический символ, например, камень или рог носорога или такой корешок. В романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» вместо главного героя стареет подобный ему его портрет. А в документальном фильме «Яйца» врач Бринкли, пересаживал яйца козла людям, чтобы лечить так импотенцию - это тот же принцип.

Второй закон симпатической магии – «закон заразности». Фрейзер приводит пример малазийских аборигенов: если они подстрелили врага из лука, но не убили его и хотят доставить ему страдания, они кладут этот лук рядом с костром, костер жжет этот лук, и рана врага тоже будет жечь. Это пример магии, которая строится по принципу «однажды в контакте – всегда в контакте». Речь не про соцсети, а про магическое мышление. Умберто Эко в произведении «Остров накануне» описывал мореплавателей, которые, плывя на корабле, должны были знать точное время, чтобы определить долготу, на которой они находятся, но у них не было точных часов. Поэтому они взяли с собой собаку, заранее ранив ее ножом, а нож оставили на материке. И их друзья в строго оговоренное время начинали что-то делать с ножом. И, если собака на корабле начинала выть, то моряки делали вывод, что сейчас – оговоренное время, например, полдень. В современном мире очень популярна теория телегонии – если женщина согрешила с кем-то, то все ее будущие дети, независимо от их отца, будут обладать какими-то признаками ее первого партнера. Это тоже иллюстрация магического мышления, хотя она противоречит всем представлениям в области генетики. Но некоторые люди в это верят.

Фрейзер предполагал, что всякое такое магическое мышление берется из неправильного применения правильных принципов мышления. Например, ассоциативного. Скажем, идея подобия – если вам дали вкусное блюдо, то вы полагаете, что повар, приготовивший это блюдо, хороший. Но вы не предполагаете при этом, что этот повар сам является хорошим блюдом, если бы вы его съели.

Это пример неправильного применения ассоциации. Намного интереснее с «магией заразности» - сама идея, что какие-то маленькие невидимые «штучки» могут передаваться через контакт, что это даже может вызывать заболевание – очень правильно и даже интуитивно понятно, и задолго до появления микробиологии и вирусологии Гиппократ, например, предполагал, что такие «штучки» могут передаваться и вызывать заболевания. Если вам предложат выпить из грязной чашки, то вы сразу представите, что кто-то уже из нее пил, контактировал своими биологическими жидкостями, и вам не захочется пить из нее, потому что вы побоитесь заразиться. Современный научный взгляд на чувство отвращения, которое у нас возникает на такие вот источники заразы, говорит, что это очень важно, что это предотвращает эпидемии. Более того, в очень раннем возрасте дети начинают оперировать концепциями заразности – что есть невидимые «штучки», которые могут быть опасны. Если рассказать трехлетнему ребенку, что кто-то съел печеньку, по которой бегал таракан, и заболел, то ребенок свяжет это печенье, хотя оно внешне было абсолютно чистым, с тем, что кто-то такое печенье съел, и ему стало плохо. Понятно, что то, что же именно вызывает отвращение, формируется в большой степень культурой и воспитанием. Дети смотрят на родителей – что у тех вызывает отвращение, что не вызывает, и копируют это.

Сама способность испытывать отвращение является для человека универсальной. Но бывают «неправильные» идеи этой заразности, причем, «неправильными» они бывают в обе стороны. Например, люди в Индии купаются в очень грязной воде Ганга, которую считают святой, делают из этой некипяченой воды снадобья, от которых потом болеют. Обратный пример – Говард Хьюз, известный человек, страдавший обсессивно-компульсивным расстройством. Одна из особенностей людей, страдающих этим расстройством, состоит в том, что им кажется, что кругом все заражено. Если вы карандашиком прикоснетесь к какой-нибудь грязи, а потом вторым карандашиком прикоснетесь к первому, третьим – ко второму и так далее по цепочке двенадцатью карандашами, то для обычного человека последний будет совершенно не заразным, можно брать его в рот и не испытывать никакого дискомфорта. Но для человека с обсессивно-компульсивным расстройством этот последний карандаш будет таким же грязным, как и первый.

Но, кроме крайностей, бывают немного неправильные представления о заразности, которые внедрены в нашу бытовую жизнь. Не обязательно для этого быть каким-то аборигеном, можно быть самым обычным человеком. Психолог Пол Розен сделал несколько исследований. Представьте себе самый вкусный суп, который вы когда-либо ели. И представьте теперь, что вам предстоит есть этот суп из абсолютно нового, стерильно-чистого… ночного горшка!

Большинство людей испытывают определенный дискомфорт от такой идеи, хотя понятно, что этот горшок абсолютно чистый. И ничего не случится от того, что вы из него поедите. И таких примеров – множество. Людям предлагали взять сахар либо из банки, на которой написано «Сахар», либо из банки, на которой написано «Цианистый калий». В обеих банках был сахар, людям говорили, что ученые «от балды» наклеили этикетки, но люди все равно предпочитали сахар из «одноименной» банки. Более того, даже если люди сами наклеили этикетки, они все равно предпочитали банку с надписью «сахар». Вы можете сами плюнуть в суп и потом не захотите его есть, хотя это ваша слюна, она из вашего рта и ничего нового вы от этого не получите внутрь себя. Люди не хотят носить одежду тех людей, которые им не нравятся, даже, если эта одежда чистая. Люди не хотят есть шоколад в форме экскрементов. Вы будете хуже кидать дротики в изображение человека, который вам нравится.

Все это касается и современного маркетинга. Например, людям клали в корзинку абсолютно герметично упакованное печенье и женские прокладки – и они неохотно ели это печенье, если упаковки касались друг друга.

Еще проблема очистки воды. Чистой воды ограниченное количество и надо как-то учиться очищать грязную. Идея очистить воду из канализации выпариванием и конденсированием – вода, которая получается, будет намного чище воды из под крана, которую многие привыкли пить. И оказывается, есть люди, которые категорически против такой воды. Они не будут ее пить ни за что, никогда. У этих людей очень сильно повышено чувство отвращения по определенным психологическим тестам, и никакая процедура очистки канализационной воды не заставит их пересмотреть свои взгляды на безопасность ее употребления. Как будто эта вода заражена какой-то магической субстанцией, которая не поддается никаким физическим законам.

Моя любимая тема – тема ГМО, мне было всегда интересно, почему люди этого боятся. Я написал книгу, в которой попытался рациональные доводы привести «за» эту технологию. Есть люди, на которых это действует. Но недавно в Америке был проведен опрос, и 70% противников генной инженерии сказали, что им неважно, полезно или бесполезно это, опасно или не опасно, главное в том, что она просто отвратительна. И они не будут использовать это ГМО. Можно предположить, что для кого-то гены передаются по законам Менделя, а для кого-то – по законам симпатической магии. Некоторые люди говорят «Я – то, что я ем» и, если они съедят помидор с геном камбалы, они и станут помидоро-камбалой. Понятно, что если вы съедите вареное яйцо, то вы не сваритесь, но некоторым людям это, по-видимому, не очевидно.

Касается это и азартных игр. В одном исследовании людей разбили на две группы на основании теста – проблемные и не проблемные игроки. Проблемные игроки – это люди, которые брали деньги в долг, чтобы отыграться в казино. Ясно, что это – проблема. И эти люди наблюдали, как кто-то перед ними (это были подставные актеры) играли в слотс, то есть, клали деньги в машинку и выигрывали или проигрывали. Были подставные актеры, которые постоянно выигрывали, и были подставные актеры, которые постоянно проигрывали. У них был держатель монеток, они оставляли его после себя, а еще один держатель монеток оставлял экспериментатор. И оказалось, что непроблемным игрокам все равно, какой держатель для монеток взять. А вот проблемные игроки предпочитали тот держатель для монет, который контактировал с удачливым игроком. Словно бы удача тоже является своеобразным микробом, который может передаваться через предметы от человека к человеку.

Следующая история – про свитер Гитлера, которая была в анонсе. Людям предлагали представить, что они покупают свитер знаменитости, либо положительной, либо отрицательной. Положительной знаменитостью часто был Кеннеди, отрицательной – Гитлер, исследование было в Америке. Предлагали представить, что этот свитер постирали. И оказалось, что у «постиранного свитера» Кеннеди цена падает, а у «постиранного свитера» Гитлера цена растет. Как будто есть какие-то микробы Кеннеди или Гитлера, которые устраняются после стирки. Оказалось, что устранить «плохие» микробы Гитлера можно еще одним способом: соединить их с «хорошими» микробами матушки Терезы. Если мать Тереза поносит свитер Гитлера, то для некоторых людей он улучшается.

В преступной среде есть представление, что представители «низшей касты», которые делают всю грязную работу - неприкасаемые. И если кто-то прикоснулся к такому человеку, он сам становится неприкасаемым, причем на всю жизнь. То же самое «магическое мышление».

Мы подошли к самому распространенному примеру – гомеопатии. По сути, это – объединение двух принципов этой «симпатической магии». И «закона подобия», который совершенно явно сформулирован – «мы лечим подобное подобным», и «закона симпатической магии». Однажды я увидел интервью с женщиной, которую назвали «родоначальницей отечественной гомеопатии». Она рассказала, что однажды к ней пришла девочка, которая часто красила волосы. И поэтому ей нужно было выписать лекарство из осьминога, потому что осьминог часто меняет свой цвет. Гомеопаты по-разному трактуют, что такое подобие. Обычно они говорят про то, что это лекарство вызывает у здорового человека те же симптомы, которые есть у больного, которого нужно лечить. Это – «закон подобия». «Магия контакта» там тоже присутствует в виде второго закона гомеопатии – правило, что вы должны вашего осьминога разбавить. Берут условно один грамм осьминога, помещают в 99 грамм воды, получают 1% или 1С раствор. Дальше берут оттуда один грамм и помещают в 99 грамм воды, получают 2С раствор или однопроцентный раствор однопроцентного раствора. И делают так в среднем 30 раз. После такого количества разбавлений там уже ничего от осьминога не остается, естественно, с точки зрения физики – это просто вода, которую наносят на сахарную гранулу. Но, если вы рассуждаете в терминах магического мышления «однажды в контакте – всегда в контакте», какая-то сущность, память, биоинформационная компонента этого осьминога все еще осталась, и она может лечить. Это единственная причина, как можно себе объяснить, что гомеопатия может работать. Это все магическое мышление. На самом деле, конечно, это все не работает, но люди верят. У меня для этих людей есть информация: полезно понимать, что в той водичке, которую наносят на сахарную таблетку, больше молекул, которые побывали в моче Гитлера, чем активного вещества этого самого осьминога.

Заканчивая мой спич, я процитирую Джеймса Фрейзера, который сформулировал, что же такое магия: «С древнейших времен человек был увлечен поисками общих законов природы, чтобы извлечь из них для себя пользу. В этом длительном поиске он обнаружил огромное количество правил, некоторые из которых – золото, другие – не более, чем шлак. Правильные идеи зовутся наукой, ошибочные – магией».

Николай?

Н. Фомушин: Для начала хотелось бы немного понять – кто передо мной сидит. Предлагаю провести пару тестов. Простой тест на иллюзиониста. Иллюзионист должен, конечно, уметь управлять вниманием – на этом все строится, и ловкостью рук. Поэтому давайте, заодно проверим вас. Пожалуйста, покажите все левую руку. Страшного ничего не произойдет. Левую руку. Тот, кто показывает правую, уже тест провалил. Ничего страшного, нормально. Левая рука. Повторяйте за мной то, что я буду просить вас сделать. Сожмите руку в кулак. Пока все справляются. Разожмите. Сожмите. Немного напоминает секту, да?

Смех

Разожмите. Сожмите. И покажите мне указательный палец. Указательный палец.

Смех

Учитывая, что до сих пор кто-то показывает большой, я понимаю, что есть не только менее внимательные или более внимательные, но и те, кто, по ходу, зашел в буфет.

Смех.

Все, пальцы можно опускать. Второй тест, более сложный. Это ловкость рук, конечно же. Две руки вперед, если можно. Чтобы я видел кисти. Делаем такое плавное движение, добавляем движение корпусом, и говорим: «Нами невозможно манипулировать!»

Смех

Как вы понимаете, это не имеет никакого отношения к тому, что будет происходить, не имеет никакого отношения к магии, а сейчас, тем не менее, мы попробуем провести эксперимент. Можно вас попросить? Выходите сюда под аплодисменты! Поднимайтесь. Как вас зовут? Ксения?

Ксения, я выбрал вас не случайно. Присаживайтесь сюда. Вы слышали лекцию про магию? Это – кукла Вуду. Ксения, слушайте меня внимательно и вы не пострадаете. Подержите немного куклу, свыкнитесь. Хорошо. Что я попрошу вас сделать? Ничего страшного не произойдет. Надеюсь. Я буду задавать вопросы, вы – четко отвечать на вопросы. Вы можете что-то чувствовать, никак не неприятное. Просто, если я вас спрошу, вы отвечайте. Давайте, попробуем. Смотрите на мою руку. Я досчитают до трех, и вы закроете глаза. Раз, два, три. Закрывайте глаза. Полностью расслабьтесь, приготовьтесь почувствовать ощущения. Все нормально.

Дважды дотрагивается пальцем до левого плеча куклы.

Ксения, ответьте четко: вы что-то ощущали?

Ксения: Да. Дважды коснулись левого плеча и провели рукой.

Н. Фомушин: Хорошо. Сосредоточьтесь.

Дважды дотрагивается пальцем до правого плеча куклы.

Еще раз скажите, что вы почувствовали?

Ксения: Какое-то движение было слева направо.

Н. Фомушин: А физические ощущения?

Ксения отрицательно мотает головой.

Н. Фомушин: Вы плохо себя ведете. Тогда перейдем к следующему моменту. Откройте, пожалуйста, глаза, хорошо. Держите куклу, проникайтесь дальше. Чуть привстаньте, вот так. Садитесь. Сейчас попробуем еще один эксперимент, тоже с куклой. Пожалуйста, две руки вперед, если можно. Сожмите их обе в кулак. Какая рука вам более дорога? Вот эта? Тогда мучить не будем, опускайте эту. Держите вот так руку, не шевелитесь. Отлично. Смотрите четко на куклу. Все, что будет происходить с куклой, должно происходить с вами. Вы можете это ощутить. Может произойти небольшое покалывание, не бойтесь. Настроились? Готовы?

Поджигает руку куклы и быстро тушит.

Сейчас может возникнуть какое-то ощущение, после этого откройте руку.

У Ксении на ладони пепел.

Покажите всем. Аплодисменты! Так действует магия подобия. Куклу Ксении я оставлю пока себе, она мне еще пригодится. Ксения, спасибо. Присаживайтесь на место.

Следующее, что было заявлено в лекции – это магия контакта. Многие иллюзионисты, экстрасенсы умеют читать мысли. Попробуем провести небольшой эксперимент, я покажу, как это работает, потом вы попробуете это повторить. Вот у меня колода карт. Выберете любую карту, вытаскивайте, чтобы она была у вас в руках. Посмотрите, запомните. Перейдем сюда, давайте, выбирайте карту, вытаскивайте, мне не показывайте. Как это обычно происходит? У вас есть карта. Сосредоточьтесь, представьте их и постарайтесь мысленно произнести название карт. Попробуйте с масти, пока слышу только «бубновую». Мысленно назовите карту. Пятерка бубей. Покажите всем. Теперь вы. Я так думаю, что ваша карта тоже бубновая и это – валет. Покажите всем.

Аплодисменты.

Фокусники часто показывают подобные вещи, но я думаю, что будет гораздо интереснее, если это сможет сделать кто-то из вас. Чтобы не было ощущения, что у нас есть подставные люди (мне бы этого хотелось, но бюджет не позволяет), выберем человека. Я брошу бумажку – хорошо, что не камень! – и вы, пожалуйста, бросьте куда-нибудь бумажку. Возьмите ее, не бойтесь. Можно попросить вас и вас подняться сюда? Аплодисменты!

Аплодисменты.

Как вас зовут? Анна? Вставайте сюда. А вас? Алина? Вы встаньте сюда. Скажите, Алина, вы следили, чтобы я не трогал ящик? Это очень важно. Потому что кроме вас, как я понял, никто не следит! Попробуем сделать то же самое. Алина, вы будете передавать мысль, как только что передавали мысль мне. Анна, вы будете ловить мысль, как только что ловил мысль я. Чтобы как-то это можно было подтвердить, мы вот что сделаем: из той же колоды карт вы, Алина, выберете сейчас карту, никому не показывайте, чтобы никто не мог подсказать. Скажите «стоп», и выберете карту. «Стоп» надо сказать, пока колода еще листается. Я понимаю, что мы особо не спешим, не все же!

Смех

Берите карту и никому не показывайте. Мы попробуем перейти сразу на следующий уровень, может быть, получится. Я буду думать об имени какого-нибудь известного человека. Алина, а вы будете его ловить. Положите карту «лицом» вниз, чтобы у вас были свободны руки. Смотрите: я буду держать вас вот так, передавая силу и мысли, а вы будете концентрироваться. Чтобы вас ничего не отвлекало, я попрошу сильно закрыть уши. Прямо сильно. Вы меня слышите? Вот так, посильнее. Смотрите: в вашу голову будут приходить мысли и образы, их может быть масса, масса звуков. Ловите название карты, которую будет передавать вам Алина, и имя какого-нибудь известного человека. Настройтесь. Уши мы будем затыкать для того, чтобы ничего не отвлекало Анну и Алину, и для того, чтобы у меня не было возможности подсказать имя исполнителя. Вы готовы? Настройтесь, чтобы ничто не отвлекало. Раз – настраиваемся, два – настраиваемся, три – затыкаем уши, ловим и передаем информацию.

Скажите, пожалуйста, вы пытались передавать мысль? Пришли какие-то слова, мысли? Не говорите это санитарам!

Смех

Скажите, удалось ли вам «поймать» карту? Покажите, пожалуйста.

Аплодисменты. Вы старались, я это чувствовал! Алина, вам удалось «поймать» имя исполнителя? Максим Галкин? Вы не поверите, я думал про… Максима Галкина!

Аплодисменты. Подождите, куда же вы? Кто мне поверил? А я докажу. Я выбирал вас с помощью бумажки, да? Два случайных человека вышли на эту сцену? Но у этой бумажки есть еще одно предназначение. (разворачивает бумажку, читает): «Максим Галкин». Я считаю, что магия контакта сработала отлично, спасибо вам за помощь, присаживайтесь. Аплодисменты!

Аплодисменты. Ну, а мы можем переходить к следующему блоку, спасибо большое!

Н. Белоголовцев: Спасибо огромное, Николай. Александр, а вам я задам вопрос. Он особенно уместно прозвучит после фантастического выступления Николая, который очаровал абсолютно всех. В мире становится все больше знаний. Огромное количество книг, интернет-сайтов, премий, просветителей и т.п. При этом абсолютно все опросы общественного мнения показывают, что количество людей, которые верят во что-то сверхъестественное, растет. Причем, не только в России. Абсолютно каждый сталкивался с высказываниями «Я этого не куплю никогда, потому что нас этим травят!». У каждого есть знакомая, которая говорит: «Я понимаю, что гомеопатия – это полная ерунда, но она же всех моих знакомых лечит таким образом!». У вас нет ощущения, что вы все равно перманентно проигрываете эту борьбу? И все равно количество людей, которые не верят в ГМО, ДНК, но верят в гомеопатию – их все равно больше, что бы вы ни делали?

А. Панчин: Очень хороший вопрос. Ясно же, что задача просветителя – не убедить всех. Это невозможно. Задача – расширить среду адекватных людей, с которыми можно и интересно общаться, и это попытка в каком-то смысле оказать влияние на общество, по крайней мере, на людей, которые принимают решения, и на журналистов. Если нам удалось переубедить хотя бы часть государственных чиновников и журналистов, то мы могли бы наблюдать после этого положительные тренды в общественных дискуссиях и в тех решениях, которые принимаются. В случае с ГМО мы в каком-то смысле проиграли, потому что те решения, которые принимались, были анти-ГМО, но в вопросе гомеопатии, допустим, мы еще повоюем, посмотрим, что получится.

Н. Белоголовцев: Вы в вопросе телегонии некоторое время назад одержали локальную, но победу.

А. Панчин: Ну да, там было видно, что общество сильно отреагировало. Вы имеете в виду…

Н. Белоголовцев: Я имею в виду нового омбудсмена и скандал со словами, которые то ли она, то ли не она сказала некоторое время назад.

А. Панчин: Уже было бы хорошо, если бы человеку, занимающему важный пост, было бы стыдно говорить такие вещи. Если мы добьемся того, что это будет стыдно демонстрировать, то это уже будет какая-то победа. Потому что от того, что кто-то во что-то верит и заблуждается, не случится сильной катастрофы. Но только если речь не идет о детях, которых вместо нормальных лекарств лечат в серьезных случаях каким-то «фуфломицином». Есть задача информировать людей, чтобы те, кто хочет услышать, услышать.

Н. Белоголовцев: Хорошо, тогда короткий вопрос вдогонку «фуфломицину»: есть же близкий к хрестоматийному пример. Когда один из умнейших людей современности – покойный Стив Джобс – очень долго отказывался лечить свою болезнь более-менее традиционным способом. И огромное количество людей смотрели на него и говорили: «Если уж Стив Джобс позволяет себе такое, то кто я такой, чтобы верить хотя бы чему-нибудь в этом мире?».

А. Панчин: История с Джобсом очень поучительна, потому что у него обнаружили опухоль, которая была операбельна, но он пытался вылечить рак диетой, спортом и альтернативной медициной. Это не очень эффективные способы борьбы с этим заболеванием, опухоль дала метастазы и уже они его добили. История поучительна в том смысле, что даже образованные люди могут ошибаться. Мне кажется, что отсюда надо извлечь позитивный урок всем людям, что, может быть, вы также ошибаетесь, как и он? Ошибаться – нормально, заблуждения есть у всех, но главное, что мы можем сделать – избавляться от них. Главное, к чему призывает этот пример – избавляться от таких предрассудков.

Н. Белоголовцев: Николай, вам короткий вопрос, вдогонку к непостижимому для меня фокусу (хотя многие, наверное, думают, что я-то все понимаю, потому что смотрю на фокусы сзади, но это не так). Нет ли у вас ощущения, что современная наука так же далека от людей, так же волшебна и непонятна, как и то, что вы делаете? Для человека «очаровательный кварк» - я до предпоследней лекции в «ProScience Театре» был уверен, что это шутка, а потом узнал, что так называется микрочастица – так же непонятен, как спиралевидная вилка. Наверное, еще даже более непонятен, потому что эту вилку-то я вижу, а вот кварк – нет.

Н. Фомушин: Мне кажется, что нас окружает очень много действительно удивительных вещей. Природных явлений, достижений науки. Фокусы – это лишь шоу, самые главные чудеса таит в себе все-таки наука. Например, наши современные телефоны 20 лет назад были просто мистикой.

Н. Белоголовцев: Хорошо. Перед следующей порцией чудес еще несколько историй и советов от вас. Хотелось бы спросить так пафосно о книгах, которые «сделали вас – вами», или просто оказали какое-то влияние, изменили вас. Александр, что это была за книга, можете назвать что-то одно?

А. Панчин: Из книг моего детства на меня больше всего повлияла книга «Звездные дневники Йона Тихого» Станислава Лема. Это такая ироничная фантастика, и мне кажется, что она повлияла на мое представление о том, что такое человек. Мы-то называем себя homo sapiens, но не факт, что нас назвала бы так же какая-то инопланетная цивилизация, посетив Землю. Учитывая то огромное количество когнитивных ошибок, которые мы можем найти друг у друга, и учитывая то, как мы вообще существуем. Лем шутил, что нас надо было назвать «трупоглумом тупоумным» или как-то так, учитывая войны и разные акты насилия. Может быть, Лем вовсе не имел в виду развенчать «царский титул» человека, но у него есть пассаж, как он объясняет происхождение жизни на Земле: что такая ужасная планета вовсе не была предназначена для зарождения жизни, но прилетели какие-то пьяные космические матросы, разбросали мусор, взяли лопату, скособоченную влево, и этой лопатой все размешали. А поскольку лопата была скособочена влево, то все аминокислоты у нас закручены влево. И в то же время эта книга – не пасквиль на человечество, потому что он показывает, какие есть огромные возможности: и космические полеты, и какие могут быть этические соображения у людей будущего, что нам нужно смотреть не назад, а вперед, преодолевать наши предрассудки и стремиться к тому, чтобы стать лучше. «Мы никогда не будем идеальными, но мы можем стремиться к тому, чтобы стать лучше».

Н. Белоголовцев: Николай, а вы бы что назвали?

Н. Фомушин: Знаете, сама постановка вопроса странная. Я не верю, что может быть такая книга, чтобы я ее открыл и сказал: «Матерь божия! Теперь я другой!».

Смех

Конечно, на каждом этапе разные книги. Мне мама подарила книгу «250 фокусов», когда мне было, наверное, лет 10. Она лежала-лежала, а когда у меня возникла мысль про фокусы, я ее сразу проштудировал, и для меня там почти откровения были. Что-то надломила эта книга. С другой стороны, сейчас я читаю «Вы, конечно, шутите, мистер Фейман?» – про человека, который изобрел атомную бомбу. Он просто рассказывает в ней про свою жизнь, физика там – постольку, поскольку. И я читаю с радостью – она с юмором написана. И одна мысль: «Надо же! Я же точно такой же, как он! Только с одной разницей – он гениальный»!

Смех

Там есть какие-то шутки и приколы, я понимаю, что я ведь тоже так могу. А потом из этих приколов получается атомная бомба, и я понимаю – нет, не могу!

Поэтому в определенный момент жизни мне очень понравилась книга М.Веллера «Приключения майора Звягина» - такой мощный заряд мотивации, что все в наших руках, мы все можем изменить. А вот такого, как в «Бриллиантовой руке», когда там мальчик идет по воде «аки посуху» – такого у меня не было. Но, может быть, все впереди.

Н. Белоголовцев: Жаль! Я даже представил, как вы перелистываете со 149 на 150 фокус, и в вас что-то надламывается, и ваша судьба решена…

Друзья, у нас сегодня приятный бонус: Александр решил сегодня материализовать книгу для автора лучшего вопроса. Лучший вопрос выберет Александр своим волевым решением, но вы можете заранее начать про это думать. А я бы хотел предложить перейти к третьему лекционному фрагменту.

Факты.

Давайте, перескочим факты про Александра? Александр, мы к ним вернемся, а то Николай превратит меня в жабу.

Я предлагаю поговорить сначала о случайностях. Если я правильно понимаю, мы сейчас будем говорить, что люди часто путают случайности и закономерности, и в том числе поэтому совершают не научные открытия, а научные ошибки?

А. Панчин: Именно так. Ученый Бурхус Скиннер занимался изучением голубей. Для затравки мы посмотрим один из его экспериментов.

Вот голубь, и его обучают поворачиваться против часовой стрелки. Когда птица это делает, загорается лампочка, голубя кормят. Он может легко этому научиться, потому что он не совсем глупый. Их можно научить самым разным вещам, например, играть в настольный теннис – их кормят, когда они забивают голы. Птицы все очень правильно понимают и обучаются. Голубь вполне может нажимать на кнопку, чтобы его покормили. Но что будет, если мы заменим эту кнопку на таймер, который срабатывает в случайный момент времени, независимо от того, что делает голубь? Так получилось, что таймер сработал, когда голубь махал крыльями. Голубь решает махать крыльями все больше и больше. Иногда у него это получается, ему дают еду по таймеру, он машет крыльями еще больше… Скиннер назвал это явление «голубиными предрассудками».

Голуби делали самые разные вещи - те, что они делали в момент получения еды, повторяли это: кто-то бился головой об стенку, кто-то крутил шеей и так далее. Мы смеемся над голубями, а ведь мы не сильно лучше. Черный кот перешел дорогу, потом случилось какое-то несчастье – конечно, виноват черный кот. Вы танцевали танец, потом пошел дождь – вы танцевали «танец дождя». Вам стало легче после похода к целителю – конечно, он помог, а не иммунная система ваша. Мы совершаем ошибку, которая называется «После не значит "вследствие"». Если петух прокукарекал, а потом взошло солнце, то это не значит, что, если петуха зарезать, солнце больше не взойдет.

В эксперименте человеку предложили нажимать на две кнопки, одна из которых не делала вообще ничего, а вторая кнопка давала балл испытуемым после нажатия. И смотрели за поведением испытуемых. И оказалось, что люди нажимали обе кнопки и говорили, что обе кнопки важны в получении вознаграждения. Это прямо рассказывает нам про то, что и в жизни все происходит очень похожим образом. Люди лечатся много и долго, но приписывают эффект чему-то одному: «Важно было сходить к целителю!»

Немецкий нейропсихолог Клаус Конрад сформулировал термин «апофения» – поиск закономерностей среди случайных или бессмысленных данных. Для иллюстрации апофении покажу ролик: будет казаться, что там поют на английском, и вы даже услышите все эти слова. Хотя поют вовсе не по-английски.

Это видео в Интернете называется «O Fortuna Misheard Lyrics» - ваш мозг только что находил слова, которых там не было, и делал это замечательно, потому что мы постоянно видим закономерности там, где их нет. Это совершенно нормально и это имеет отношение к паранормальным явлениям, потому что многие люди могут подключиться к станциям между станциями – и слышать голоса духов или ангелов. Это называется электронно-голосовой феномен, это такое реальное явление в парапсихологии, люди в это верят. Бывают и зрительные примеры апофении – знаменитое «лицо на Марсе», которое не такое уж и лицо, если посмотреть под другим углом. Вообще, мы видим лица там, где их нет, даже на бутербродах.

Оказывается, есть даже исследование, посвященное лицам – это особенно свойственно людям, религиозным и верящим в паранормальное, по сравнению со скептиками. Это еще и выход на крипто-зоологию, когда ищут разных зверушек там, где их нет: вот это – леший, тут – Лох-Несское чудовище, а тут есть где-то снежный человек. Это тоже апофения.

Компьютерная программа Google Deep Dream основана на том, что компьютер обучается распознавать что-то, например, собак или глаза. И потом ему показывают новое изображение и просят найти глаза там, где они могли бы быть. И компьютер их находит, получается достаточно забавно. Компьютер ищет то, чего нет, и в этом плане мы с компьютером похожи.

Склонность людей находить подобные закономерности там, где их нет, и склонность находить совпадения, где их нет, игнорировать фактор случайности была проиллюстрирована красивым, на мой взгляд, экспериментом. Сейчас я буду работать в роли «генератора случайных чисел». Называю числа: 2, 3, 3, 4, 5, 1, 6, 2, 4, 4, 1, 3, 2, 2, 1. Я старался не задумываться при генерации этого набора случайных чисел. В этом случайном наборе чисел будут совпадения, например, 2 после 2, 3 после 3, 4 после 4 и т.д.. Если мы честно кидаем кубик, то количество таких совпадений будет 1/6 от моих попыток, потому что вероятность того, что второе значение совпадает с первым – 1/6. Но оказывается, что у большинства людей таких совпадений будет на 30% меньше, потому что людям кажется, что там слишком много единиц за единицами, двоек за двойками. У тех, кто верит в паранормальное, будет процентов 50 от нормы этих самых повторений, потому что они избегают, не хотят признать, что некоторые последовательности являются случайными, если в них есть такие повторения.

И, как члены экспертного совета премии Гудини, мы можем проиллюстрировать еще одно. Николай напишет натуральное целое число от 1 до 20, я его не знаю. И вы, как экстрасенсы, должны представить, что это будет за число. Зафиксируйте свой вариант ответа, не буду вас спрашивать. Николай? 11? Поднимите руку, кто угадал? Видите, много. Случилось чудо, вероятность вашего угадывания была 5%. Но вероятность того, что угадает кто-то из 100 человек, уже близка к единице.

Есть такой термин, который называется «Закон супербольших чисел». Поскольку людей миллиарды, и каждый день с нами происходит большое количество событий, то, когда мы сталкиваемся с чем-то невероятным, мы думаем – как же это случилось? Но на самом деле такое обязательно должно случиться с кем-нибудь, кто-то обязательно должен выиграть два раза в лотерею подряд, в кого-то семь раз подряд ударит молния. Это, конечно, маловероятные события, но не настолько маловероятные, чтобы в принципе не случиться с кем-нибудь. Люди говорят, что это не может быть случайностью, а на самом деле – может, просто не нужно недооценивать силу случайности. Но еще одна вещь заключается в том, что случайность можно обмануть, и это как раз могут делать иллюзионисты.

Н. Фомушин: Только что мы провели эксперимент с числом. Тут больше 100 человек, мы были уверены, что кто-то отгадает. Я попробую сделать то же самое, но немного по-другому. Конверт, в нем есть некое предсказание. Одна бумажка с числом. Теперь мне нужен кто-то, кто хочет попробовать себя как экстрасенс. Девушка, просто встаньте с места. Я попрошу вас загадать число – от 1 до 50. Число двузначное. Обе цифры этого числа будут нечетные, и обе будут разные. Вы можете загадать число 17, но вы не можете загадать число 33. Какое число вы загадали, скажите, пожалуйста? Число 37. Смотрим в конверт. (На бумажке «37»). Аплодисменты!

Аплодисменты. Скажите, кто еще поднимал руку, а какое число вы загадали? 15? Хорошо, что я вас не выбрал, как знал!

А кто еще загадал «37»? Какие вы молодцы. Теперь повысим ставки. Опять сыграем со случайностями. Мне нужна девушка. Мне в принципе нужна девушка… (Смех). Давайте вы, а то все думают, что вы подставная, а я-то знаю, что вы не подставная! Выходите на сцену. Вставайте сюда. Как вас зовут? Евгения? А здесь у нас совсем не магическим образом появляется стол. Евгения, мы будем доверяться случайностям. У меня есть шесть вариантов, как я могу поприветствовать в данном случае Евгению. Будем подбрасывать кубик. Какое на нем число? 5. Что же сегодня выпадает Евгении? (Смех). Не обращайте внимания, что они тут смеются. Теперь у нас будет пять вариантов. Здесь будет шип – десятисантиметровый наконечник лома. Убедитесь, что он настоящий, не пораньтесь. Подходите, положите руку на шип и начинайте давить. Что вы чувствуете? Больно? Что и требовалось доказать – шип не уходит в подставку. Сейчас вы накроете произвольным образом подставки стаканчиками, накрывайте. И расставьте в ряд. А вы – идите сюда. Теперь, Евгения, идите ко мне, ваша задача – перекрывать оператора, чтобы он ничего не увидел, а ваша – перекрывать всех остальных, чтобы мне не мог никто подсказать. Еще раз перемешать. Я сейчас немного похож на эксбициониста, да? Готово? Можно присаживаться. Я – за безопасность экспериментов. Спиртик.

Евгения: Вы думаете, это заразно?

Н. Фомушин: Нет, я просто хочу выпить. Руку смажете? Нет? Ваше дело. Идите сюда. Вы видели, что там, потрогали рукой. У нас есть пять стаканчиков. Сейчас посмотрите и выберете любой. Покажите. (Хлопает по стакану). В принципе, мне сейчас ничего не угрожало, вероятность того, что я поранюсь – 20%. Точно спирт не нужен. Чтобы как-то уравновесить шансы, я тоже выберу. Бейте, бейте. (Звук удара). Евгения, дайте руку.

Смех в зале. Понимаете, у меня через два дня еще выступление на корпоративе, я не могу рисковать.

Смех

Евгения, у нас сейчас есть три стаканчика. Как вы думаете, где находится шип? Вам нужно выбрать один, где, по вашему мнению, находится шип. Здесь? Как говорила моя мама: «Послушай женщину, и сделай все наоборот». (Удар по стаканчику). Евгения, смотрите: у нас осталось 2 стаканчика. Возьмите мою руку, поднесите к одному из них. А теперь свою руку – над вторым. Теперь нам нужно прийти к волевому решению – кто бьет. Я поясню: я – иллюзионист, руки приносят мне деньги, а вы кем работаете? Сегодня повезло. Аплодисменты для Евгении!

Аплодисменты.

Н. Белоголовцев: Моя стратегическая позиция позади стола снова не принесла никаких результатов. Задам вам вопрос: последние выборы в США показали крайне интересную ситуацию, когда чем ближе американцы подходили к дате выборов, тем больше они верили в выдуманные новости – фейк ньюс. И за несколько дней до выборов количество фейков в Фейсбуке, главном новостном источнике американцев, превысило количество новостей реальных. Социологи говорят, что все переволновались и начали верить во что ни попадя. И многие сделали из этого простой вывод: людям нужна какая-то магическая опора, когда они нервничают. Не кажется ли вам, что люди – абсолютно все, абсолютно во все времена – всегда будут верить во что-то. На любом этапе развития науки подавляющее большинство людей в стрессовых ситуациях будут верить не вам, а Николаю, или кому-то, кто их обманывает. Производителям фейковых новостей?

А. Панчин: Ну, если будут верить Николаю, это еще не страшно. Я не видел эту статистику, но, если предположить, что это правда… На самом деле есть исследования, показывающие, что в условиях очень неопределенной ситуации, при высоких рисках, люди мыслят гораздо менее критически. Это правда. Поэтому говорят, что «в окопах атеистов не бывает». Конечно, это не так, но я не удивлюсь, если люди кардинально изменят свою точку зрения под угрозой смерти. Что впрочем, не делает новую точку зрения правильной. В научно-популярной тусовке есть дискуссия о том, что мы должны делать, что мы можем делать для того, чтобы ситуация была лучше, чем она есть. Кто-то говорит, что мы должны давать научные новости, а есть точка зрения, что можно не кормить человека рыбой на два дня, а дать ему удочку, и он будет кормить себя всю жизнь. Может быть, задача состоит в том, что надо привить людям некое критическое мышление, критическое отношение к реальности – что источники нужно перепроверять, докапываться до первоисточника, не верить в любую фейковую новость. Должна быть ссылка на то, кто первый это сказал. «Британские ученые» – должна быть ссылка на это исследование британских ученых. Как оно было устроено? Где описано? И уже этого достаточно, чтобы много фейковых новостей отфильтровать. И наша лекция сегодня – это попытка показать, как можно пытаться это критическое мышление иллюстрировать.

Н. Белоголовцев: Тогда короткий вопрос вдогонку к критическому мышлению: вы верите, что в науке, в обществе когда-нибудь наступит момент, когда ученые смогут объяснить все или практически все? Я имею в виду вот что: фокус с загаданным числом 8 или числом 13, простые математические действия показывают, что вероятность того, что кто-то в этой аудитории загадает это число, близка к 100%. Понятно, что человек может купить два лотерейных билета подряд и выиграть, потому что миллионы людей их покупают – и дальше простые математические действия. И здесь что-то невероятное объясняется простой математикой. Но, как мне кажется, есть большое количество ситуаций, которые сейчас довольно сложно объяснить научным путем: тяжело больной человек выздоравливает – доктор не понимает, почему он выздоравливает. Человек думает, что это чудо. Вы верите, что общество и наука дойдут до такой стадии, когда не останется докторов, говорящих «Я не знаю, почему ты выздоровел», «Я не знаю, почему это с тобой случилось»? Или у нас всегда будет такая прослойка для чуда в жизни?

А. Панчин: Очень близкая к этому ситуация вполне возможна. Хотя понятно и то, что иногда причину выздоровления нельзя назвать ровно потому, что этих причин много. Но я думаю, что все, что касается макромира, в итоге можно теоретически прогнозировать. Я не физик, но думаю, что в физике микромира есть место принципиальным случайностям, например распад атома. Но за счет того, что события в макромире очень редко зависят от событий в микромире, для понимания того, почему человек выздоровел, все это неважно, но это не значит, что в мире принципиально нет случайностей. Они есть – когда распадется конкретный атом, мы точно сказать не можем, но для большого количества атомов мы можем сказать, когда распадется половина из них. Принципиальные случайности возможны, все предсказать будет невозможно, но я думаю, что в макромире со временем мы научимся предсказывать все, что имеет хоть какое-то более-менее важное значение.

Н. Белоголовцев: А когда?

А. Панчин: В разных областях – по-разному. Сейчас самым интересным было бы научиться читать мысли с помощью какого-нибудь нейроинтерфейса. Была интересная статья в журнале о том, как людям показывали картинки с цифрами и буквами, сканировали их мозг, а потом угадывали, что же видит человек, глядя на скан его мозга. Уже некоторые технологии дошли до того, что мы, по сути, можем читать некоторые мысли. Не все, но можем сказать, что человек видит. Для того, чтобы читать мысли предложениями, еще лет 100 нужно.

Н. Белоголовцев: Про распад атомов и про случайности – ровно на прошлой лекции мы об этом говорили, можно просмотреть записи. Сейчас – обещанные факты о вас.

М. Блохина: Факт первый. Не бояться других людей, выступая на сцене, Александру помогает опыт парных танцев.

Н. Белоголовцев: Я-то думал, что за воображаемого партнера вы держите?

Н. Фомушин: А я думал, что вы спросите – почему мы вдвоем?

Смех

Н. Белоголовцев: Николай, я не настолько бестактен!

М. Блохина: Факт второй. Александр пишет новую книгу про паранормальные явления и почему люди в них верят.

Факт третий. Он очень хочет, чтобы знания были доступны всем.

Н. Белоголовцев: Огромное спасибо! Не знаю, стоит ли просить вас прокомментировать, Александр, или сразу перейти к фактам о Николае?

А. Панчин: К фактам о Николае.

Н. Белоголовцев: Хорошо. К фактам о Николае идем.

М. Блохина: Факт первый. Николай коллекционирует односолодовый шотландский виски, сейчас в его коллекции около 60 бутылок. При этом пьет мало и очень редко.

Н. Белоголовцев: В отличие от Александра, у Николая нет про доступность всем. В этом тезисе.

М. Блохина: Факт второй. В настоящий момент вместе с другом и напарником Дамиром Гудвиным разрабатывает новое направление шоу, которое идет дальше ментальных иллюзий. Это направление они называют «брейнхакингом» или технологией взлома сознания. Это гремучая смесь самых разных инструментов и техник, позволяющих воздействовать на волю и выбор человека.

Факт третий. У Николая четыре высших образования: финансовый менеджмент, юриспруденция, международный бизнес и менеджмент высоких технологий. По завершению обучения Николай Фомушин работал в сферах биофармацевтики и международного образования.

Аплодисменты.

Н. Белоголовцев: Здесь хочется пошутить после информации о биофармацевтике про нелюбовь к гомеопатам, но – задавлю в себе эту шутку. Что же, джентльмены, теперь – наш финальный блок, и в нем речь пойдет про эксперименты, которым можно или нельзя доверять и которые, в том числе, могут заводить науку в тупик. Я ничего не переврал?

А. Панчин: Все правильно.

Н. Белоголовцев: Прошу вас.

А. Панчин: Поскольку мы – члены экспертного совета премии Гудини, то наша главная задача – сделать так, чтобы эксперименты, которые мы ставим, были валидны с научной точки зрения, чтобы там не было каких-то очевидных ляпов. И здесь нам помогает негативный опыт других коллег, которые в тот или иной момент времени ошибались и делали эксперименты неправильно. Эти примеры могут нас чему-то научить.

Одна история – про эксперименты на мышах. Этих мышей делили на «умных» и «глупых». «Умные» мыши хорошо проходят лабиринт, согласно определению в эксперименте, а «глупые» проходят лабиринт плохо. Брали экспериментаторы «умных» мышей, скрещивали их с «умными» мышами и, как можно догадаться, получали более умных мышей. Они брали «глупых» мышей, скрещивали их с «глупыми» мышами и… как ни странно, получали более «умных» мышей. Это ни в какие ворота не шло, надо было ответить, как же так получается. Авторы пришли к некоторой парапсихологической теории информационного поля: что, когда вы обучаете одну мышку, обучаются все мышки во Вселенной. На этой гипотезе они в некоторой степени настаивали, но потом оказалось, что этот эксперимент не воспроизводится, если добавить несущественную деталь: после каждого эксперимента лабиринт нужно помыть. Если его помыть, то исчезают запахи, по которым все мышки в эксперименте, ориентируются в этом лабиринте. Мораль такая: эксперимент в науке должен быть чистым.

Смех

Вы должны устранить всякие «косяки», которые могли бы на него повлиять. Вторая история касается телепатии. Эту историю пересказывают из уст в уста, я рассказываю ее так, как мне ее рассказали. Были крысы, и экспериментаторы сажали их в клетки парами. Они живут в паре, и это позволяет им наладить эмоциональную связь друг с другом. После этого крыс разбивают на две группы: экспериментальную и контрольную. Дальше крыс, которые жили вместе, разделяют. Теперь они живут в разных клетках, больше друг друга не видят, не чувствуют, не слышат, никакие известные каналы передачи информации использованы между ними больше быть не могут. И дальше одну крысу морят голодом, а у другой крысы еды вдоволь. И смотрят, как она набирает вес. А в контрольной группе всех крыс кормят. И оказалось, что напарница крысы, которая голодает, ест больше. Это объясняли так, что чувство голода передается телепатически от одного животного к другому, если между ними была налажена эмоциональная связь. Про этот эксперимент услышал один математик, который сказал: «Вы знаете, я хочу поучаствовать в этом эксперименте».

Его приняли в команду. Но он был очень большим занудой, и начал придираться: «Почему вы в этом эксперименте взяли эту крысу и эту и поместили их вместе?» Ему отвечают: «Ну, мы случайно взяли крысу и поместили ее в клетку». – «Нет, вы не случайно взяли эту крысу! Вы выбрали именно эту крысу. Давайте, пронумеруем крыс, и вы будете случайным образом определять, каких крыс вы посадите вместе». Это было сделано – на этапе, когда определялось, какая клетка пойдет в какую группу, каких крыс сажать вместе, и на этапе, когда определялось, какую крысу нужно морить голодом, а за какой – наблюдать. И оказалось, что такая процедура, которая называется «рандомизация», полностью устранила весь эффект. По-видимому, экспериментаторы, сами того не желая, подбирали тех крыс, которые больше едят. Они за ними наблюдают, видят, что одна крыса активная, хорошо ест, а другая сидит и не ест, у нее депрессия. И они ее в другую группу сажали. Даже если вы – честный ученый и хотите поставить аккуратный эксперимент, вы должны исключить возможность влияния.

Третья история возвращает нас к симпатической магии. Этот человек - Жак Бенвенист, он – дважды лауреат Шнобелевской премии (пародия на Ноблевскую), я другого дважды лауреата не знаю. Он «открыл», что вода является разумной жидкостью и обладает памятью, и что сохраненная в ней информация может быть передана по телефону или интернету. На основании второго открытия в России есть компания, которая предлагает вам скачать из интернета лекарство, записать его на компакт-диск, потом на этот компакт-диск вы ставите стакан с водой. И вода у вас заряжается и после этого лечит вас от всего, что только можно. Нет, я серьезно! Его открытие имеет очень важное отношение к гомеопатии. Число Авогадро – столько примерно молекул содержится в 18 граммах воды. Это очень большое число, но, как мы уже выяснили, в гомеопатии так сильно все разбавляют, что ничего не остается. Но Бенвенист говорил, что эта волшебная вода оказывает на определенные клетки человека иное воздействие, чем просто вода. Это исследование было опубликовано в одном из самых авторитетных научных журналах – «Nature», но с комментарием от редактора, что, вообще-то, это бред. «Есть данные эксперимента, но мы в это не верим и будем это проверять». И в лабораторию к Бенвенисту отправился Джон Меддокс, главный редактор Nature того времени, а также один физик и Джеймс Ренди, который, собственно, организовал премию Гудини, фокусник. И вот они приехали – ученый с фокусником, и обнаружили, что Бенвенист знает, где у него волшебная вода, до измерений. Они решили, что надо все скрыть, эксперимент повторить: пробирки пронумеровали, сделали шифр, шифр положили в конверт, конверт приклеили к потолку в лаборатории. Пишут, что так и было! Провели все измерения, потом вскрыли конверт и оказалось, что ничего не воспроизводится. Снова опубликовали результаты эксперимента в журнале Nature, и на этом вопрос как бы был закрыт. Но Бенвенист и его последователи продолжали делать эксперименты, причем продолжали делать их неправильно. Может быть, на это повлиял тот факт, что Бенвениста финансировала гомеопатическая компания «Буарон». Может быть, и нет, но такая точка зрения есть.

Мы в премии Гудини исходим из предположения, что заявления экстрасенсов невероятные, скорее всего, они не подтвердятся, поэтому вероятность успеха в наших испытаниях должна быть столь же невероятной. Как говорил Карл Саган, популяризатор науки, невероятные заявления требуют невероятных подтверждений. И мы попытались предотвратить более-менее все возможные казусы, которые могли бы помочь жульничать в наших испытаниях.

Вот одна из наших испытуемых – она сказала, что может сопоставить предмет, который есть у человека, и этого человека, что она скажет, кому из нескольких человек принадлежит какой паспорт. Было 12 человек и 12 паспортов без обложек. Паспорта были перемешаны и заклеены, чтобы нельзя было подсмотреть. Эти люди сами не могли видеть своих паспортов, если бы человек узнал свой паспорт, он мог бы подсказать. Результат этой дамы – 12 минусов, хотя один паспорт она могла бы угадать, но – не повезло.

Другая испытуемая сказала, что может общаться с дУхами умерших и может рассказать обстоятельства смерти человека по его фотографии. Был сделан список фотографий и список обстоятельств смерти, испытуемая получала набор фотографий и набор обстоятельств смерти, которые она должна была сопоставить. Единственный человек, который знал соответствия, в студии не присутствовал. Результаты были все отрицательными.

По этому регламенту у нас было две испытуемых – одна общалась с мертвыми, другая гадала по картам Таро. Разницы нет – можете общаться с мертвыми, можете гадать по картам.

Вот это – наша первая испытуемая, финалистка «Битвы экстрасенсов» Бахыт Жуматова. Она сказала, что чувствует деньги. Такая формулировка, конечно, не паранормальная способность, но она утверждала, что чувствует их паранормальным способом, в частности, в «Битве экстрасенсов» она находила их, спрятанные в квартире.

Но, когда вы ищете деньги, спрятанные в квартире, там могут быть другие люди, и они могут вам подсказать, даже если они этого сделать не хотят. Вольф Мессинг, например, использовал такой прием – он брал какого-нибудь человека за руку. Однажды таким человеком был мой дедушка, который его просто отвел, потому что ему стало Мессинга жалко.

Смех

Чтобы исключить все эти факторы, обстановка у нас была такая: одну купюру клали в один из десяти пронумерованных конвертов, используя генератор случайных чисел. В остальные конверты клали бумажку. После этого клавший уходил и не показывался до конца эксперимента. Приходил второй человек, не знающий, в каком конверте лежат деньги, и раскладывал случайным образом конверты по ящикам. И тоже уходил. Приходил третий человек и перетасовывал ящики. Все! Никто в мире не знает, где деньги. И в этих условиях деньги не были найдены ни с первой, ни со второй попытки в десяти ящиках. После этого эксперимент был прекращен, потому что по условиям нужны были три правильных ответа из четырех, она дала два неправильных.

Все эти люди были в себе уверены. А когда у них не получалось, они удивлялись. Понятно, что эти эксперименты не могут показать, что экстрасенсов в принципе не существует, но они показывают очень важный урок по поводу критического мышления: что, даже если вы в чем-то уверены, это может быть неправдой. Собственно, в этом и суть, на мой взгляд, премии Гудини, и поэтому мы пытаемся учить критическому мышлению. Сейчас Николай нам снова проиллюстрирует обманчивость наших предположений.

Н. Фомушин: Хотел тоже поговорить про эксперименты. Когда вы общаетесь с цыганами или еще какими-то экстрасенсами, вам кажется, что они не могут вас обмануть. Иногда за тем, что они делают, стоят определенные секреты. Даже не иллюзионистов, а секреты психологии. Я попытаюсь показать и немного рассказать, не раскрывая секретов. Есть желающие? Нужно три человека.

Юлия, Ася и Евгений, пожалуйста. У нас есть коробочка, в ней – несколько предметов. Возьмите по предмету и зажмите в руке. Важный момент: зажмите в руке, но попытайтесь сделать так, чтобы во второй руке было ощущение предмета. Берите по предмету. Я постараюсь отгадать, в какой руке спрятан предмет. Мне можно даже не смотреть. Я могу ударить по руке один раз и второй раз. Может быть, вы заметили, что одна рука «ходит», а другая как бы напряжена? Потому что есть идеомоторный эффект. Более того, постарайтесь замереть. Когда вы зажимаете в руке монетку, чаще всего люди или «стреляют» глазами, или «смотрят» носом. У вас – в этой руке. Покажите, я прав? Это ножичек.

Аплодисменты.

А сейчас я попытаюсь отгадать не только в какой руке предмет, но и что это за предмет. Две руки вот так, да, разведите. Смотрите: если мы просто прикладываем… Подождите, я волнуюсь! У нас есть несколько предметов, да? Сейчас смотрите на меня и в любом случае говорите «Да», даже, если вам придется соврать. У вас в руке нож? – Да. У вас в руках пробка? – Да. У вас в руках ракушка? - Да. У вас в руках грецкий орех? – Да. У вас в руках… это неважно. Еще раз. Подумайте о руке, в которой у вас находится предмет. Грецкий орех находится в этой руке!

Аплодисменты.

Вы говорите «да, да», а вот когда речь идет об истинном предмете, человек может немного кивнуть. Теперь с вами. Для чистоты эксперимента я верну предметы, вы – тоже, и возьмите еще один раз, чтобы никто не видел, один предмет. Вы уже знаете техники, которые я могу использовать. Выставьте руку. Думайте о предмете. Я прошу вас мысленно представить предмет, который вы держите в одной из рук. Думайте. Думайте сначала о руке, что это может быть. Это может быть палочка. Это может быть пробка. Это может быть монета, это может быть ножик. Понимаете, что сенсорика не всегда работает. Юлия, вы очень хорошо стоите, давайте, мы с вами попробуем другой способ. Я прошу вас не показывать никому предмет, пройдите на свое место и держите предмет так, чтобы его никто не видел. Мы еще к вам вернемся. И вы тоже спускайтесь.

Аплодисменты. Я пояснил, какие техники могут стоять за этим. Здесь говорили про телепатию – возможна ли она? Я сегодня отгадывал карты. Смотрите – у меня в руках большая колода карт. Я выходил в гримерку и перевернул одну-единственную карту. Я спрошу сейчас вас: как вам кажется, прислушайтесь к внутреннему голосу - перевернутая карта красного или черного цвета?

Черного? Хорошо. Теперь вы: как вы думаете, какой она масти, пиковой или крестовой? Пики? Хорошо. Теперь вы: как вы думаете, двойка или тройка? Дама? Дама пик? Вы уверены? Нет? А уж насколько я не уверен… Смотрите: в этой колоде все карты лежат «лицом» вверх, и только одна карта перевернута. Разворачиваю.

Аплодисменты.

Как вы понимаете, это доказывает, что телепатия существует. Но есть еще один момент, на котором я хотел бы закончить выступление. С самого начала я обратил ваше внимание на коробку, которая здесь находится. Давайте отгадаем карту. Карту какого-нибудь банка, которая есть у каждого из вас. Никита, выбери, пожалуйста, любого человека из зала. Пожалуйста, попытайтесь в голове услышать имя какого-нибудь известного человека и произнесите это имя. Конечно, сейчас. Максим? Оно с чем-то связано или просто пришло в голову? Просто. Хорошо. Александр, выбери, пожалуйста, какого-нибудь человека. Хорошо. Скажите, вы доверяете своему банку? Тогда выберете, пожалуйста, какой-нибудь другой банк. Назовите громко. ВТБ. Максим обслуживается у нас в ВТБ банке – Максим, ВТБ. Неплохо. На любой карте есть номер. 16 цифр. Сократим до четырех, а то всем еще домой добираться. Вот девушка, вы, назовите, пожалуйста, первую цифру из четырех. Два? Хорошо. Записали. Теперь вы назовите вторую цифру. Четыре? Хорошо. Следующую цифру скажите вы. Девять. Хорошо. И еще? Девять. 2499.

У нас есть Максим, который обслуживается в банке ВТБ и его карта заканчивается на 2499. Я предлагаю вам сходить в ВТБ и спросить, есть ли у них клиент Максим (смех), и посмотрим, что будет. Но это еще не все. Всем видно коробку? Приподнимем ее, чтобы всем было видно. Я к ней не прикасался, она закрыта на ключ. Сейчас открываем ключом. Здесь есть один предмет – некая колба. А в колбе есть сверток. На котором изображена карта – банк ВТБ, заканчивается на 2499. Принадлежит Максиму неГалкину! Вы фамилию Максима не уточнили. И за мной еще один должок: Юлия, скажите, пожалуйста, что вы выбрали? Палочка?

Аплодисменты.

Лекция посвящена тому, что надо всегда сохранять свое мышление трезвым. Но, если вы общаетесь с фокусниками, иногда можно позволить себе верить в чудо. Верьте в чудеса, спасибо!

Н. Белоголовцев: Аплодисменты еще раз!

Аплодисменты.

Джентльмены, в течение всего вечера мы говорили про премию Гарри Гудини, из чего я делаю вывод, что вам нравятся виртуальные деньги. Тогда я попрошу вас, Николай, вручить виртуальный Гран-при FISM, а вас, Александр – виртуальную Нобелевскую премию. Кому бы вы их вручили?

Н. Фомушин: FISM – это аналог олимпиады, это международные соревнования фокусников, проходят раз в три года, и есть Гран-при – кто самый крутой по очкам во всех номинациях.

Н. Белоголовцев: Кому бы вы вручили эту премию, если бы это решение зависело только от вас? Николай, начнем не с Александра, а с вас.

Н. Фомушин: Дэвиду Копперфильду, даже не раздумывая. Я думаю, что все про него слышали, это имя уже стало нарицательным. Я начал заниматься фокусами, благодаря Копперфильду – я не мог спать, потому что настолько меня это поражало. Даже одного FISMа здесь мало. Кстати, Копперфильд – самый богатый иллюзионист, его состояние оценивается около 1 миллиарда долларов.

Н. Белоголовцев: Да уж, и не так нужна ему эта премия, получается… Александр, более приземленная Нобелевка?

А. Панчин: Очень неблагодарная роль – угадывать вручение Нобелевской премии…

Н. Белоголовцев: Кстати, в сериале «Симпсоны» были угаданы лауреаты Нобелевской премии, если кто не знает!

А. Панчин: Я не знаю конкретного ученого, но знаю, за что премию должны дать. Это технологии «Сrispr-Cas9», редактирование генома, потому что это – генная инженерия будущего. Вы можете запрограммировать белок, чтобы он нашел очень точно участок в ДНК, и сделал там крошечный разрез. Это совершенно новые перспективы в медицине, в лечении наследственных заболеваний. Генные инженеры программируют теперь на живых организмах, совершенно замечательно. Кому дать – крайне сложно сказать, потому что очень большое количество людей в этом поучаствовало, но то, что дадут за это премию, у меня сомнений нет.

Н. Белоголовцев: У вас есть возможность задать вопросы героям нашего представления, друзья.

Вопрос: Мир вокруг людей меняется, но при этом никакой эволюции в существе человека не происходит. Как это объяснить с точки зрения науки и магии, зная все закономерности? Люди повторяют одно и то же и никак не меняются.

А. Панчин: Вы говорите про биологию или про мышление? Если говорить про биологию, то процессы эволюции происходят очень медленно. Должно пройти очень много времени, чтобы эти процессы стали видны, чтобы люди изменились биологически. Наши мозги уязвимы к определенного рода ошибкам. Законы симпатической магии произрастают не просто так, а из того, как наши мозги вообще устроены. От некоторых заблуждений очень сложно будет избавиться ровно потому, что сложно избавиться от этих когнитивных ошибок. Правда, мы можем надеяться, что в будущем найдем какое-то секретное слово, которое позволит от таких заблуждений избавляться. Но пока что такого не найдено.

Н. Фомушин: Мне кажется, что мир меняется, и меняется очень быстро. Это мое личное мнение, не фокусника, а человека. Для фундаментальных вещей нужно, конечно, больше времени, но все меняется и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону.

Вопрос: Премию Гудини так никто и не получил среди паранормальных людей. А как вы относитесь к астрологии? На премию Гудини претендовали один или два астролога, но они не прошли.

А. Панчин: Премия Гудини пока не тестировала астрологов. По крайней мере, их заявки не были астрологическими. С точки зрения премии астрология ничем не отличается от других паранормальных заявлений, мы готовы рассматривать их наравне со всеми. На тему астрологии проводилось очень много экспериментов еще до нас. Например, взяли очень успешных школьников и детей с умственным отставанием в развитии, две крайности развития человека. Десятки астрологов по отдельности и целый астрологический институт должен был определять, кто есть кто по гороскопу. Все провалились. Еще был эксперимент: астрологам предоставили набор данных о людях, которые они запросили, и набор натальных карт, перемешанный случайным образом, и астрологи должны были сопоставить одно и другое. И опять же – не больше попаданий, чем случайное угадывание. До сих пор никто не продемонстрировал, что астрология хоть как-то работает.

Н. Фомушин: У меня астрология не вызывает вопросов. Иллюзионисты также занимаются гаданием. В астрологии в основе гороскопов, например, лежат определенные принципы. Мы часто выбираем информацию, которая нам больше подходит, и добавляем ей какое-то значение. Если что-то идет не совсем гладко, мы это списываем. Выбираем наиболее подходящее себе. Хлеще гороскопов только сонники – хоть так можно трактовать, хоть эдак. Алмаз приснился – то ли богатство, то ли изнасилование, как хочешь трактуй.

Вопрос: Скажите, у вас есть планы на выступление вдвоем еще?

Н. Фомушин: Вы думаете, Александр не простит мне шутку про парные танцы?

Смех

А. Панчин: В следующий раз будем выступать втроем, да еще и с парными танцами. А на самом деле, это не первое наше выступление вдвоем. Еще мы выступали втроем, с психологом. Мне очень нравятся выступления вдвоем, очень необычно и интересно.

Вопрос: Занудный вопрос такой: как вы боритесь с нападками людей, которые говорят вам, что все, что сейчас знает наука, это совсем мало, и мы не знаем гораздо большего, чем знаем?

А. Панчин: Посмотрите лекцию физика Шона Кэрролла, которая называется «От частиц к людям», где он объясняет, что то, что касается макромира на уровне физики, все, что может повлиять на нас на уровне макромира, все это более-менее хорошо представляется в рамках общей теории поля. И если есть какие-то силы или частицы, которые нам не известны, то их влиянием можно пренебречь, потому что оно очень ничтожно в любом смысле.

Н. Фомушин: Имея опыт выступления на крупных дагестанских свадьбах, где стреляли и под ноги и вверх, я понимаю, что ваш вопрос – это не самое страшное, что у меня могут спросить и что со мной может произойти. Это вопрос из разряда «А что, если бы…» Ну, и ответ будет такой.

Н. Белоголовцев: Последний вопрос, пожалуйста.

Вопрос: Вопрос к Александру: скажите, с вашей точки зрения психология – это наука?

А. Панчин: Безусловно, в области психологии существуют научные исследования, абсолютно корректные. Как и исследования сомнительного качества. Конечно, психология – это в целом, наука. К сожалению, там много странных исследований плохого качества, но это проблема многих областей науки.

Н. Фомушин: Позволю дополнить, что психология – это наука, на которой легче всего спекулировать. Это и порождает множество слухов, и может испортить репутацию.

Н. Белоголовцев: Хорошо, джентльмены. У меня для вас небольшие подарки – «ProScience-вешалки», так как театр начинается с вешалки.

А. Панчин: А я должен объявить победителя в вопросах… Давайте за «занудный вопрос» дадим приз? Где я отвечал про Шона Кэрролла.

Н. Белоголовцев: Большое спасибо всем, что были сегодня с нами!

А. Панчин: Последняя реплика: Карл Саган говорил, что всегда полезно держать разум открытым, но, если вы откроете его слишком широко, мозги выпадут.

Н. Белоголовцев: До новых встреч!