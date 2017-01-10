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10 января 2017, 12:39
Башар Асад Сирия
Анна Сакоян

Сирия: перспектива мирных переговоров

Президент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад

В воскресенье президент Сирии Башар Асад впервые с момента взятия Алеппо дал интервью французским журналистам. В этом интервью он заявил о своей готовности вести мирные переговоры.

Асад, пишет AlJazeera, заявил, что его правительство готово к мирным переговорам в Астане, которые собираются провести Россия и Турция. Турция предлагает начать процесс с последней недели января. Также AlJazeera, ссылаясь на сообщения французских политиков, пишет, что Асад изъявлял готовность к переговорам, в том числе с повстанцами, воевавшими против его правительства (за исключением джихадистских организаций). При этом он высказывался в оптимистическом ключе и утверждал, что собирается помириться со всеми своими оппонентами при условии, что они сложат оружие. Более того, Асад, может быть, даже готов признать, что его правительство допустило в свое время ошибки, которые достойны осуждения и сожаления.

Reuters пишет, что режим прекращения огня, установленный в Сирии Россией и Турцией, в понедельник оказался под угрозой срыва из-за противостояния между повстанцами и сирийской армии. В первую очередь, это связано с противостоянием с силами оппозиции, захватившими возле Дамаска его главный водный ресурс. При этом, как и в предыдущих случаях с перемириями, обе стороны обвиняют друг друга в нарушении условий. В то же время, в интервью французским СМИ Асад заявил о готовности к переговорам.

Автор отмечает, что в течение почти шестилетней гражданской войны оппоненты Асада настаивали на том, что мир возможен только в том случае, если он уйдет в отставку. Однако с тех пор как Россия вмешалась в сирийский конфликт в 2015 г., у Асада появились значительные преимущества, что позволило ему занять более уверенную позицию. Кульминацией стало взятие Алеппо. После этого Россия в соавторстве с Турцией, а также Ираном предприняла новую попытку мирного урегулирования, на этот раз без участия США.

 
Сторонники Асада фотографируются на фоне плаката.

Напряженность, отмечает автор, усугубляется еще и тем, что правительственные силы склонны считать захватчиков водных ресурсов террористами, на которых не распространяется действие перемирия, в то время как оппозиция отрицает, что территорию занимают джихадисты. ООН уже указывала на то, что в Дамаске на протяжение более чем двух недель 5,5 млн. жителей живут фактически без подачи воды. При этом ООН не оговаривает, кто в этом виноват, а повстанцы возлагают ответственность на Асада.

NY Times по поводу заявлений Асада ограничилась публикацией материала Associated Press, где говорится, что Асад сомневается в благонадежности оппозиционных группировок, поддерживаемых Западом и Саудовской Аравией. Однако, отмечается в материале, Асад подчеркнул, что у переговоров нет предустановленного сценария, то есть обсуждать можно любые варианты, хотя исход этих обсуждений предугадать невозможно. Предыдущие мирные переговоры строились вокруг вопроса о том, останется ли Асад еще на некоторое время у власти. В этот раз Асад сказал, что такие вопросы можно решать только в порядке референдума, и такой сценарий тоже можно рассмотреть.

Авторы отмечают, что США, вероятно, тоже пригласят к участию в переговорах (если они состоятся), но на более позднем этапе. Вероятно, это связано с тем, что с уходящей администрацией президента США Барака Обамы у России сложились натянутые отношения, поэтому организаторы ждут того момента, когда можно будет сотрудничать со администрацией следующего президента Дональда Трампа.

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