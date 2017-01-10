Топ новостей 10 января
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву продлили домашний арест, появились сообщения об обнаружении фрагментов разбившегося Ту-154 на пляже в Сочи, сервис AliExpress возобновил доставку товаров в Россию.
Суд отказался выпустить Улюкаева под подписку
Басманный суд Москвы отказался изменить меру пресечения в виде домашнего ареста, ранее назначенного бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. Суд согласился с доводами обвинения и продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля. Наложенные ранее ограничения сохранены: Улюкаеву запрещено покидать пределы квартиры без разрешения следователя, пользоваться любыми средствами связи, кроме номеров экстренных служб, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, следователей, защитников и сотрудников ФСИН.
В Сочи на пляже санатория обнаружены останки тел и обломки Ту-154
Сотрудники охраны сочинского санатория «Бургас» обнаружили при осмотре территории пляжа необычные предметы, которые прибило к берегу. Предположительно, речь идет о деталях самолета Ту-154, потерпевшего крушение в декабре 2016 года, а также о фрагментах тел погибших: «На пляже санатория были обнаружены вентилятор, кресло, панель и микросхема. По предварительным данным, детали принадлежат самолету ТУ-154, который упал в акваторию Черного моря 25 декабря 2016 года. Также в ходе осмотра прибрежной территории санатория был обнаружен фрагмент кости длиной 10–15 сантиметров».
СМИ сообщили о восстановлении AliExpress доставки товаров в Россию
Китайский интернет-ритейлер AliExpress возобновил предоставление услуги экспресс-доставки товаров в Россию. Как сообщил агентству глава российского представительства Alibaba Group Марк Завадский, AliExpress планирует возобновить работу с логистической компанией SPSR до конца недели.
Минюст пояснил инициативу взыскания у должника единственного жилья
Законопроект, который позволит забирать у должника единственное жилье в счет погашения кредита, затронет исключительно тех должников, жилищные условия которых превышают их потребности. «Взыскание может быть обращено на принадлежащее гражданину-должнику единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение, только если его размер и стоимость явно превышают уровень, достаточный для обеспечения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище. При этом учитывается как площадь жилого помещения, так и его рыночная стоимость», — пояснили в министерстве.
В Минюсте предложили лишать должников единственного жильяhttps://t.co/KEdiQmVVWC pic.twitter.com/ExeNNaoRjn— Лентач (@oldLentach) 9 января 2017 г.
Минздрав предложил включить лечение от курения в ОМС
Один из пунктов подготовленной Минздравом РФ антитабачной концепции предусматривает лечение табачной зависимости в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме того, используемые для этого препараты будут внесены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Песков прокомментировал расширение «списка Магнитского»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает решение Министерства финансов США о расширении «списка Магнитского» на пять российских граждан дополнительной мерой усиления деградации отношений между Москвой и Вашингтоном. Напомним, «список Магнитского» пополнили глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, Дмитрий Ковтун, Геннадий Плаксин, Станислав Гордиевский и Андрей Луговой.
Глава Следственного Комитета РФ возбудил уголовное дело на Госдеп США по факту внесения его имени в санкционный список Магнитского. pic.twitter.com/zJRVKSEO7n— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 10 января 2017 г.
США готовят новые санкции против Москвы и расширяют старыеhttps://t.co/u5tg2bWv3T pic.twitter.com/lOnpJOqBah— DW (на русском) (@dw_russian) 10 января 2017 г.
ФИФА одобрила увеличение числа участников ЧМ до 48 команд
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира (ЧМ) по футболу с 32 до 48 сборных. Нововведение начнет действовать с 2026 года. В ЧМ будет участвовать 16 групп, по три команды в каждой. Таким образом, каждая сборная будет играть максимум 7 игр, а количество игр, которые будут проведены в рамках соревнований, увеличится с 64 до 80.
The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:— FIFA Media (@fifamedia) 10 января 2017 г.
16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.
Россия попала в топ-5 стран с самыми развитыми «кибервойсками»
Российские аналитики допустили, что по уровню развития спецподразделений по кибербезопасности, существующих для военных или разведывательных целей, РФ может входить в топ-5 стран. По оценкам экспертов, в рейтинг также входят США, Китай, Великобритания и Южная Корея.
Россию включили в первую пятерку стран с самыми развитыми кибервойсками.— Дядюшка Шу (@Shulz) 10 января 2017 г.
КИБЕРВОЙСКАМИ, КАРЛ! pic.twitter.com/6R5asV8cI6
СМИ сообщили о планах Минтранса ужесточить штрафы в «Платоне»
Минтранс РФ не исключает отмены правила, предусматривающего наложение не более одного штрафа в сутки за неоплату проезда по федеральным трассам по системе «Платон». Согласно действующему закону, количество штрафов за неоплату проезда по «Платону» в сутки ограничено. Штраф за игнорирование «Платона» составляет 5 тысяч рублей, и 10 тысяч – за повторное нарушение. Если поправки к кодексу вступят в силу, то владельцам грузовиков будет приходить столько уведомлений в день, сколько раз камера зафиксировала нарушение.
Художник Ротенберг: "Расстрел врагов народа- дальнобойщиов, не заплативших "Платон" (2018) pic.twitter.com/gSj3UxQzj5— деревня Дураково (@willi_rusland) 10 января 2017 г.
СМИ сообщили о снижении Россией нефтедобычи в рамках соглашения с ОПЕК
Россия начала постепенно сокращать добычу нефти в рамках соглашения со странами-членами ОПЕК. Информированный источник рассказал, что пока снижение добычи превышает 50 тысяч баррелей в сутки. Этот показатель является целевым для января 2017 года.
Подорожание нефти сэкономило России 10 млрд. $ за полгода. В Кремле пьют шампанское и грызут лобстеров. pic.twitter.com/b0lDRx1Vaj— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 10 января 2017 г.