Топ новостей 10 января

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву продлили домашний арест, появились сообщения об обнаружении фрагментов разбившегося Ту-154 на пляже в Сочи, сервис AliExpress возобновил доставку товаров в Россию.

Басманный суд Москвы отказался изменить меру пресечения в виде домашнего ареста, ранее назначенного бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. Суд согласился с доводами обвинения и продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля. Наложенные ранее ограничения сохранены: Улюкаеву запрещено покидать пределы квартиры без разрешения следователя, пользоваться любыми средствами связи, кроме номеров экстренных служб, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, следователей, защитников и сотрудников ФСИН.

Сотрудники охраны сочинского санатория «Бургас» обнаружили при осмотре территории пляжа необычные предметы, которые прибило к берегу. Предположительно, речь идет о деталях самолета Ту-154, потерпевшего крушение в декабре 2016 года, а также о фрагментах тел погибших: «На пляже санатория были обнаружены вентилятор, кресло, панель и микросхема. По предварительным данным, детали принадлежат самолету ТУ-154, который упал в акваторию Черного моря 25 декабря 2016 года. Также в ходе осмотра прибрежной территории санатория был обнаружен фрагмент кости длиной 10–15 сантиметров».

Китайский интернет-ритейлер AliExpress возобновил предоставление услуги экспресс-доставки товаров в Россию. Как сообщил агентству глава российского представительства Alibaba Group Марк Завадский, AliExpress планирует возобновить работу с логистической компанией SPSR до конца недели.

Законопроект, который позволит забирать у должника единственное жилье в счет погашения кредита, затронет исключительно тех должников, жилищные условия которых превышают их потребности. «Взыскание может быть обращено на принадлежащее гражданину-должнику единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение, только если его размер и стоимость явно превышают уровень, достаточный для обеспечения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище. При этом учитывается как площадь жилого помещения, так и его рыночная стоимость», — пояснили в министерстве.

Один из пунктов подготовленной Минздравом РФ антитабачной концепции предусматривает лечение табачной зависимости в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме того, используемые для этого препараты будут внесены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает решение Министерства финансов США о расширении «списка Магнитского» на пять российских граждан дополнительной мерой усиления деградации отношений между Москвой и Вашингтоном. Напомним, «список Магнитского» пополнили глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, Дмитрий Ковтун, Геннадий Плаксин, Станислав Гордиевский и Андрей Луговой.

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира (ЧМ) по футболу с 32 до 48 сборных. Нововведение начнет действовать с 2026 года. В ЧМ будет участвовать 16 групп, по три команды в каждой. Таким образом, каждая сборная будет играть максимум 7 игр, а количество игр, которые будут проведены в рамках соревнований, увеличится с 64 до 80.

