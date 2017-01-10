В понедельник национальная ассамблея Венесуэлы заявила, что президент страны Николас Мадуро отстраняется от обязанностей. Это было скорее символическим жестом, потому что такого рода инициативы парламента последовательно блокирует верховный суд. Все это происходит на фоне тяжелого экономического кризиса, которому сильно поспособствовало падение цен на нефть. Также в Венесуэле продолжается политический кризис, выражающийся в противостоянии между президентом (и поддерживающими его институтами) и парламентом, где большинство мест сейчас занимает оппозиция.

Парламент Венесуэлы, в котором преобладает оппозиция, в понедельник объявил, что президент Мадуро отстранен от обязанностей, пишет Wall Steert Journal. Это, объясняет автор, было отчаянной попыткой сопротивления лидеру страны, переживающей политический и экономический кризисы. Депутаты одобрили резолюцию с призывом к досрочным выборам, чтобы заменить Мадуро. Его обвиняют в нарушениях конституции на том основании, что он пользуется своим контролем над судами для удержания власти, игнорируя полномочия парламента.

Голосование парламента произошло в контексте того, что у оппозиции не хватает времени и возможностей, чтобы выборным путем досрочно прервать правление Мадуро. В свою очередь, верховный суд, который поддерживает Мадуро, заявил, что у депутатов нет полномочий отстранять президента от должности. Собственно, начиная с 2016 г., когда оппозиция получила в парламенте большинство, суд последовательно блокировал его инициативы. Победа оппозиции в парламенте, комментирует WSJ, стала результатом массового недовольства состоянием экономики Венесуэлы.

Николас Мадуро/ lapatilla.com

На практике плачевное состояние экономики выражается в бешеной инфляции и хронической нехватке продовольствия и медикаментов. Мадуро систематически считает любые попытки отстранить его от власти результатами заговоров, ведущих к государственному перевороту, а экономические проблемы в стране объясняет экономической войной, которую ведут его политические противники. Автор здесь указывает, что экономисты (какие именно – не уточняется) считают, что проблемы проистекают из неправильного управления и изжившей себя модели, в которой экономику контролирует государство.

Business Insider пишет, что в ответ на массовое недовольство Мадуро в воскресенье заявил о повышении минимальных зарплат и пенсий на 50%. Это уже пятое повышение с начала 2016 г. В общей сложности повышение за год составило 322%. Цель его в том, чтобы защитить людей от инфляции, темпы которой в Венесуэле сейчас выше, чем во всех прочих странах мира. Мадуро объяснил повышение необходимостью противостоять врагам в экономической войне.

Венесуэла. Повозка в селении. /pixabay.com

Наибольший вклад в дестабилизацию экономики Венесуэлы, объясняет BI, сделало падение цен на нефть. Это же привело к тому, что у государства сократились возможности по расходованию средств. Глубокая рецессия в стране длится уже третий год. Оппоненты Мадуро утверждают, что повышения минимальных зарплат свидетельствуют о провале его политики и не позволяют компенсировать реальный рост цен.