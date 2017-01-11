Во вторник уходящий президент США Барак Обама выступил с прощальным обращением к американцам. Комментаторы в СМИ оценивают это выступление и интерпретируют его. Большинство авторов сходятся на том, что главным героем речи был следующий президент США Дональд Трамп, о котором прямо не говорилось, однако косвенным образом это были рассуждения на тему того, как пережить его правление, которое позиционируется как абсолютное зло.

Bloomberg пишет, что прощальная речь Обамы была, пожалуй, самым неудачным его выступлением за всю его президентскую жизнь. Главной проблемой было то, что у этого выступления была сильная путаница с целеполаганием. В своей основе это было классическое прощальное выступление в духе Джорджа Вашингтона и Дуайта Эйзенхауэра – с наставлением соотечественникам и отсылками к своему опыту. Это вполне здравый подход к такому жанру. Но всё это фактически потерялось в хаотичном информационном потоке, потому что речь систематически перескакивала с предмета на предмет: список достижений уходящей администрации, потом список правильных стратегий на будущее, потом вдруг выражение благодарностей сотрудникам, родственникам и избирателям.

Пощальный прием в Белом доме. Барак Обама и Джо Бинден с женами White House

Кроме того, по своей направленности речь была скорее проблематизирующей и призывающей к осмыслению. Тем самым она радикально выбивалась из наличного контекста, потому что аудитория пришла аплодировать и скандировать лозунги в поддержку, а не осмыслять. Иными словами, ситуация больше располагала к зажигательным речам, которые обычно произносятся на встречах с избирателями. В итоге если это выступление и имело целью призвать общественность к борьбе за демократию, которой сейчас, по мнению либералов, угрожает Трамп, то эффект совершенно смазался. Наконец, речь явно включала в себя попытки сообщить аудитории, что Трамп предлагает плохие методы решения проблем, однако хорошие методы там так и не были предложены.

Politico отмечает, что обращение Обамы было призывом к сторонникам противостоять угрозам, которые могут подорвать демократию. Всего в речи фигурировало четыре угрозы: разрушение американской национальной солидарности; расовая конфронтация, которая сеет раздор между людьми, и это работает на руку богатому меньшинству; игнорирование фактов и рациональных аргументов; и, собственно, безразличное отношение к демократии. В целом речь была не столько подведением итогов, сколько призывом к гражданской активности и сознательности в будущем. Будущее, в свою очередь, было представлено как перспектива, омраченная президентством Трампа и, в то же время, располагающая к борьбе за все хорошее.

Говоря об угрожающем Трампе, Обама его ни разу не назвал по имени, однако тема надвигающейся враждебной силы была в речи центральной. В частности, это выражалось в упоминании внешних угроз безопасности США в лице России и Китая, которые не так страшны, если им противостоять, однако существенны, если перестать сопротивляться (отсылка к обещаниям Трампа наладить отношения с Россией).

Прогулка по мосту Эдмунда Петтуса. Алабама, 2015 Official White House Photo by Lawrence Jackson

CNN пишет, что главной темой речи Обамы был оптимизм в контексте осаждающих проблем. В качестве главной проблемы фигурировал тот момент, что новая президентская администрация США, скорее всего, будет использовать неверные, с точки зрения уходящей администрации, методы решения всех остальных проблем. Оптимизм состоял в том, что гражданская солидарность может быть серьезным фактором корректировки неправильных решений.