«Коммерсантъ» в статье «Колыбель реституции» пишет о том, почему власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ.

Ритейлерам не удалось увеличить продажи в высокий сезон, утверждается в статье «Покупательский импульс не сработал».

«Правительство меняет кризис на рост»: Белый дом множит планы развития.

РБК в статье «Чисто французская "Иль де Ботэ"» пишет о том, что группа LVMH полностью выкупила российскую парфюмерно-косметическую сеть.

Что значит для российских компаний обострение кризиса в Венесуэле, можно почитать в статье «Мадуро с риском для бизнеса».

«Спикера не устроил регламент»: Вячеслав Володин объявил о решении России отказаться от участия в заседаниях ПАСЕ.

«Известия» пишут: «В России может появиться бюджетный арбитр». Предполагается, что координацию бюджетной политики возьмет на себя президент или премьер-министр.

«Банкротство физлиц обойдется банкам в 15,5 млрд рублей»: именно в такую сумму оценивается общая задолженность потенциально неплатежеспособных россиян.

«Кишинев и Тирасполь идут к урегулированию через Москву»: молдавский президент надеется на постепенное сближение позиций с Приднестровьем по вопросу общего будущего.

«Газета.ru» в статье «Мороз перепутал праздники» пишет о том, как аномальные морозы повлияли на жизнь в России и Европе.

«Народ воюет, а президент торгует»: Савченко обнародовала списки для обмена пленными между Киевом и Донбассом.

«Исаакий вернется в лоно церкви»: также статья о том, что Исаакиевский собор планируют передать РПЦ до конца 2017 года.

The Economist: «Тюрьмы Бразилии. Ужас в джунглях» (Brazil’s prisons: Horror in the jungle). Текст о резне, в которую вылилась конфронтация между бандами тюрьме в Манаусе.

«The Economist объясняет: закрывающиеся кофейни» (The Economist explains: Coffeeshop closures). В материале объясняется, почему закрываются кофейни в Амстердаме.

Bloomberg: «Венгрия планирует разогнать финансируемые Соросом НКО» (Hungary Plans to Crackdown on All Soros-Funded NGOs). После того как следующим президентом США избрали Дональда Трампа, Венгрия собирается расправиться с негосударственными организациями, связанными с миллиардером Джорджем Соросом.

«Коалиция Меркель согласовала антитеррористический план после берлинского теракта» (Merkel Coalition Agrees on Anti-Terror Plan After Berlin Attack). Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель собирается усилить контроль над иммигрантами, претендующими на убежище.

The Wall Street Journal: «Ливия наращивает производство нефти, угрожая нарушить планы ОПЕК» (Libya Ramps Up Oil Production, Threatening OPEC Plans). В последние три месяца объемы нефтедобычи в Ливии выросли более чем втрое.

«ЕС предлагает ввести правила, чтобы ограничить адресную рекламу компаний Facebook и Google» (EU Proposes Rules to Curb Facebook, Google Targeted Ads). Речь идет о том, чтобы ограничить возможности технологических компаний, занимающихся размещением адресной рекламы, по отслеживанию действий пользователей, которым они потом предлагают эту рекламу. За счет этого у компаний, имеющих дело с онлайн-рекламой, могут резко снизиться доходы.