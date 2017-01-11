Дмитрий Песков опроверг сообщения о наличии у российских спецслужб компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Сообщения об обратном являются «фальшивкой» и попыткой навредить отношениям США с Россией, сказал он. Ранее сам Трамп опроверг информацию, которую собрал некто, представившийся изданию BuzzFeed бывшим агентом британской МИ-6. Впрочем, было бы странно, если бы кто-то из официальных лиц признал наличие компромата.

Проблема в том, что теперь непонятно, как себя вести Трампу, Кремлю или третьим лицам — так, будто компромат есть, или так, будто его нет? Можно, конечно, считать, что вызов проституток в московскую гостиницу и не компромат вовсе, но мало ли что еще всплывет.