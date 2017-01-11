Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал решение Министерства финансов США о включении в «список Магнитского» еще пятерых российских граждан признаком «усиления деградации отношений между Москвой и Вашингтоном».

«Это дополнительные шаги по такой рукотворной деградации наших отношений», — заявил представитель главы государства. При этом Песков затруднился предположить, будут ли ответные шаги с российской стороны.

Также на решение Вашингтона отреагировали на Смоленской площади. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал санкции против российских граждан «недостойной мстительностью», а также проявлением «санкционной мании». «За оставшиеся десять дней своего существования администрация Обамы может наломать еще немало дров, в том числе чтобы максимально затруднить дальнейшую работу тем, кто придет после нее. Такое поведение просто позорно», — подчеркнул Рябков. Он уверен, что администрация действующего президента США Барака Обамы пытается отыграться за проигранные ее кандидатом президентские выборы в 2016 году.

Барак и Мешель Обама. / flickr.com

Также о решении американских властей высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, расширение «списка Магнитского» — это «истерика уходящей администрации президента Обамы».

Володин уверен, что Демократическая партия, проигравшая на выборах президента США, в настоящий момент ищет виновных в своем поражении. «Нужно спрашивать с себя в первую очередь и нужно отвечать перед своими избирателями. Когда люди не поддержали, это говорит о том, что политика неэффективна. Это говорит о том, что рядовой избиратель хочет стабильных отношений с Россией и другими странами», — сказал он.

Напомним, накануне «список Магнитского» пополнили глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, Дмитрий Ковтун, Геннадий Плаксин, Станислав Гордиевский и Андрей Луговой.

«Закон Магнитского» был принят Соединенными Штатами в 2012 году. Закон отменяет действие поправки Джексона-Вэника в отношении России — в свое время она была принята в ответ на ограничение правительством Советского Союза права своих граждан на эмиграцию. Новый закон обязывал вводить санкции в отношении лиц, которых администрация США считает ответственными за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. В 2016 году действие закона было расширено на весь мир, то есть он перестал быть документом, направленным исключительно против одной страны, хотя изначально, конечно, его целью было ограничение в правах подозреваемых в причастности к гибели Сергея Магнитского.

Под санкциями в «законе Магнитского» имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и блокировка активов в США.

Таким образом включение, например, Александра Бастрыкина в «список Магнитского» не означает, что он подозревается в причастности к смерти юриста, однако свидетельствует о том, что в администрации США считают главу Следственного комитета причастным к нарушению прав человека.

При этом расширение «списка Магнитского» вовсе не означает, что в США не готовятся другие санкции против России. Во вторник стало известно, что сенаторы от обеих крупнейших партий подготовили законопроект о расширении санкций в отношении России. Парламентарии обвиняют Москву в кибератаках на США, а также преступных действиях на территории Украины и Сирии. Документ, впрочем, пока не внесен на рассмотрение Конгресса США.

Хакеры Anonymous

По данным агентства, законопроект предусматривает введение визовых ограничений для «участников заметных действий по подрыву кибербезопасности общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов», а также замораживания их активов на территории США. Кроме того, сенаторы рассчитывают на более жесткий ответ американской администрации на присоединение Крыма и «развязывание гражданской войны» сирийским президентом Башаром Асадом. В качестве штрафной меры парламентарии предлагают ввести ограничение объема разрешенных российских инвестиций в $20 млн.