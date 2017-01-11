Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование убийства Бориса Немцова «может тянуться годами».

«Единственное, что я могу сказать, — напомнить вам неоднократно произнесенные президентом слова о том, что подобные дела являются чрезвычайно сложными, и расследование их может тянуться годами. Но, вместе с тем, безусловно, президент исходит из того, что каждое подобное преступление, которое является вызовом всему обществу и которое президент решительно осудил, должно рано или поздно быть раскрыто. И исполнители, и те, кто за ними могли стоять, должны быть привлечены к ответственности и наказаны соответствующим образом», — сказал Песков.

Ранее, напомним, во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что следит за всеми резонансными делами, в частности за делом по убийству Бориса Немцова.

Между тем расследование убийства политика постепенно продвигается. Так, в среду стало известно, что Московский окружной военный суд (МОВС) на следующей неделе допросит в качестве свидетеля командира батальона «Север» Алибека Делимханова. Об этом РАПСИ сообщил представляющий интересы потерпевших адвокат Вадим Прохоров.

Адам Делимханов (справа) на пленарном заседании Госдумы / Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

По словам адвоката, сторона потерпевших считает необходимым тщательно проверить и допросить лидера «Севера» и его брата депутата Государственной Думы Адама Делимханова на предмет причастности к организации данного убийства. Делимханов явился в суд в среду, однако не смог дать показания из-за плохого самочувствия, поэтому будет допрошен на следующей неделе.

На скамье подсудимых находятся Заур Дадаев, Шадид Губашев, Анзор Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они обвиняются в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Следствие считает, что в конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов и некие иные лица предложили Беслану Шаванову, Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Бахаеву и Эскерханову за 15 миллионов рублей убить Бориса Немцова.

Подсудимый Заур Дадаев. / Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Перечисленные лица согласились с предложенными условиями и, объединившись в организованную группу, начали планирование преступления. После тщательной подготовки, поздно вечером 27 февраля 2015 года они застрелили политика. Уголовное преследование Шаванова в ноябре 2015 года прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с его смертью при самоподрыве в ходе задержания в городе Грозном.

Заместитель главы Следственного комитета Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» 11 января подчеркнул, что у покушения на Немцова «мог быть не один, а сразу несколько организаторов и заказчиков». Напомним, расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, а также в отношении иных неустановленных лиц продолжается.