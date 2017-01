Топ новостей 11 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Дональд Трамп и Москва опровергли наличие у ФСБ компромата на нового президента США, Барак Обама попрощался с американцами, а также стало известно об аресте имущества и денег Алексея Улюкаева.

BuzzFeed опубликовал якобы имеющийся у России компромат на Дональда Трампа. Журналисты отметили, что Кремль культивировал миллиардера уже 5 лет, а у ФСБ есть записи извращенных сексуальных утех Трампа. Новый президент США в ответ назвал публикацию «тотальной политической охотой на ведьм». В WikiLeaks также усомнились в правдоподобности изложенного. Бывший глава ФСБ Николай Ковалев заявил, что в 90-е гг Росию Трамп не интересовал, так как он всего лишь организовывал модные показы. Наконец, в Кремле ответили, что это «абсолютная утка, абсолютная фабрикация и это абсолютная чушь». Позднее и сам Трамп отозвался, заявив, что у Москвы никогда не было на него компромата.

Барак Обама выступил в Чикаго с прощальной речью перед сложением своих президентских полномочий. «Будущее в хороших руках», - заявил он. Обама назвал Штаты самой влиятельной страной в мире, а их соперниками - Россию и Китай, которые, однако,«не могут справиться с Америкой по влиянию в мире, но мы не можем отступить и не можем позволить каким-либо большим странам запугивать маленьких соседей». Угрозами для США Обама считает исламистов и авторитарные режимы.

США могут ввести санкции против инвесторов, вкладывающих средства в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты РФ, а также занятых в купле-продаже российского долга и активов российских предприятий. Под запрет могут попасть помощь бизнесу со стороны экспортно-импортного банка США, займы от американских и международных финансовых институтов, работа от имени правительства США, покупка-продажа имущества США. Кремль ответил, что примет компенсационные меры, чтобы выстоять против санкций.

МИД РФ заявил, что снятие санкций с нового министра внешнеполитического ведомства Канады Христи Фриланд будет возможным при условии «взаимности и зеркальности». «Мы готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям – к улучшению отношений, к прекращению санкционных войн. Но не мы их начинали. Вопрос к Оттаве», — подчеркнул источник в МИДе. Отметим, что Фриланд находится под санкциями еще с 2014 года.

Truly humbled. I will continue each and every day to represent the best of Canada around the world. #cdnpoli pic.twitter.com/ytki3DCh34