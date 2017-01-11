Топ новостей 11 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Дональд Трамп и Москва опровергли наличие у ФСБ компромата на нового президента США, Барак Обама попрощался с американцами, а также стало известно об аресте имущества и денег Алексея Улюкаева.

BuzzFeed опубликовал якобы имеющийся у России компромат на Дональда Трампа. Журналисты отметили, что Кремль культивировал миллиардера уже 5 лет, а у ФСБ есть записи извращенных сексуальных утех Трампа. Новый президент США в ответ назвал публикацию «тотальной политической охотой на ведьм». В WikiLeaks также усомнились в правдоподобности изложенного. Бывший глава ФСБ Николай Ковалев заявил, что в 90-е гг Росию Трамп не интересовал, так как он всего лишь организовывал модные показы. Наконец, в Кремле ответили, что это «абсолютная утка, абсолютная фабрикация и это абсолютная чушь». Позднее и сам Трамп отозвался, заявив, что у Москвы никогда не было на него компромата.

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Трамп ещё не был президентом, а уже приезжал в Россию и ссал в кровать. Страшно подумать, что он сделает с нашими лифтами после инаугурации — Сталингулаг (@StalinGulag) 11 января 2017 г.

Барак Обама выступил в Чикаго с прощальной речью перед сложением своих президентских полномочий. «Будущее в хороших руках», - заявил он. Обама назвал Штаты самой влиятельной страной в мире, а их соперниками - Россию и Китай, которые, однако,«не могут справиться с Америкой по влиянию в мире, но мы не можем отступить и не можем позволить каким-либо большим странам запугивать маленьких соседей». Угрозами для США Обама считает исламистов и авторитарные режимы.

Некоторые итоги президентства Обамы. фонд рынок +185%, продажи авто+85%, ВВП+15%. Конечно, нужно учитывать,что пришёл в кризис @SteveRattner pic.twitter.com/pQCCxY9Hy5 — ДОХОДЪ (@dohod_ru) 11 января 2017 г.

Строительство трубопровода. / gazprom.ru

США могут ввести санкции против инвесторов, вкладывающих средства в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты РФ, а также занятых в купле-продаже российского долга и активов российских предприятий. Под запрет могут попасть помощь бизнесу со стороны экспортно-импортного банка США, займы от американских и международных финансовых институтов, работа от имени правительства США, покупка-продажа имущества США. Кремль ответил, что примет компенсационные меры, чтобы выстоять против санкций.

МИД РФ заявил, что снятие санкций с нового министра внешнеполитического ведомства Канады Христи Фриланд будет возможным при условии «взаимности и зеркальности». «Мы готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям – к улучшению отношений, к прекращению санкционных войн. Но не мы их начинали. Вопрос к Оттаве», — подчеркнул источник в МИДе. Отметим, что Фриланд находится под санкциями еще с 2014 года.

Truly humbled. I will continue each and every day to represent the best of Canada around the world. #cdnpoli pic.twitter.com/ytki3DCh34 — Chrystia Freeland (@cafreeland) 10 января 2017 г.

Суд арестовал 15 объектов недвижимости и денежные средства на сумму не менее 564 млн рублей, принадлежащие Алексею Улюкаеву. Это произошло в декабре. Сейчас следствие устанавливает остальное принадлежащее экс-министру имущество. Улюкаев не стал обжаловать арест ценностей.

Улюкаева оставили под домашним арестом и отлучили от няни — Mikhail Podosenkov (@PodosenkovM) 11 января 2017 г.

Командир чеченского батальона «Север» Алибек Делимханов сегодня пришел на заседание суда по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Обвиняемыми выступают подчиненные Делимханова,а сам он должен был давать показания в качестве свидетеля. В Кремле, между тем, отметили, что президент заинтересован в поимке и наказании всех виновных в убийстве. СК полагает, что заказчиков в данном деле могло быть несколько.

На заседание по делу Немцова пришел командир батальона «Север» Алибек Делимханов, пожаловался на высокую температуру и ушел — Открытая Россия (@openrussia_org) 11 января 2017 г.

когда явился свидетелем в суд по Немцову pic.twitter.com/aJ86v7Lxda — слабоумие и отвага (@s_romanov) 11 января 2017 г.

В РПЦ заявили, что поддержание в надлежащем состоянии Исаакиевского собора, который является объектом ЮНЕСКО, будет осуществляться за счет городских субсидий. Церковь пока не готова предоставить музею собора равноценную по площади и техническому состоянию площадку, но может взять музейные ценности для безвозмездного управления ими.

Виталий Мутко расценил призыв группы Национальных антидопинговых организаций к лишению России права на проведение всех состязаний как продуманную атаку. «Сегодня люди, которые должны анализировать мочу, начинают давить на тех людей, которые принимают политические решения», — отметил он. Мутко заявил: «Есть общий тренд, что русские виноваты. Мы нужны всем неконкурентоспособные. Могу сказать, что мы делали, и будем делать все для защиты наших спортсменов».

Мутко назвал российский спорт «одним из чистейших в мире». ОН ИМЕЛ ВВИДУ СПИРТ — З.Догг 🐕 😱😝😈✌ (@mskndg) 11 января 2017 г.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий из УК РФ наказание за побои в отношении близких лиц. Теперь побои в отношении близких родственников переведут в разряд административных правонарушений. За документ проголосовали 368 депутатов, один — против, один — воздержался.

Декриминализация побоев в отношении людей зачем вообще?

Неважно, связаны ли люди семейными узами, насилие - это насилие. — далёкий (@Cexynita) 11 января 2017 г.

В Ярославской области 11 января запретили аборты. Прерывание беременности будет запрещено во всех государственных медицинских учреждениях области, как пояснили в местном депздраве, «акция приурочена к памяти Вифлеемских младенцев, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца».

Футбол запрещен на один день в Ярославской области, потому что ПОБОЙТЕСЬ БОГА, ЯРОСЛАВСКИЙ ШИННИК — ЭТО ПРОДЕЛКИ САТАНЫ — RIP Новости (@riarip) 11 января 2017 г.

Похороны запрещены на один день в Ярославской области в память о воскресении христовом — RIP Новости (@riarip) 11 января 2017 г.

в память о жене Лота, обращенной в соляной столп, в Ярославской области на один день ограничат оборот поваренной соли — Atticus Flinch (@atticus_flinch) 11 января 2017 г.