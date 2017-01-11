По мере приближения инаугурации следующего президента США Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января, либеральные медиа вырабатывают риторику, в рамках которой они собираются дальше говорить о Трампе.

Один из авторов на Open Democracy пишет, что президентство Трампа – это такая небольшая аномалия на пути США к более совершенной демократии и плюрализму. Победу Трампа на выборах, считает автор, можно назвать победой только с большими оговорками. Здесь он приводит расхожий аргумент насчет преобладания голосов в пользу оппонентки Трампа Хиллари Клинтон на всеобщем голосовании.

Многие считают, отмечает автор, что эти президентские выборы стали поражением демократов. Здесь автор статьи, пользуясь случаем, сетует, что левые в своих неудачах обвиняют Клинтон, из-за которой не был номинирован популярный кандидат от демократов Берни Сандерс, вместо того чтобы «направить свой гнев на воров, которые подорвали эти выборы» (по всей видимости, автор имеет в виду «российских хакеров»).

Далее автор выражает обеспокоенность судьбой американской демократии, угрозой которой он считает президентство Трампа. Угроза состоят в том, что это у этого президентства есть пять опасных атрибутов: «плохое управление», «блатной капитализм», «нигилизм», «белый ксенофобный национализм» и «культура мачизма». Однако, по мнению автора, это в перспективе должно сыграть на руку демократам, которые за время правления Трампа за счет общественного недовольства этими чертами снова обретут популярность.

Сторонники Дональда Трампа Michael Candelori

Эти рассуждения продолжают уже сформировавшееся в либеральных преимущественно американских медиа направление, в русле которого комментаторы высказывают свои мнения о том, кто виноват в пришествии Трампа и какие уроки из этого следует извлечь его оппонентам. Если оставить в стороне историю о том, что избрание Трампа стало результатом происков хакеров, то в качестве главных виновников фигурируют демократы, неолибералы, а также в ряде случаев «левые».

Например, на Open Democracy же вскоре после выборов появился материал, где говорится, что победа Трампа представляет собой триумф неолиберализма, а вовсе не его поражение, как часто пишут. Это закономерное следствие неолиберальной трансформации. Неолиберализм первоначально стали продвигать демократы начиная с президента Джимми Картера. Каждая последующая администрация от демократов только усиливала этот неолиберальный процесс. Это выражалось в том, что последовательно усугублялось бесправие рабочих, ослаблялись профсоюзы, приходило в упадок производство, а главное, все большей свободой пользовался финансовый сектор. Постепенно это привело к сильному отчуждению между рабочим классом и политическим истеблишментом.

Заброшенный завод в Детройте Cory Seamer

В сущности, ту же экономическую повестку продвигали и республиканские администрации. Иными словами, к настоящему моменту образовалась большая группа населения, экономические интересы которой не учитываются истеблишментом независимо от его положения в политическом спектре. Это обеспечило победу кандидату, который с самого начала противопоставлял себя истеблишменту. Проблема в том, заключает автор, что при всем своем неконвенциональном фасаде Трамп явно не собирается укрощать капитализм в пользу рабочих. Триумф неолиберализма состоит в том, что в итоге к власти пришел лидер, следующий все тем же принципам, против которых восстали избиратели.

Politico в качестве виновников в свое время указывал на левых. Имелась в виду, в первую очередь, левая правозащитная риторика, сопровождаемая маргинализацией тех, кто в нее не вписывался. В итоге накопилось раздражение, которое затем вылилось в симпатию к кандидату, который известен своим пренебрежительным отношением к надоевшим условностям. Также левые, по мнению автора, виноваты в том, что они фактически исходили из ультиматума: либо номинация Сандерса (а не Клинтон), либо голос за Трампа.