Начавшаяся неделя принесла сразу несколько новостей о бывшем министре экономики Алексее Улюкаеве. Так, в среду стало известно, что он не стал обжаловать арест своего имущества. «14 декабря 2016 года Басманным судом был наложен арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов обвиняемого Алексея Улюкаева в общей сумме около 500 млн рублей», — сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, отметив, что жалоб на это постановление не поступало.

О том, сколько именно имущества было арестовано, стало известно из интервью заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова «Коммерсанту». По его словам, были арестованы 15 объектов недвижимости и денежные средства на сумму не менее 564 млн рублей. Он также отметил, что следствие продолжает устанавливать имущество Улюкаева для его последующего ареста.

Игорь Краснов sledcom.ru

По мнению Следственного комитета, арестованное имущество Улюкаева может в случае необходимости пойти на оплату штрафа, который может достигнуть 500 миллионов рублей.

Во вторник, 10 января, Басманный суд продлил срок домашнего ареста Улюкаева до 15 апреля. Интересно было это заседание несколькими вещами.

Во-первых, сторона следствия признала: обвинительные показания против Улюкаева дали не только сторонние люди, но и бывшие подчиненные министра.

Во-вторых, адвокаты смягчили свои требования. Ранее они просили разрешить Улюкаеву, который с ноября находится под домашним арестом, пользоваться электронной почтой и общаться с журналистами, а теперь — только совершать четырехчасовые прогулки, проходить медосмотр в министерской клинике, а также вызывать няню и уборщицу.

Адвокаты Алексея Улюкаева Лариса Каштанова и Тимофей Гриднев Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

В-третьих, впечатлил список людей, которые дали Алексею Улюкаеву положительную характеристику. В суде были зачитаны документы за подписью председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса, главы ВТБ Андрея Костина, ректора РАНХиГС Владимира Мау и президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

С человеческой точки зрения это заседание, пожалуй, больше всего запомнилось тем, как Алексей Улюкаев после неловкого молчания ответил «Уже нет» на вопрос судьи о том, трудоустроен ли он.

Алексей Улюкаев в Басманном суде 10 января 2017 Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Напомним, Алексей Улюкаев стал первым за всю новейшую историю России федеральным министром, который был задержан правоохранительными органами. Это произошло 14 ноября 2016 года, Следственный комитет утверждает, что задержание состоялось в момент получения министром взятки в 2 миллионов долларов.

Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством и в особо крупном размере»). Президент Владимир Путин отправил Алексея Улюкаева в отставку 15 ноября с формулировкой «в связи с утратой доверия».