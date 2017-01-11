В Москве на 84 году жизни умер профессор Алексей Владимирович Яблоков, известный ученый, эколог, основатель «Гринписа СССР», член Политического комитета партии «Яблоко».

Причиной смерти стала продолжительная болезнь, но до последних дней Яблоков продолжал работать. Бывшие коллеги, товарищи по партии, люди, которым довелось быть знакомыми с ним недолго, воспоминают о нем в социальных сетях.

«Ужасная новость для всех, даже для тех, кто не знал об этом человеке...

Умер Алексей Владимирович Яблоков, выдающийся эколог и учёный, Академик ряда европейских и американских академий, член Федерального политкомитета "Яблока" и лидер фракции "Зелёная Россия" этой партии. Ему было 83 года.

Низкий Вам поклон, Яблоков Алексей. Вечная память великому гражданину...

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В 1989 году избран народным депутатом СССР от Научных обществ и ассоциаций при АН СССР. Заместитель Председателя Комитета по экологии Верховного Совета СССР (1989-1991 гг). Член координационного совета Межрегиональной депутатской группы.

С 14 августа 1991 года – Государственный советник РСФСР по экологии и здравоохранению и член Государственного совета при Президенте РСФСР.

С 8 августа 1992 года по 29 декабря 1993 года – советник Президента Российской Федерации по вопросам экологии и охраны здоровья.

С июля 1993 года по сентябрь 1997 года – председатель Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности.

Основатель и сопредседатель Гринпис СССР (1988-1991 гг.). Основатель и Председатель Президиума Московского общества защиты животных (c 1987)», – написал на своей странице в социальной сети Facebook Иван Шаблов, выпускник Дипломатической академии МИД России, представитель Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

«Один раз был на лекции Алексея Владимировича когда он приезжал в УрГУ. Очень жаль. Соболезную», – отреагировал на известие Павел Кичук, эмбрионолог Центра семейной медицины в Екатеринбурге. «Он был замечательный... надо вытаскивать все давние снятые разговоры с ним и вывешивать – для тех, кто не знал его. Господи, прими душу светлую!», – высказалась режиссер-документалист Александра Свиридова (Аделаида Саша Свиридова), ранее работавшая режиссером телепрограммы в «Совершенно секретно».

«Огромная потеря для всех нас. Прекрасный человек, настоящий гражданин, большой ученый и общественный деятель. Вечная память Алексею Владимировичу Яблокову», – убеждена Зоя Шаргатова, заместитель председателя Московского городского отделения партии «Яблоко», президент Московского фонда развития местного самоуправления.

«Сегодня умер Алексей Яблоков. Казалось, он будет жить всегда. Его неумолимая энергия питала все российское и международное экологическое движение. Грусть, печаль и тоска... Соболезную близким и всем, кто его знал.

Лагерь экологов. Василий Шапошников/Коммерсантъ

Помню, когда в конце 1990-х я только пришел в экологическое движение, Алексей Владимирович тогда и до конца своих дней пытался собирать молодых и опытных активистов, чтобы все обменивались опытом, использовали все возможности для защиты природы. "У Природы везде должны быть свои люди" - этот лозунг в течение всей жизни он пытался проводить в жизнь.

Человек с большой буквы. Таких немного. Более преданного человека для защиты природы назвать сложно.

Основатель многих экологических организаций (Гринпис СССР, Международный Социально-экологический союз, Центр экологической политики России и других), зампред комиссии по экологии Верховного Совета СССР, первый советник Б.Ельцина по экологии, почетный президент зоозащитных организаций...

Автор многих классических учебников по генетике и экологии (в том числе популяционной) – по его учебникам до сих пор учатся во многих ВУЗах России, в том числе учился и я. Автор многих десятков книг по экологии, основной популяризатор защиты природы в бывшем СССР и современной России. Его знает каждый, кто хоть когда-то участвовал в защите природы.

В 2005 году со многими российскими активистами пытались создать первую настоящую зеленую партию "Союз зеленых России" ("Зеленая Россия").

В 2000-х вместе с ним мы создали первую зоозащитную программу в российской политической партии ("Яблоко"), которую он отстоял перед тяжеловесами "Яблока".

Нам его будет очень не хватать. Это огромная потеря для всего экологического движения», – отметил Максим Оленичев, юрист, член «Команды 29».

«Яблоков был выдающейся личностью. Очень светлый, добрый, интеллигентный и неравнодушный человек. Боролся за природу до последнего дня, защищал всех гонимых и преследуемых..», – вспоминала о нем Алла Чернышева, редактор интернет-издания «Экооборона Московской области». «Так начался Год экологии в России... Алексей Яблоков был основателем и председателем "Гринпис" СССР, в 1992-1993 являлся председателем Совета по экологической политике при президенте РФ. В 2005 году стал председателем партии "Союз зеленых России" ("Зеленая Россия"), после объединения партий – членом политкомитета, лидером экологической фракции партии "Яблоко"», – написал Николай Подосокорский, публицист, блогер, руководитель отдела продвижения в социальных медиа Green SMM agency.

«Собрали с коллегами воспоминания и отзывы. Хотя "воспоминания" – такое странное слово. Как-будто был человек – высылал на наши статьи комментарии, отзывы, несогласия (например, с той или иной методикой подсчета или оценками экспертов – всегда быстро, оперативно, динамично, я еще думала "а как времени и сил хватает?") – и внезапно вот встал "воспоминанием", о его же эмоциональных выступлениях на всех тех экологических конференциях, где мы встречались.

Заброшеная школа в Чернобыле.

Он часто был "против" – атомной энергии (в researchgate почти десяток научных статей автора о влиянии Чернобыльской катастрофы на здоровье и смертность различных групп населения), многих эко-инициатив властей, любых урезаний границ и прав особо охраняемых природных зон. И "за" – многие "зеленые" протестные движения последних лет. И, одновременно, – крайне мягкий, терпеливый, слушающий и слышащий человек, готовый подробно и терпеливо объяснять, чем катастрофичны для планеты исчезновения отдельных видов животных, или чем чревато глобальное изменение климата, или плоха настоящая экономическая модель, стимулирующая все более растущее потребление.

Подписывался всегда АЯ.

Это не "воспоминания", а мысли и признания. Это способ сказать "спасибо" – человеку, который есть», – выразила мнение журналист Ангелина Давыдова.