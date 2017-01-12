Российское подразделение немецкой компании Audi сообщило о том, что в связи с вступлением в силу регламента Таможенного союза об обязательной установке на импортируемые автомобили системы ЭРА-ГЛОНАСС приостанавливает поставки шести моделей. Речь идет о Audi A1, Audi TT, Audi R8, Audi A8, а также о кабриолетах A3 и A5.

«Поскольку разработка и дальнейшая сертификация в соответствии с новыми требованиями безопасности влекут за собой большие инвестиции, было принято решение не внедрять на ряд моделей систему экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС», — заявил представитель компании.

При этом модели A8, R8 и TT «пока не исчезнут с рынка», так как в 2016 году в Россию было завезено достаточное машин этих моделей для поддержания продаж в 2017.

ЭРА-ГЛОНАСС — российская государственная система экстренного реагирования при авариях. Она представляет из себя распределенную инфраструктуру оператора (включающую в себя навигационно-информационную платформу, сеть передачи данных и сеть сотовой связи по принципу «виртуального оператора») и устройства (автомобильная система в терминах стандарта), устанавливаемые в автомобили.

При аварии (устройство должно распознавать фронтальное столкновение, боковое столкновение и удар сзади) автомобильное устройство определяет степень тяжести аварии, местоположение пострадавшего транспортного средства, устанавливает связь с инфраструктурой ЭРА-ГЛОНАСС и в соответствии с протоколом передает необходимые данные об аварии. Сигнал о бедствии имеет приоритетный статус и будет передан через любого сотового оператора, чей сигнал в данном месте будет самый сильный. Если сеть будет перегружена множеством телефонных звонков, то их можно прервать для передачи экстренной информации.

Можно совершить вызов и вручную, если автомобиль оборудован специальной кнопкой. В этом случае оператор контакт-центра ЭРА-ГЛОНАСС голосом уточняет детали происшествия, и в случае подтверждения информации или при отсутствии ответа направляет службы экстренного реагирования.

Сергей Канаев, соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России», рассказал «Полит.ру» о том, почему автконцерны отказываются от поставок в Россию своих автомобилей.

«Думаю, поставка в Россию ограничена только для тех моделей Audi, которые наверняка есть в продаже, и, соответственно, есть какой-то запас, который будет достаточен на какое-то время. Видимо, после анализа того, как будут идти продажи в 2017 году, концерн Audi может пересмотреть свои ограничения и либо поставить в Россию еще автомобили (те модели, у которых есть система ГЛОНАСС, разумеется), либо остановить поставки.

Но я думаю, вряд ли поставки решат остановить. На мой взгляд, обстоятельства, на которые ссылались в концерне, это временные трудности, и такие крупные производители, как Audi, конечно, буду оборудовать свои машины такими системами, как ГЛОНАСС», — сказал он.

«Что касается самой системы ГЛОНАСС, то я считаю, что, с точки зрения защиты своих данных и реализации безопасности страны, даже если не говорить об автомобилях, переход на свою систему и должен был производиться. Это естественно. Если огромная космическая держава не имеет такой своей системы, это неправильно. А то, что все автомобили должны быть завязаны на нее, это очевидно.

Я понимаю, что коммерчески это невыгодно, невыгодно и производителям, и автовладельцам, но такова обстановка в мире, что на сегодняшний момент нам нужна своя навигационная система. Она важна и для спасения жизней, и с точки зрения безопасности. Мне кажется, система несовершенна и ее будут улучшать еще долго, и все же с точки зрения безопасности страны она нужна уже сейчас. Зачем нам передавать данные на иностранные спутники, которые могут вести разведку? Мы должны аккумулировать эти данные внутри страны, у себя.

Те автомобили, которые не были оснащены ГЛОНАСС, постепенно канут в Лету, а новые будут все завязаны на эту систему. И тогда уже наши, а не какие-то чужие разведывательные службы будут получать все данные», — уверен Сергей Канаев.