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12 января 2017, 18:44
Максим Орешкин экономика
Илья Карпюк

Откровенный разговор об экономике

Гайдаровский форум-2017
Гайдаровский форум-2017
Скриншот прямойй трансляции

В четверг, 12 января, в Москве стартует Гайдаровский форум. Это формально научное мероприятие на самом деле собирает скорее практиков — тех, кто так или иначе причастен к управлению финансово-экономическим блоком правительства, или близких к ним людей.

Это значит, что сейчас в ленте новостей появится множество комментариев от, безусловно, компетентных людей на тему экономического положения России и перспектив развития страны. Все эти высказывания, конечно, отловить сложно, но посмотреть на самые яркие — как минимум интересно.

Так, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что по результатам последних двух лет рублевые активы стали «самыми крепкими, самыми сильными в мире». По его словам, те иностранные компании, которые придерживают инвестиции, опасаясь нестабильности финансовых рынков и инфляции в России, упускают серьезные возможности. «Тот, кто будет инвестировать в реальный сектор быстрее, получит более высокую отдачу от инвестиций», — сказал Орешкин. Также министр заявил, что главной целью правительства на 2017 год, на его взгляд, является «определенность экономических условий для ведения бизнеса».

 
Максим Орешкин
МЭР

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что российской экономике удалось быстро адаптироваться к новым условиям и избежать хронической стагнации. «Уже в конце прошлого 2016 года экономика начала переходить к росту на квартальной основе, и в этом году, в условии отсутствия шоков, этот рост может только усилиться», — сказала она.

Юдаева добавила, что основная проблема для экономики России состоит не в переходе к восстановительному росту, который начался в 2016 году и может продолжаться в 2017 году, а в обеспечении высоких темпов роста.

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что почти пять миллионов человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда. «У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания», — отметила вице-премьер. Напомним, с 1 июля МРОТ в России составляет 7,5 тысячи рублей.

Глава Минтруда Максим Топилин призвал обеспечить приближение минимального размера труда (МРОТ) к региональному прожиточному минимуму к осени 2017 года. «Нам обязательно нужно поставить точку и наконец к осени максимально обеспечить приближение МРОТ к прожиточному минимуму в регионе», — сказал он.

 
Максим Топилин
АГН "Москва"

Впрочем, экономические новости не ограничиваются цитатами с Гайдаровского форума. Так, например, Минфин сообшил, что Резервный фонд за декабрь 2016 года сократился в два раза. По данным на 1 января 2017 года, объем Резервного фонда составил 972,13 млрд рублей (16,03 млрд долларов). При этом на 1 декабря 2016 года в нем было накоплено 2,032 трлн рублей.

В министерстве уточнили, что в декабре для покрытия дефицита бюджета на 2016 год из Резервного фонда были проданы средства в иностранной валюте на 966,9 млрд рублей.

В свою очередь, объем Фонда национального благосостояния снизился с 1 декабря 2016 года по 1 января 2017 года на 269 млрд рублей, с 4,628 трлн до 4,359 трлн рублей. Впрочем, стоит учитывать, что значительная часть ФНБ — это уже не живые деньги, а долговые расписки, в том числе, например, и правительства Украины.

Ранее в Министерстве финансов предупреждали, что в 2017 году при сохранении низких цен на нефть Резервный фонд будет полностью исчерпан. После этого необходимо будет либо резко сокращать бюджетный дефицит, либо продавать госсобственность, либо занимать деньги на финансовом рынке.

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