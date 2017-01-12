Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, выводящий побои со стороны родственников из категории деяний, наказание за которые предусматривает Уголовный Кодекс, в категорию административных правонарушений. Событие обсуждается социальных сетях.

По информации СМИ, за этот законопроект, подготовленный группой депутатов и сенаторов, проголосовали 368 парламентариев, против был один. Эксперты полагают, что это говорит о высоких шансах на быстрое прохождение документом второго и третьего чтения без серьезной переработки и изменений. Это вызывает тревогу у многих россиян и широко обсуждается в социальных сетях.

По мнению значительной доли этих пользователей, принятие закона спровоцирует рост семейного насилия, так как насильники будут уверены в собственной – реальной или мнимой – безнаказанности. Особенное раздражение вызывает у сторонников этой точки зрения высказывание Елены Мизулиной, одного из авторов этого и ряда других резонансных законопроектов, о необходимости оградить семью от вмешательства государства и, таким образом, защитить традиционные семейные ценности. Пользователи подчеркивают, что под прикрытием понятия строго внутрисемейного дела в семьях может процветать насилие.

Акция против домашнего насилия. Петербург, 2014 Фото Марии Гельман

«Религиозные преследования, декриминализация побоев. Россияне, да вы ох***ли? Я хотеть обратно в СССР – там такой х…ни не было», – так реагирует на новость о первом чтении Вадим Менделеев из Баку, в настоящее время проживающий в Амстердаме, генеральный директор голландской компании Moses Travelling.

«"Декриминализация побоев «позволит оградить семьи от необоснованного вторжения», а также защитить семейные ценности". Вы серьезно???😠 Избиение = семейная ценность??? Способ выражения любви, заботы и поддержки через унижение и страх за свою жизнь и жизнь детей? Способ решения спорных ситуаций? Проще ударить и заткнуть, чем выслушать и попытаться понять. Что происходит с нашим обществом? ...», – возмущается Елена Позднякова, сотрудник московского аэропорта «Домодедово».

«В первом чтении принята декриминализация побоев. Учитывая, что количество проголосовавших "за" – 368 при одном голосе "против", очевидно, поправку примут и в последующих чтениях. Цензурных слов нет, профессиональные напишу в жж в выходные», – пишет Александра Егорова, юрист из Москвы.

Автор формулировки "о близких лицах" Павел Крашенинников и автор законопроекта о декриминализации семейного насилия Ольга Баталина на пленарном заседанит Госдумы 11 января ГД РФ

«Декриминализация

Побоев депутатов

Обеспечит сдачу

Выданных мандатов», – шутит пользователь Евгений Терентьев, руководитель отдела разработки программного обеспечения «Газпромбанка».

Пользователи также полагают, что наказание, которое, согласно этому законопроекту, будет налагаться на виновного в побоях, окажется наказанием для всей семьи, то есть, в том числе, и для пострадавших, и уже потому нелепо.

«Т.е. если пьяный глава семьи отму**хал жену и ребенка, его оштрафуют на 30 тыс.руб., а по сути, оштрафуют саму семью, тех же жену и ребенка», – делает вывод Марина Полунина. «Штраф из семейного бюджета! Женщины-депутаты – монстры», – поражается Ольга Голец.

«Меня часто пытаются поймать на фразе "вы же, психологи, считаете, что бить детей нельзя". Я сходу называю 1 исключение из этого правила: ситуация, создающая угрозу жизни и здоровья себе и окружающим. Однако я остаюсь при свой точке зрения, что декриминализация побоев в целом была ошибкой», – убежден психолог Андрей Камин.

Некоторые пользователи ведут борьбу за отклонение законопроекта. Так, Алена Попова, защитник прав женщин, сооснователь, соучредитель «Проект W: сеть взаимопомощи женщин», призывает массово писать обращения в Госдуму против принятия закона. Обращения она предлагает направлять через электронную приемную Госдумы. Текст обращения таков:

«"Считаем, что декриминализация побоев в отношении близких лиц приведет к нарушению прав лиц, пострадавших от этих деяний, а также к росту насилия в отношении граждан, а также нарушению прав детей.

Конституция Российской Федерации провозглашает неприкосновенность жизни, здоровья, чести и достоинства граждан, запрещает подвергать человека насилию и другому, унижающему честь и достоинство граждан, обращению. Статья 52 Конституции РФ гарантирует охрану прав потерпевших от преступлений и обеспечение им доступа к правосудию.

Одним из обязательных признаков любого преступления является его общественная опасность. Согласно пояснительной записке к проектам, вышеуказанные деяния не обладают достаточной степенью общественной опасности.

С данной позицией нельзя согласиться. Статьи 116 УК РФ относится к так называемым превентивным составам преступлений. Своевременное выявление и привлечение к ответственности лиц, совершивших данные деяния, способствует недопущению совершения ими впоследствии более тяжких преступлений, например, таких, как убийство (ст. 105 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ст. 111 УК РФ).

Кроме того, именно эти преступления являются одними из самых распространенных в семейно-бытовой сфере. Между тем, согласно официальной статистике МВД России, только за 2014 год было совершено более 135 000 преступлений против здоровья граждан на бытовой почве. В 2014 году в семье было совершено почти 42 000 указанных преступлений, при этом за первое полугодие 2015 года зарегистрировано 25 832 преступления данной категории. По официальным данным МВД РФ, на учете в полиции стоит почти 153 000 семейных дебоширов. Таким образом, число преступлений (в том числе и по ч.1 ст.116 УК РФ ) против здоровья граждан (в том числе и совершенных в семье) растет. В связи с этим декриминализация указанных составов не целесообразна».

Попова указывает, кому и как можно направить такое обращение.

«Я прошу всех максимально поддержать нас. Какой бы идеологии Вы ни были, домашнее насилие-это зло. Статистика-зло. Она замалчивается, но мы боремся за то, чтобы не декриминализировали, а наоборот, ибо сейчас судят и сажают жертву, а не насильника! Наш закон против домашнего насилия так и лежит в ГД. Но ничего не происходит.

Если Вы придерживаетесь традиционных ценностей и относите себя к РПЦ, то меня тут недавно убеждали, что вне зависимости от высказываний Патриарха, церковь против домашнего насилия, тогда тоже поддержите нас. Как бы наивно я сейчас ни звучала, конечно», – пишет она.

Иллюстрация - трафарет Виктории Ломаско Кризисный Центр для женщин

Другая часть пользователей убеждена, что принятие документа в его нынешнем виде не скажется на уровне насилия в семьях. Во-первых, отмечают они, речь идет не о декриминализации побоев вообще, а лишь об уравнивании наказания за побои как для посторонних, так и для родственников. В настоящее время побои со стороны родственников квалифицируются как уголовное преступление и наказывается значительно строже, чем аналогичные действия посторонних.

«Вполне вероятно, что уровень домашнего насилия вообще не изменится. Те, кто хотели бить домочадцев, делали это и раньше, плевав на УК. Адекватные вряд ли начнут применять побои после декриминализации», – полагает пользователь Игорь Зайцев (Игорь Зайцев) из Москвы.

«Поменьше ведитесь на громкие заголовки, побольше разбирайтесь в ситуации. До нынешнего момента побои НЕблизким были административным нарушением, а близким – уголовным! То есть вы отшлепаете ребенка – сядете на два года, а если ему даст в глаз сосед – пойдет под административку. Просто подкорректировали этот перекос», – пишет пользователь Лиланагини Садхика (Lilanagini Sadhika).

Сбор подписей против новой редакции ст. 116 УК РФ. Петербург, август 2016 2017 © Родительское Всероссийское Сопротивление

Некоторые пользователи полагают, что само создание ложного представления о возможной безнаказанности, тема которой возникает в ряде обсуждений, может оказаться вреднее всего.

«А если декриминализация побоев приведет к росту домашнего насилия, то виноваты в этом будут как авторы инициативы (в большей степени), так и противники (в меньшей, но все равно виноваты). Надеюсь, не надо объяснять, почему», – высказывает мнение Тимур Князев (Timur Knyazev), юрист компании SmartNews из Москвы. «Сегодня с утра ведущая на «Эхе» на полном серьезе говорила, что теперь за разбитый нос и сломанные руки в семье будут ток штрафовать. И вот все у них так», – все же уточняет он позже.

«Вот в думе появляется новый законопроект. Варламов пишет о нем пост: "Депутаты сошли с ума, они хотят разрешить воровать по пятницам".

Юристы приходят в ужас и начинают объяснять, что законопроект этого вовсе не разрешает.

Но поздно: противники закона подняли такую бучу, что из их криков все уже поняли, что дума действительно разрешила воровать по пятницам. Ну а раз разрешила, то...», – поддерживает версию о негативном влиянии на ситуацию через формирование определенного общественного мнения Николай Чудаков, главный редактор «Системы Юрист».

Кроме того, отмечают пользователи, в документе подчеркнуто различие между разовыми побоями и побоями, происходящими два или более раз в течение года. Последнее, в соответствии с законопроектом, по-прежнему считается уголовным преступлением и наказывается строго.

«… этот закон, вокруг которого фемобком уже год разводит кудахтахтах, он вообще не о том, о чем они говорят. Они говорят как? Декриминализация ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ. Тогда как речь идет о побоях – что с точки зрения УК есть однократное действие, не повлекшее никакого вреда здоровью. Да-да, побои могут быть частью практики "домашнего насилия", но само понятие "домашнего насилия" гораздо шире. И в большинстве случаев подразумевает серийность, регулярность. А это попадает уже не под статью "Побои", а под статью "Истязание", которую никто не думал декриминализировать (другое дело, что на практике ее так не применяют, но это отдельная проблема). С другой стороны понятие "побои" оказывается шире "домашнего насилия" т.к. включает в себя всякие пьяные драки, околофутбол, спорт и тому подобное.



Что же, собственно, делать с побоями? Есть разные варианты.



а) Держать в УК, но в порядке частного обвинения - это когда жертва полгода сама бегает по судам, собирает экспертизы и т.д. Вариант плохой т.к. российская судебная бюрократия крайне unfriendly (Жавнерович об этом как раз писала).



б) Держать в УК, но в порядке публичного обвинения. Вариант плохой. Например, два чувака подрались, а потом помирились. Но не тут-то было - появляются мусора и рисуют обоим судимость, чисто для статистики.



в) Декриминализировать "обычные" побои, но держать в УК побои в отношении близких родственников, публичным обвинением. Так было до нынешних поправок. Вариант плохой т.к. получается, что девушку отлупить - административка, а жену - уголовка. Отличная реклама институту брака!



В итоге получается, что как ни крути, а декриминализация (хотя бы частичная, на первый раз, как сейчас и есть) - лучший выход», – считает Михаил Пожарский, московский журналист и публицист.

Он склонен думать, что именно жестокость наказания, предусмотренного УК, приводит многих женщин к мысли о том, что сообщать о побоях в полицию вообще не нужно.

«Вопрос на засыпку. К примеру, есть женщина, находящаяся в материальной и психологической зависимости от мужа (что в России распространено - это не есть хорошо, но это данность). Если этот муж начинает ее избивать, что она сделает с большей вероятностью: а) обратится в полицию, зная, что наказание (на первый раз) не будет строже общественных работ или административного ареста б) обратится в полицию, зная, что могут дать реальный срок вплоть до двух лет?

Еще раз уточню, что речь идет не про бездетную московскую хипстершу, живущую на Садовом и занимающуюся активизмом за все хорошее против всего плохого, а про обыкновенную российскую женщину, которой, в случае отъезда мужа в колонию, придется одной воспитывать детей, платить по счетам да еще, небось, и отправлять передачки осужденному домашнему тирану», – просит он ответить читателей блога, и те соглашаются, что обращение в полицию в таком случае маловероятно.

В то же время некоторые пользователи рассматривают ситуацию в ином аспекте. Они спорят с позицией Мизуиной, так как полагают, что побои и семейное насилие вообще не пересекаются с понятием «традиционной семьи»

«Важное.

Прочел новость:

"Депутаты Госдумы в среду, 11 января, в первом чтении поддержали законопроект единороссов о декриминализации побоев в семье. «За» проголосовало 368 человек, 1 против и 1 воздержался.

Елена Мизулина уверена, что декриминализация побоев «позволит оградить семьи от необоснованного вторжения», а также защитить «традиционную семью».

Вот что я хочу написать: вопреки мнению г-жи депутата, я думаю, что побои и традиционная семья не пересекаются вообще. Применение физического насилия в семье есть индикатор психологических, социальных, межличностных, психических или иных проблем и отклонений. Но не норма. Не традиция.

Не надо называть это традицией. Не надо называть это христианством. Потому что это будет и ложь, и дискредитация. Даже не хочется писать более подробно, потому что это столь очевидный ад, что все ясно без слов», – пишет отец Дионисий, священник Орловско-Ливенской епархии Русской православной церкви (пользователь Денис Костомаров, Denis Kostomarov) из Орла.

«Я бы предпочел держать государство подальше от семьи любыми способами. Это меньшее зло. Про "традиционные ценности", конечно же, очередная провакационная хрень собачья. Я бы держал государство подальше не только от семьи но и слово "церковь" запретил чиновникам употреблять) А стратегически мы здесь выигрываем, по-моему», – отвечает ему протоиерей Сергей Титков (Sergey Titkov), клирик Покровского храма поселка Мервино под Рязанью. «Чем существующая гос.машина дальше от семьи, тем безопаснее. Я к себе в дом совершенно точно никого чиновника приглашать не собираюсь. Примем обратную логику, получим ту самую ювеналку. Из двух зол последнее, на мой взгляд, однозначно хуже», – поясняет он.

«Ну, чиновники подальше от семьи – это хорошо. Но наказание должно быть идентичным: в случае, если человек избил супругу/детей/старых родителей – что чужого человека. Иначе это, уж простите, извращенное понимание "семьи".

Безусловно, если супруге/супругу нравится побои, это другое дело. Но в подобных случаях, за помощью полиции и не обращаются. А изображать из себя "крутого мужика" за счет слабой женщины или сынишки (либо стариков-родных) – для людей закомплексованных или ничтожеств-садистов», – комментирует тему Анастасия Арсеньева (Алиева) (Анастасия Арсеньева), преподаватель Детской школы искусств из Сарова.