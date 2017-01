«Коммерсантъ» в статье «Блокпакет санкций» пишет о том, что оппоненты Дональда Трампа в Конгрессе США предложили усиление ограничительных мер против России.

«В законопроекте "О связи" появились точки»: Минкомсвязь хочет предписать операторам обмениваться трафиком через государство.

«Минсельхоз вырастил запрос»: ведомство просит уже 50 млрд рублей на поддержку аграриев.

РБК в статье «Военторгу нашли хозяина» рассказывает о том, что Исторический универмаг купит альянс российско-китайских инвесторов.

«Важней всего — погода»: эксперты Давоса назвали главные риски для человечества в 2017 году.

«Вложиться вовремя»: «Почему стоит поспешить с открытием рублевого вклада».

«Известия»: «ОСАГО дополнят возмещением за некачественный ремонт». Правозащитники и автовладельцы добиваются десятикратного увеличения пеней и штрафов.

«Ипотека осталась без господдержки»: с начала года банки прекратили прием заявок на льготное ипотечное кредитование.

«Россияне охладели к доллару»: укрепление рубля до двухлетнего максимума не привело к росту спроса на иностранную валюту.

«Газета.ru»: «Тиллерсон заговорил о признании Крыма». Кандидат на пост госсекретаря США объяснил, когда США признают Крым частью России.

«Погода опаснее мигрантов»: ВЭФ назвал главные глобальные риски 2017 года.

О том, почему заявление NADO — это сотрясание воздуха, «Газете.ru» объяснила Светлана Журова. Об этом в статье «Среди спортсменов развиваются русофобские настроения».

The Economist: «Новый король Таиланда отверг предложенную армией конституцию» (South-East Asia: Thailand’s new king rejects the army’s proposed constitution). Правящая Таиландом хунта, захватившая власть в 2014 г., всё это время готовила проект конституции, которая бы позволила военным закрепить свои властные позиции. Однако новый король этот проект отверг.

«Эпоха Обамы заканчивается: Барак Обама откланялся, рассуждая о хрупкости демократии» (The Obama era ends: Barack Obama bows out reflecting on the fragility of democracy). Уходящий президент США Барак Обама в своем прощальном обращении постарался подбодрить своих сторонников.

Bloomberg: «Трамп, раскрывая свои планы по выходу из бизнеса, обрушился на отчет по России» (Trump Slams Russia Report as He Unveils Business Exit Plan). Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал предположения о том, что российское правительство будто бы собрало опасную для него информацию. Он также заявил, что собирается уйти из своих бизнесов, дабы избежать конфликта интересов, когда он будет президентом.

«Позиции Меркель укрепились за счет спада численности беженцев в преддверии предвыборной кампании» (Merkel Bolstered by Refugee Decline Ahead of Election Campaign). Приток беженцев в Германию в 2016 г. сократился примерно на две трети. Это дает канцлеру Ангеле Меркель аргумент против критиков, возражающих против ее политики открытости.

The Wall Street Journal: «Трамп сказал, что, по его мнению, за кибератаками стоит Россия» (Trump Says He Thinks Russia Behind Hacking). Избранный президент США Дональд Трамп впервые заявил, что Россия, по его мнению, организовала кибератаки, чтобы повлиять на исход американских президентских выборов. Параллельно с этим Трамп отмахнулся от предположений, что у российских властей есть на него компромат.

«"Брекзитология": угадать британские планы по выходу из ЕС» (Brexitology: Divining Britain’s Plan to Leave the EU). В отсутствие подробного плана, в соответствии с которым Британия собирается отделяться от ЕС, инвесторы и аналитики пристально следят за публичными высказываниями премьер-министра Британии Терезы Мэй и представителей ее команды.