Низкоквалифицированный труд работающих в России мигрантов снижает темпы развития страны. Во всяком случае, так считает вице-премьер России Ольга Голодец. Она уверена, что необходимо «взять четкий и внятный курс на отказ от низкопроизводительного и низкооплачиваемого труда».

Вообще Голодец не первая сторонница теории о вине мигрантов в низкой производительности труда россиян. Но вице-премьер могла бы не просто рассуждать на эту тему, но и сделать несколько настоящих предложений. Например, кто оплатит механизацию ЖКХ? Готовы ли россияне покупать жилье еще дороже? Дорогостоящее строительное оборудование и его операторы не из воздуха берутся. Только человек, который имеет ответы на эти вопросы, вправе говорить об ограничении миграции.