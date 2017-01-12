Закон об ОСАГО, прошедший первое чтение в Госдуме, ко второму может получить важную поправку. Речь идет о возможности в разы увеличить штрафы для страховщиков за ненадлежащий ремонт.

Как сообщил газете «Известия» глава работающего над документом комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, обсуждается возможность десятикратного увеличения таких штрафов. Это предложение очень не нравится страховщикам.

Напомним, Банк России в настоящее время пытается решить проблему доступности ОСАГО не с помощью повышения тарифов, а через изменение системы выплат: вместо денежной выплаты в случае аварии владелец машины сможет получить отремонтированный автомобиль. Со своей стороны, автостраховщики утверждают, что ОСАГО убыточно из-за действий «недобросовестных юридических посредников», которые, по их, страховщиков, мнению, в последнее время активизировали свою деятельность, уточняет газета «Коммерсантъ».

Как пояснили «Известия», теперь обсуждается идея о том, застрахованный сможет выбрать, деньгами или в виде ремонта получить возмещение, а страховщик будет нести серьезную ответственность за нарушение сроков и некачественный ремонт. Если владелец машины будет недоволен ремонтом, он может потребовать штрафные пени из расчета не 30–60 рублей, как сегодня, а 600 рублей за каждый день, когда машина находилась в сервисе. Так сейчас предусматривает КАСКО.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил газете, что не считает целесообразным увеличение штрафов в 10 раз, так как это фактически уравняет ОСАГО с КАСКО, страховым продуктом совершенно иной ценовой категории. Хотя идею штрафов в целом он назвал «адекватной».

Главное, чего добиваются автостраховщики, – это снятия с себя ответственности и сокращения затрат, которые они несут, проигрывая в судах юристам, защищающим права автовладельцев. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Сергей Канаев, соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России». В то же время, по его словам, страховые компании получают значительную прибыль, хотя и говорят о серьезных убытках.

Автомобиль после аварии. / pixabay.com

«Дело, по большому счету, не в штрафах. Для нас основная поправка к закону об ОСАГО касается отсутствия денежного возмещения, которую страховщики хотят реализовать. Они объясняют это тем, что есть такие злостные автоюристы, которые помогают автовладельцам отстаивать права, и именно это страховщики хотят ограничить. Хотят, чтобы юристы не защищали права автовладельцев, а для этого нужно убрать денежное возмещение. Но я думаю, это мера контрпродуктивная, потому что в конечном итоге улучшения на рынке ОСАГО она не вызовет.

В данном случае страховщики хотят снять с себя ответственность за ремонт автомобиля и по своему усмотрению выплачивать денежное возмещение или ремонт, то есть они могут отказать человеку, сказать, что у него будет оплачен только ремонт. Вот этот уход от ответственности и есть основная мера, которая сейчас активно лоббируется Российским союзом страховщиков через Государственную Думу.

Мы, «Федерация автовладельцев России», соответственно, говорим о том, что это неправильно и человек в данном случае вправе распоряжаться своим движимым имуществом (что закреплено в Конституции и в Гражданском кодексе Российской Федерации). Если страховщики будут эту политику реализовывать, мы будем писать, что эти законы нарушаются.

Все, что нам кажется контрпродуктивным в ОСАГО, мы озвучили в обращении к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, к спикеру Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину и в обращении в Государственно-правовое управление Администрации президента, которое написано на этот проект документа отрицательный отзыв. Плюс мы еще вчера направили обращение в Центральный банк. Словом, все, что мы считаем неправильным, мы озвучили.

Насколько нам известно, страховщики в данном случае хотят ввести свободные тарифы, и мы однозначно против этого. Потому что мы считаем, что в тех условиях, которые существуют сейчас, этого ни в коем случае делать нельзя. Во-первых, экономическая ситуация в стране этого не позволяет. С другой стороны, это может привести и к социальному взрыву. А с третьей стороны, сам рынок ОСАГО не готов к этому.

Реклама ОСАГО на автомобиле / Александр Миридонов/Коммерсантъ

На сегодняшний момент страховщики не научились работать самостоятельно: они постоянно ходят в правительство, кричат, что им мало денег, хотя всех, как они говорят, убытках, только за 2016 года они заработали 22 миллиарда чистой прибыли. Не считая того, что 10 миллиардов они заплатили в судах так называемым автоюристам.

Понятное дело, что с утерей 20 миллиардов они ни в коем случае мириться не хотят – они хотят лоббировать свои интересы, экономить эти миллиарды – возможно, для подкупа, а в итоге – для реализации своих целей. Такова на настоящий момент история вопроса», – объяснил Сергей Канаев.